«Интер» одержал минимальную победу над «Торино»

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вчера, 22:24

В рамках 19-го тура итальянской Серии А миланский «Интер» одержал домашнюю победу над «Торино» со счетом 1:0.

Единственный гол в поединке на 30-й минуте встречи забил защитник миланцев Дензел Думфрис. «Быки» не смогли ответить на этот гол и ушли с поля без забитых мячей.

«Интер» располагается на первой позиции, имея в своем активе 46 очков, «Торино» занимает 11-ю строку с 25 баллами.

В следующем туре «Интер» едет в гости к «Болонье», а «Торино» — к «Аталанте».