«Атлетико» потерпел 4-е поражение в Ла Лиге подряд, уступив «Гранаде»

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вчера, 22:58

«Атлетико» в гостях уступил «Гранаде» со счётом 1:2 в перенесённом матче 9-го тура Ла Лиги.

На 2-й минуте встречи первый гол в игре забил нападающий «матрасников» Жоау Фелиш. На 17-й минуте форвард «Гранады» Дарвин Мачис сравнял счёт, а на 61-й минуте матча Хорхе Молина установил окончательный результат — 2:1 в пользу «Гранады».

На данный момент «Атлетико» занимает 5-е место в Ла Лиге (29 очков), «Гранада» идёт на 12-м месте (22 очка). «Атлетико» проиграл уже четвёртый матч в чемпионате Испании подряд.