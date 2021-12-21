«Валенсия» одержала победу над «Леванте». Черышев провёл на поле 60 минут

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сегодня, 00:54

В 18-м туре испанской Ла Лиги «Валенсия» одержала волевую победу в гостях над «Леванте» со счетом 4:3.

По ходу матча «летучие мыши» уступали сопернику 0:2. На 21-й минуте встречи счет в поединке открыл полузащитник «Леванте» Хосе Кампанья, спустя три минуты Рохер Марти упрочил преимущество хозяев поля. Под занавес первого тайма (44′) Гонсалу Гедеш отквитал один гол «Валенсии», затем дублем отличился Карлос Солер (50′) и (72′) и вывел «оранжевых» вперед. За пять минут до конца матча еще один гол забил все тот же Гонсалу Гедеш. Уже в компенсированное арбитром время один мяч «Леванте» отыграл полузащитник Энис Барди и установил окончательный счет на табло — 3:4. Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев был заменен на 60-й минуте встречи. Результативными действиями он не отметился.

«Валенсия» после этого поединка набрала 28 очков и расположилась на 7-й строчке, «Леванте» (8 баллов) безнадежно замыкает турнирной таблицу, не одержав ни единой победы за 18 туров.