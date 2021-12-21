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«Реал» продолжает уверенно лидировать. Итоги 18-го тура Примеры

сегодня, 01:08

Завершились все матчи 18-го тура чемпионата Испании.

«Сельта» — «Эспаньол» 3:1
Голы: Мина Санти 3, Аспас Яго 47, Суарес Денис 82 — Морон Лоренцо 90+2

«Райо Вальекано» — «Алавес» 2:0
Голы: Гвардиола Серхи 19, Катена 26

«Реал Сосьедад» — «Вильярреал» 1:3
Голы: Исак Александер 32 — Морено Жерар 38, Морено Жерар 68, Чуквуэзе Самуэль 90+6

«Барселона» — «Эльче» 3:2
Голы: Хутгла Ферран 16, Гави 19, Гонсалес Николас 85 — Моренте Тете 62, Пере Милья 63

«Севилья» — «Атлетико» 2:1
Голы: Ракитич Иван 7, Окампос Лукас 88 — Фелипе 33

«Гранада» — «Мальорка» 4:1
Голы: Молина Хорхе 20, Молина Хорхе 61, Молина Хорхе 90+1, Антонио Пуэртас 90+6 — Родригес Дани 24

«Атлетик» — «Бетис» 3:2
Голы: Уильямс Иньяки 2, Уильямс Иньяки 72, Де Маркос Оскар 89 — Хуанми 6, Фекир Набиль 52

«Хетафе» — «Осасуна» 1:0
Гол: Поведа Дарио 90+3

«Реал» — «Кадис» 0:0

«Леванте» — «Валенсия» 3:4
Голы: Кампанья Хосе 21, Марти Рохер 24, Барди Энис 90+1 — Гедеш Гонсалу 44, Солер Карлос 50 (пенальти), Солер Карлос 72, Гедеш Гонсалу 85

«Реал» продолжает уверенно лидировать. Итоги 18-го тура Примеры

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Все комментарии
RaulReal
RaulReal
сегодня в 11:27
Барселона-Эльче вот это было заруба до конца интрига держалось. Когда встречаются две равные соперники всегда интересно смотреть. А вот Севилья и Атлетико было игра костоломов. Реал Кадис игра на тематику дарим деньги букмекерам.
Mangur
Mangur
сегодня в 07:29
Была интрига в начале чемпа. Теперь умерла
shlomo
shlomo
сегодня в 05:50
Конкурентов практически у него нет....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 04:39
Бетис проиграл, однако...
амурец
амурец
сегодня в 02:10
оно конечно хорошо, но вот Севилья на пятки наступает
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 02:09
Реал практически чемпион
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:42
Реалу в этом сезоне, реально нет конкурентов !
Реал реально будет Чемпионом !!! Удачи !!!
протон
протон
сегодня в 01:20
Все как и должно быть,папа на законном первом.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:12
Конкуренты сдулись,чо не лидировать!
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