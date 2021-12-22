В перенесенном матче 4-го тура чемпионата Испании «Севилья» и «Барселона» сыграли вничью — 1:1.
В составе хозяев отличился Алехандро Гомес (32’), а за гостей забивал Рональд Араухо (45’).
В турнирной таблице «Севилья» идет на 2-м месте (38 очков), «Барселона» — на 7-м месте (28).
В следующем туре Примеры «Севилья» сыграет с «Кадисом», «Барселона» встретится с «Мальоркой».
К сожалению матч посмотреть не удалось, но результат неплохой. Надеюсь, что дальше будет лучше. В январе не помешал бы опытный игрок для атаки)
К сожалению матч посмотреть не удалось, но результат неплохой. Надеюсь, что дальше будет лучше. В январе не помешал бы опытный игрок для атаки)
Да, сыро, да, много ошибок.
Но где-то уже чувствуется и фирменный стиль.
Молодец Хави.
Альба новый талантливый актёр, скоро он получит оскар, возможно не один, это же надо вот так симулировать, когда мяч даже в лицо не попал
Да, сыро, да, много ошибок.
Но где-то уже чувствуется и фирменный стиль.
Молодец Хави.
Альба новый талантливый актёр, скоро он получит оскар, возможно не один, это же надо вот так симулировать, когда мяч даже в лицо не попал