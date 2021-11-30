Пеле поздравил Месси с завоеванием «Золотого мяча»

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вчера, 11:43

Трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле поздравил игрока «Пари Сен-Жермен» с завоеванием седьмого в карьере аргентинца «Золотого мяча» — приза лучшему футболисту года по версии журнала France Football. Своё поздравление бразилец опубликовал в Instagram.

Поздравляю Лео Месси с очередным «Золотым мячом». Это, безусловно, дань уважения беспрецедентному таланту. Семь раз, большое спасибо.

Месси по итогам голосования набрал 613 очков. Второе место в голосовании занял поляк («Бавария», Германия, 580), третьим стал итальянец Жоржиньо («Челси», Англия, 460).

Первое вручение «Золотого мяча» произошло в 1956 году. Стоит отметить, что первоначально на «Золотой мяч» могли претендовать только европейские футболисты, а с 1995 года трофей стали вручать футболистам любой национальности. Единственным условием было выступление игрока за европейский клуб. С 2007 года данное ограничение также отпало и обладателем трофея может стать любой игрок.