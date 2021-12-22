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«Севилья» и «Барселона» сыграли вничью

сегодня, 01:27
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья1 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

В перенесенном матче 4-го тура чемпионата Испании «Севилья» и «Барселона» сыграли вничью — 1:1.

В составе хозяев отличился Алехандро Гомес (32’), а за гостей забивал Рональд Араухо (45’).

В турнирной таблице «Севилья» идет на 2-м месте (38 очков), «Барселона» — на 7-м месте (28).

В следующем туре Примеры «Севилья» сыграет с «Кадисом», «Барселона» встретится с «Мальоркой».

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Все комментарии
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 11:39
к команде из ЛЕ🤣
1bear
1bear
сегодня в 10:07
удачный исход для Барсы....
Маг_тм
Маг_тм ответ sash71 (раскрыть)
сегодня в 10:06
Команды с такой игрой побеждают Реалы и Барселоны, но буксуют когда против них играет середняк с таким же автобусом как у них. Не думаю что с такой игрой можно чемпионство взять.
Cat01
Cat01
сегодня в 09:29
Скромная ничья
sash71
sash71
сегодня в 09:04
Игра была ни о чём. На гол Гомеса Барса ответила голом Араухо, который, можно отметить, сделал это в красивом прыжке переправивши мяч своей кучеряво-полосатой причёской в угол ворот вратаря Севильи. Но хотелось бы сказать больше уже не о Барселоне так как с ней уже всё понятно, а Севилье. Анадалузийцы если хотят претендовать на чемпионство в Ла Лиге, которого они ждут 75 лет, должны на поле действовать более агрессивно но не так как это совершил Кунде. На 64´ за неспортивное поведение, бросок мяча в лицо Альбе, Дель Сорро показал красную Жюлю и тот отправился отдыхать в раздевалку. После такого расклада Севильи стало тяжко и они больше играли на удержание нежели на победу. В свою очередь Барселона упустила шанс победить на Рамон Санчес Писхуан. На 80´ после подачи Абде на Гави мяч пролетает в см. от перекладины и на 84´ Севилью, после удара "хрустального" Демебеле, спасает штанга. Последний шанс вывести Барсу не использовал Альба на 96´ пробивший прямо во вратаря. Возможно ещё Севилья и поборется за чемпионство но для этого им нужно приложить максимум усилий и побеждать в очной игре с Реалом.
протон
протон
сегодня в 08:37
Дембеле и Де Йонгу 24 года, Юнгле и Араухо - 22, Эзалзули и Гарсии 20, Гави и вовсе 17. Целых 7 игроков в основном составе это молодые футболисты и совсем дети без опыта. Речь даже не про возраст команды, а про значимость ее доминирования при таких обстоятельствах, при том в гостях с Севильей, это очень о многом говорит. Хави не зря на посту тренера. Но есть проблема - забивать некому. Месси ушел. У Фати пока травма. В остальном команда показала себя обнадеживающе , учитывая нынешнюю ситуацию. +Гляньте на возраст футболистов, у команды есть невероятный потенциалище.
S.L.I.P.
S.L.I.P. ответ SHMEL (раскрыть)
сегодня в 08:34
В прошлом туре :)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:55
Пора почитать свежие новости...
SHMEL
SHMEL
сегодня в 07:53
Уже и не помню,когда Барса последний раз выигрывала...
Sparta and K один и все
Sparta and K один и все
сегодня в 07:51
Реал видимо уже можно поздравлять
shlomo
shlomo
сегодня в 07:50
Ну что, как и ожидалось.... для такой Барсы это почти победа!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 07:17
Ничья на выезде с Севильей для этой Барселоны, это очень хороший результат)
К сожалению матч посмотреть не удалось, но результат неплохой. Надеюсь, что дальше будет лучше. В январе не помешал бы опытный игрок для атаки)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 07:10
Эх жаль, и стака сгорела.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 06:51
Слишком много уважения от Севильи.
протон
протон
сегодня в 06:45
Барселона выглядит совсем небезнадёжно.
Да, сыро, да, много ошибок.
Но где-то уже чувствуется и фирменный стиль.
Молодец Хави.
Альба новый талантливый актёр, скоро он получит оскар, возможно не один, это же надо вот так симулировать, когда мяч даже в лицо не попал
Опасный хулиган
Опасный хулиган
сегодня в 06:32
Севилья борется за чемпионство, негоже терять очки со середняками
112910415
112910415
сегодня в 06:14
ничья в пользу Барсы, скорее
stanichnik
stanichnik
сегодня в 05:58
Для нынешней Барсы это успех.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 05:01
Что то Барселона не тянет, и Хави бесполезен.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 05:01
Это на руку конкурентам, в первую очередь Реалу...
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 02:35, ред.
Что это происходит с севильским клубом. Даже против такой беззубой Барселоны еле ушли от проигрыша. У такого же Атлетико Мадрид чудом вырвали победу в конце, на 88-й минуте, если не ошибаюсь. Хулену Лопетеги срочно нужно сделать выводы и принять соответствующие меры. А не то, могут лишиться второго места в турнирной таблице. Такой шанс был приблизиться вплотную к лидеру Ла Лиги мадридскому Реалу. Если Севилья не воспользуется тем, что в Реале много игроков болеют вирусным заболеванием и начали терять очки, то когда они собираются делать этого? Кстати, в следующем туре, Севилья сыграет с очень цепким Кадисом, без основного защитника Жуля Кунде, который сегодня получил красную карточку. А вот Барселона, хоть и не забила, мне кажется, что хорошо сыграла. Кстати, если кто-то скажет, что у Севильи удаление было, то я вам скажу, что Севилья и до удаления не очень играла.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 02:32
Неплохо Севилья Барсу привозила
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 02:07
Барса хорошо сыграла. Молодцы.
eleven LC
eleven LC
сегодня в 01:41
Результат в пользу Реала-надо завтра обыгрывать Атлетик Бильбао и увеличивать отрыв!
зигзаг
зигзаг
сегодня в 01:33
Навесы бесконечные
Gahi
Gahi
сегодня в 01:30, ред.
Каждая команда хотела победить, но боялись проиграть. Удачи
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