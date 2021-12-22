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«Атлетико» потерпел 4-е поражение в Ла Лиге подряд, уступив «Гранаде»

вчера, 22:58
ГранадаЛоготип футбольный клуб Гранада2 : 1Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

«Атлетико» в гостях уступил «Гранаде» со счётом 1:2 в перенесённом матче 9-го тура Ла Лиги.

На 2-й минуте встречи первый гол в игре забил нападающий «матрасников» Жоау Фелиш. На 17-й минуте форвард «Гранады» Дарвин Мачис сравнял счёт, а на 61-й минуте матча Хорхе Молина установил окончательный результат — 2:1 в пользу «Гранады».

На данный момент «Атлетико» занимает 5-е место в Ла Лиге (29 очков), «Гранада» идёт на 12-м месте (22 очка). «Атлетико» проиграл уже четвёртый матч в чемпионате Испании подряд.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:15
невозможно понять, что происходит с командой
6eq5ezk4kszg
6eq5ezk4kszg
сегодня в 06:45
Что-то пошло не так
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
сегодня в 01:42
Я продолжу утверждать что причина этому функциональная яма.
Атлетико в прошлом сезоне форсировал форму и не может никак вернуться на рельсы.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 01:32
Семёныч первый раз в своей тренерской карьере откровенно поплыл!
goalaktika
goalaktika
сегодня в 00:16
Матрасники что-то забуксовали
амурец
амурец
сегодня в 00:14
Чего то матрасы поплыли
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:06
Будут. Вернее до этого не дойдёт. Разойдутся полюбовно.
протон
протон ответ DEIVID_777 (раскрыть)
сегодня в 00:02
Ответ очевиден, никто не будет увольнять Симеоне . тема закрыта
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:58
А если 10 матчей подряд проиграет?

В своё время Дортмунд уволил Клоппа, а именно Юрген поднял шмелей из низов и сделал чемпионом БЛ, ещё и до финала ЛЧ дошли.
Ничто не вечно. Тем более Симеоне себя исчерпал в Атлетико, нет новых идей, нет развития клуба и самое главное, сейчас нет результата.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 23:56
Честно сказать, такого бездарного отрезка не ожидал от матрасников.
Думал, что они со сливочными будут биться в чемпионате.. Барселона с такими проблемами и то достойнее выглядят.
протон
протон ответ DEIVID_777 (раскрыть)
вчера в 23:54
Атлетико» плох, но Симеоне точно не уволят . За долгое время совместной работы Симеоне и «Атлетико» стали фактически синонимами. Одно не представляется без другого, и наоборот. Именно под руководством этого тренера «матрасники» добились своих наивысших достижений, поэтому имя Симеоне непроизвольно ассоциируется с «Атлетико». Диего на сегодняшний день один из самых медийных тренеров в мире, поэтому его вполне себе можно назвать определённым брендом. Вряд ли «Атлетико» захочет потерять такой «бренд», который лишь способствует развитию популярности клуба в среде болельщиков. Также не стоит забывать о том, что Симеоне очень любят фанаты «матрасников», что, безусловно, является немаловажным фактором для руководства клуба. Вряд ли кто-то хочет ссориться с собственными болельщиками. У всех бывают неудачи
sash71
sash71
вчера в 23:50
Атлеты на спаде. Нет ни игры ни мысли. Одна надежда на ЛЧ но с такой игрой продвигаться вперёд нереально.
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
вчера в 23:49
и еще самую большую зп получает Семён, я понимаю Гвардиоле там или Клоппу платить
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 23:44
Что за беда с матрасниками.
LOpp
LOpp
вчера в 23:21
Диего иди сюда!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:17
Крутое пике у матрасников...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:09
Похоже на слив
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:06
Пора Диего отдохнуть
3ton
3ton
вчера в 23:03, ред.
Увольнение Диего давно назрело .
Атлетико деградирует уже года 3 , а в этом сезоне начинает пробивать дно .
Атлетико идет по пути Барселоны .
Только у Атлетико есть пример и можно вовремя изменить ситуацию - нужна смена тренера
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 23:01
Вот интересно, если всё так продолжится посмеют ли уволить Симеоне?
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 23:00
Атлетико видать совсем в кризисе. До этого всегда успешно с Гранадой играли.
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