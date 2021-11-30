Пеле поздравил Месси с завоеванием «Золотого мяча»

Трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле поздравил игрока «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси с завоеванием седьмого в карьере аргентинца «Золотого мяча» — приза лучшему футболисту года по версии журнала France Football. Своё поздравление бразилец опубликовал в Instagram.
Поздравляю Лео Месси с очередным «Золотым мячом». Это, безусловно, дань уважения беспрецедентному таланту. Семь раз, большое спасибо.
Месси по итогам голосования набрал 613 очков. Второе место в голосовании занял поляк Роберт Левандовски («Бавария», Германия, 580), третьим стал итальянец Жоржиньо («Челси», Англия, 460).
Первое вручение «Золотого мяча» произошло в 1956 году. Стоит отметить, что первоначально на «Золотой мяч» могли претендовать только европейские футболисты, а с 1995 года трофей стали вручать футболистам любой национальности. Единственным условием было выступление игрока за европейский клуб. С 2007 года данное ограничение также отпало и обладателем трофея может стать любой игрок.
48 гол+пас
2 место в чемпионате с "Арсеналом"
Вылет в 1/8 ЛЧ
Победа на Копа Америке
(Золотой Мяч: Нет в 30-ке кандидатов)
Лео Месси в 2021:
50 Гол+пас
3 место в чемпионате с Барсой
Вылет в 1/8 Лч
Победа на Копа Америке
(Золотой мяч: 1 место. Победа)
48 гол+пас
2 место в чемпионате с "Арсеналом"
Вылет в 1/8 ЛЧ
Победа на Копа Америке
(Золотой Мяч: Нет в 30-ке кандидатов)
Лео Месси в 2021:
50 Гол+пас
3 место в чемпионате с Барсой
Вылет в 1/8 Лч
Победа на Копа Америке
(Золотой мяч: 1 место. Победа)
Увы но Вам право голоса никто не давал!
France football это всего лишь один из журналов, которые путём голосования отдали мяч Месси! Это Вам не футбольная федерация чтобы жаловаться.
Они считают что Месси лучший и это их право!
Увы но Вам право голоса никто не давал!
France football это всего лишь один из журналов, которые путём голосования отдали мяч Месси! Это Вам не футбольная федерация чтобы жаловаться.
Они считают что Месси лучший и это их право!