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«Интер» одержал минимальную победу над «Торино»

вчера, 22:24
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)1 : 0Логотип футбольный клуб Торино (Турин)ТориноМатч завершен

В рамках 19-го тура итальянской Серии А миланский «Интер» одержал домашнюю победу над «Торино» со счетом 1:0.

Единственный гол в поединке на 30-й минуте встречи забил защитник миланцев Дензел Думфрис. «Быки» не смогли ответить на этот гол и ушли с поля без забитых мячей.

«Интер» располагается на первой позиции, имея в своем активе 46 очков, «Торино» занимает 11-ю строку с 25 баллами.

В следующем туре «Интер» едет в гости к «Болонье», а «Торино» — к «Аталанте».

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Все комментарии
1bear
1bear
вчера в 23:58
трудная победа,но 3 очка есть 3 очка
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 23:08
Рационально и эффективно. "Интер" выглядит основным претендентом на чемпионство.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:35
Болонья не дала сыграть в свой футбол Интеру .
Но Победа есть Победа ✌.
протон
протон
вчера в 22:34
Вымучили три очка! Самира с очередным сухарем! Болельщиков Интера с победой и наступающими!
Всех Интеристов с победой и наступающим!
Ну и матчик выдался тяжелый...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:26
Слабовато Интер сыграл.
Cat01
Cat01
вчера в 22:25
Так держать
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