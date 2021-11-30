Левандовски: «Поздравляю Месси с победой»

Форвард «Баварии» поздравил нападающего ПСЖ , который получил «Золотой мяч».

Поздравляю Лео Месси с победой. Также поздравляю всех футболистов, которые были номинированы на этот приз!

Я стал лучшим нападающим года. Ни один игрок не возьмет индивидуальный приз без сильной команды и преданных болельщиков. Спасибо за поддержку!