«Реал» продолжает уверенно лидировать. Итоги 18-го тура Примеры

Завершились все матчи 18-го тура чемпионата Испании.
«Сельта» — «Эспаньол» 3:1
Голы: Мина Санти 3, Аспас Яго 47, Суарес Денис 82 — Морон Лоренцо 90+2
«Райо Вальекано» — «Алавес» 2:0
Голы: Гвардиола Серхи 19, Катена 26
«Реал Сосьедад» — «Вильярреал» 1:3
Голы: Исак Александер 32 — Морено Жерар 38, Морено Жерар 68, Чуквуэзе Самуэль 90+6
«Барселона» — «Эльче» 3:2
Голы: Хутгла Ферран 16, Гави 19, Гонсалес Николас 85 — Моренте Тете 62, Пере Милья 63
«Севилья» — «Атлетико» 2:1
Голы: Ракитич Иван 7, Окампос Лукас 88 — Фелипе 33
«Гранада» — «Мальорка» 4:1
Голы: Молина Хорхе 20, Молина Хорхе 61, Молина Хорхе 90+1, Антонио Пуэртас 90+6 — Родригес Дани 24
«Атлетик» — «Бетис» 3:2
Голы: Уильямс Иньяки 2, Уильямс Иньяки 72, Де Маркос Оскар 89 — Хуанми 6, Фекир Набиль 52
«Хетафе» — «Осасуна» 1:0
Гол: Поведа Дарио 90+3
«Реал» — «Кадис» 0:0
«Леванте» — «Валенсия» 3:4
Голы: Кампанья Хосе 21, Марти Рохер 24, Барди Энис 90+1 — Гедеш Гонсалу 44, Солер Карлос 50 (пенальти), Солер Карлос 72, Гедеш Гонсалу 85
Реал реально будет Чемпионом !!! Удачи !!!
Реал реально будет Чемпионом !!! Удачи !!!