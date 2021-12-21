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«Валенсия» одержала победу над «Леванте». Черышев провёл на поле 60 минут

сегодня, 00:54
ЛевантеЛоготип футбольный клуб Леванте (Валенсия)3 : 4Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсияМатч завершен

В 18-м туре испанской Ла Лиги «Валенсия» одержала волевую победу в гостях над «Леванте» со счетом 4:3.

По ходу матча «летучие мыши» уступали сопернику 0:2. На 21-й минуте встречи счет в поединке открыл полузащитник «Леванте» Хосе Кампанья, спустя три минуты Рохер Марти упрочил преимущество хозяев поля. Под занавес первого тайма (44′) Гонсалу Гедеш отквитал один гол «Валенсии», затем дублем отличился Карлос Солер (50′) и (72′) и вывел «оранжевых» вперед. За пять минут до конца матча еще один гол забил все тот же Гонсалу Гедеш. Уже в компенсированное арбитром время один мяч «Леванте» отыграл полузащитник Энис Барди и установил окончательный счет на табло — 3:4. Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев был заменен на 60-й минуте встречи. Результативными действиями он не отметился.

«Валенсия» после этого поединка набрала 28 очков и расположилась на 7-й строчке, «Леванте» (8 баллов) безнадежно замыкает турнирной таблицу, не одержав ни единой победы за 18 туров.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 13:50
Черышев - как Неуловимый Джо из древнего анекдота...
ОПС
ОПС
сегодня в 08:41
Счет хороший.
Бот зануда
Бот зануда
сегодня в 08:21


Тест для тех, кто думает, что хорошо знает основных футболистов.


stanichnik
stanichnik
сегодня в 08:15
Очередной "день сурка" для Леванте.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 08:14
Ну вот и Черышев сыграл с первых минут.
shlomo
shlomo
сегодня в 08:10
Был Черышев и весь вышел....
SHMEL
SHMEL
сегодня в 07:48
Не нужно ждать от Черышева чего-то сверх естественного, обычный игрок, не лучше и не хуже других.
1bear
1bear
сегодня в 06:53
волевая победа Валенсии при безвольной игре Черышева...
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 06:21
Черышев - домой ! В Зенит.
протон
протон
сегодня в 02:57
Леванте молодцы. Бьются до последнего
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:46
Очень кайфовый матч для просмотра.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 01:15, ред.
Жаль будет если Леванте вылетит. Симпатичная команда и играет в атакующий футбол. Последние 2 матча с одинаковым счетом 3:4 проиграли при том что в обоих матчах вели в счете. С Реалом в этом сезоне ничью 3:3 сыграли, с Севильей была рубка 5:3. Матчи с участием Леванте очень часто бывают зрелищными. Такие команды Ла лиге нужны. Пусть лучше унылый Хетафе с его антифутболом вылетает.
протон
протон
сегодня в 01:09
не удивлен счету, Валенсию с победой.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 01:07
Урожайный получился матч.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 01:00
Чнрышев заменен. Эта строчка уже не удивляет.
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