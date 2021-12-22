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сегодня, 01:27

В перенесенном матче 4-го тура чемпионата Испании «Севилья» и «Барселона» сыграли вничью — 1:1.

В составе хозяев отличился Алехандро Гомес (32’), а за гостей забивал Рональд Араухо (45’).

В турнирной таблице «Севилья» идет на 2-м месте (38 очков), «Барселона» — на 7-м месте (28).

В следующем туре Примеры «Севилья» сыграет с «Кадисом», «Барселона» встретится с «Мальоркой».