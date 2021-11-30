Левандовски: «Поздравляю Месси с победой»

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски поздравил нападающего ПСЖ Лионеля Месси, который получил «Золотой мяч».
Поздравляю Лео Месси с победой. Также поздравляю всех футболистов, которые были номинированы на этот приз!
Я стал лучшим нападающим года. Ни один игрок не возьмет индивидуальный приз без сильной команды и преданных болельщиков. Спасибо за поддержку!
И тот факт, что даже и Месси в своём интервью сказал:
«Я выиграл „Золотой мяч“ благодаря победе на Кубке Америки»
Говорит о том, что Месси получил Золотой мяч за победу сборной Аргентины в Кубке Америки...
И это же надо было додуматься обладателю седьмого Золотого мяча, чтобы самому сказать об этом......
Практически сказал:
Я не лучший, но я в составе сборной Аргентины выиграл Кубок Америки....
Тот случай, что лучше было бы промолчать.........
Ну а Роберт Левандовски сказал то, что и должен был сказать в таком случае, несмотря ни на что....
К сожалению, Золотой мяч обесценивается, и многие из Золотых мячей за последние 13 лет вызывают вопросы, но этот Золотой мяч самый спорный Золотой мяч за всю историю Золотого мяча.....
И тот факт, что даже и Месси в своём интервью сказал:
«Я выиграл „Золотой мяч“ благодаря победе на Кубке Америки»
Говорит о том, что Месси получил Золотой мяч за победу сборной Аргентины в Кубке Америки...
И это же надо было додуматься обладателю седьмого Золотого мяча, чтобы самому сказать об этом......
Практически сказал:
Я не лучший, но я в составе сборной Аргентины выиграл Кубок Америки....
Тот случай, что лучше было бы промолчать.........
Ну а Роберт Левандовски сказал то, что и должен был сказать в таком случае, несмотря ни на что....
К сожалению, Золотой мяч обесценивается, и многие из Золотых мячей за последние 13 лет вызывают вопросы, но этот Золотой мяч самый спорный Золотой мяч за всю историю Золотого мяча.....