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Пеле поздравил Месси с завоеванием «Золотого мяча»

вчера, 11:43

Трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле поздравил игрока «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси с завоеванием седьмого в карьере аргентинца «Золотого мяча» — приза лучшему футболисту года по версии журнала France Football. Своё поздравление бразилец опубликовал в Instagram.

Поздравляю Лео Месси с очередным «Золотым мячом». Это, безусловно, дань уважения беспрецедентному таланту. Семь раз, большое спасибо.

Месси по итогам голосования набрал 613 очков. Второе место в голосовании занял поляк Роберт Левандовски («Бавария», Германия, 580), третьим стал итальянец Жоржиньо («Челси», Англия, 460).

Первое вручение «Золотого мяча» произошло в 1956 году. Стоит отметить, что первоначально на «Золотой мяч» могли претендовать только европейские футболисты, а с 1995 года трофей стали вручать футболистам любой национальности. Единственным условием было выступление игрока за европейский клуб. С 2007 года данное ограничение также отпало и обладателем трофея может стать любой игрок.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:40
Сам Король футбола оценил вклад Месси в мировой, европейский футбол, его тала́нт.
амурец
амурец
вчера в 17:40, ред.
Пеле классно поржал
olba
olba ответ avici_liverpool (раскрыть)
вчера в 16:04
Забыли про кубок Испании!))) Я думал уже все успокоились, а нет, всё ещё пыхтите))).
протон
протон
вчера в 14:52
И чем же этот товарищ заслужил золотой мяч ?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:37
Единственный поздравивший Месси с этим "Золотым мячом"...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:25
Теперь Меська совсем играть перестанет,и так пешком по полю ходил,а теперь совсев исчезнет,а затем снова получит очередной мячик! Грустно всё это!
dimagas2
dimagas2 ответ avici_liverpool (раскрыть)
вчера в 13:11
Ну это другое.Это же гномяра)))
shur
shur
вчера в 13:10
...трёхкратный поздравил безкратного...картина маслом!!!
avici_liverpool
avici_liverpool
вчера в 12:45
Алексис Санчес в 2016:
48 гол+пас
2 место в чемпионате с "Арсеналом"
Вылет в 1/8 ЛЧ
Победа на Копа Америке
(Золотой Мяч: Нет в 30-ке кандидатов)

Лео Месси в 2021:
50 Гол+пас
3 место в чемпионате с Барсой
Вылет в 1/8 Лч
Победа на Копа Америке
(Золотой мяч: 1 место. Победа)
Василий 50
Василий 50
вчера в 12:41
Месси не заслужило ЗМ.
Золoтой Мяч
Золoтой Мяч
вчера в 12:41
    Cat01
    Cat01
    вчера в 12:29
    это совсем не честно на высшем уровне
    Oplot
    Oplot ответ dimagas2 (раскрыть)
    вчера в 12:15, ред.
    где липовый?он в этом году и по трофеям и по личным достижениям лучший.Да,да ты не ослышался.Учитывается все,и трофеи и сборную,голы,голы изза пределов,ассисты,предголевые,дриблинг и влияние на игру.Так вот ты удивишься походу,но по сумме этих показателей Лео лучший в этом году(не самом лучшем для него самого!)2020 год я не беру в расчет,вот там как раз таки и был лучшим Левандовски(если складывать все показатели).Но это дело Франс футбола они за 20й год должны отдать Роберту.Что и Лео подтвердил на церемонии.
    beefs
    beefs
    вчера в 12:03
    Пора уже давать мячи за заслуги и не за уважение...
    dimagas2
    dimagas2 ответ Oplot (раскрыть)
    вчера в 12:02
    Пусть отдаст липовый и не позорит себя и своих детей)))
    Oplot
    Oplot ответ dimagas2 (раскрыть)
    вчера в 11:58
    Да и будут уважать всегда, он полностью заслуживает. Он не виноват в том что Левандовскому не дали за 20год,хотя публично сказал что Франс футбол обязан это сделать.
    dimagas2
    dimagas2
    вчера в 11:52
    Заходил в инсту к гному ,минут 10 назад.Ох его там поздравляют,наверно 70-80% народу его"любит" и "уважает")))
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