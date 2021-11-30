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Левандовски: «Поздравляю Месси с победой»

вчера, 07:46

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски поздравил нападающего ПСЖ Лионеля Месси, который получил «Золотой мяч».

Поздравляю Лео Месси с победой. Также поздравляю всех футболистов, которые были номинированы на этот приз!

Я стал лучшим нападающим года. Ни один игрок не возьмет индивидуальный приз без сильной команды и преданных болельщиков. Спасибо за поддержку!

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Все комментарии
bayern-cobra
bayern-cobra
вчера в 15:23
Лева заслуживал больше чем Месси все куплено
Слайш
Слайш
вчера в 12:45
Я как фанат Мадрида конечно хотел чтобы приз получил Бензема, но если рассуждать логически и объективно, то награду всё же должен был получить Роберт. Два сезона подряд - невероятная результативность, выдающийся форвард в топовой форме - когда если не сейчас?

Но вот ни по каким даже мало-мальским соображениям не мог представить с наградой Месси.. Это просто смешно - выдавать ЗМ за один удачный месяц игры во всём сезоне (на копа америка). Весь остальной сезон и в Барсе и ПСЖ это просто тень прежнего Месси, которая медленно и неохотно движется по полю и не оказывает вообще никакого влияния на игру.. Это же абсурд )) пишите что угодно, но каждый кто видел игры барсы и парижа понимают о чем я говорю
Agamaga........
Agamaga........ ответ Vave666 (раскрыть)
вчера в 12:43
Не ходи больше туда.
Вон Роналду тоже не пошёл. Он вообще с агентом организовал собственный гала-концерт, где получил из рук своего же агента награду "лучшему игроку 21 века".
Застолбили за собой заранее 😀
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 12:40
Месси нельзя давать ЗМ, только из-за того, что он выиграл КА с Аргентиной, но можно дать Левандовскому, потому что он выиграл в составе Баварии титулы. Оба они выиграли не без помощи партнёров. Так почему поляку можно дать, а аргентинцу нет? Логики нет никакой.
Только потому, что у Роберта нет ЗМ?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:30
Понятно почему Лео перешёл в ПСЖ, изза трофея
Vave666
Vave666
вчера в 12:15
Очевидно как бы теперь не играл Лёва, больше он на это мероприятие не пойдёт. я бы не ногой после этого. Единственный вариант - не признавать вовсе эту частную награду от печатного издания...
stanichnik
stanichnik
вчера в 11:01
Благородно со стороны Роберта, но в душе наверняка неспокойно
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 10:57
На мой взгляд, это один из самых спорных выигранных Золотых мячей...

И тот факт, что даже и Месси в своём интервью сказал:
«Я выиграл „Золотой мяч“ благодаря победе на Кубке Америки»
Говорит о том, что Месси получил Золотой мяч за победу сборной Аргентины в Кубке Америки...

И это же надо было додуматься обладателю седьмого Золотого мяча, чтобы самому сказать об этом......

Практически сказал:
Я не лучший, но я в составе сборной Аргентины выиграл Кубок Америки....
Тот случай, что лучше было бы промолчать.........

Ну а Роберт Левандовски сказал то, что и должен был сказать в таком случае, несмотря ни на что....

К сожалению, Золотой мяч обесценивается, и многие из Золотых мячей за последние 13 лет вызывают вопросы, но этот Золотой мяч самый спорный Золотой мяч за всю историю Золотого мяча.....
ermak6848
ermak6848
вчера в 10:54
Только и остаётся Поздравить, а в душе завидовать , что не Я ...
протон
протон
вчера в 10:52
Кто то ещё всерьёз воспринимает эту награду ? Прокинули Снейдера , иньесту , теперь Роберта ... позорище ! Катарские бабки решают ... сам Лео походу понимал абсурдность момента
112910415
112910415
вчера в 10:35
слова настоящего мужчины
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 10:34
Видимо покупка ЗМ была частью сделки по переходу в ПСЖ
Futurista
Futurista
вчера в 10:24
Роберт, проснись! Нас обокрали)...
протон
протон
вчера в 10:04
Лёва это бизнес нечего личного как говорится френц футбол смотрит на голосования фанатов а не сколько забил игрок
санек002
санек002
вчера в 09:57
роберт лучший!лелик просто за прежние заслуги награжден!коррупция однако и в мире коррупция!
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 09:53
Красава Лева, достойно принял поражение не то что португалец который обиделся на всех и не приехал на церемонию. Еще в твиттере там че то написал, нажаловался.
Bombardier
Bombardier
вчера в 09:50
И гнома поздравил и себя похвалил. Молодец!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 09:44
Сказал и скрестил пальцы на руке)))
за
за
вчера в 09:22, ред.
Левандовски: "Поздравляю Месси с анальным золотым шариком."
амурец
амурец
вчера в 09:11
а молодец Лёва, его обокрали, а он как настоящий спортсмен даже и поздравил
протон
протон
вчера в 09:08
Да уж, ЗМ окончательно превратился в профанацию. В этот раз дали сугубо за имя и за то, что во французском клубе играет. Иначе вообще никак нельзя понять, почему в очередной раз прокатили Левандовски...
Ironigor
Ironigor
вчера в 08:45
А должно было быть, всё да наоборот !
Caniggia
Caniggia
вчера в 08:33
Ну и правильно, Роберт! Поступил по-мужски! На сегодняшний день ЗМ обесценился на столько, насколько это возможно из-за своей предвзятости, коррумпированности и необъективности. Формально ЗМ забрал Месси за свои прошлые заслуги, за свою легендарность и феноменальность, которые с годами всё же утратили свою актуальность на сегодняшний день. А по факту подавляющее большинство любителей футбола и специалистов признали лучшим игроком 2021 года именно Роберта Левандовски! Так что, народ выбрал Роберта, а деньги выбрали Месси.
Gahi
Gahi
вчера в 08:32
Но всё-таки молодец Роберт с достоинством держит себя, зная при этом что поступили очень несправедливо по отношению к нему. Удачи
ДСА
ДСА
вчера в 08:29
А что ему ещё говорить? Не хаять же как Роналду.
Леха Малышев
Леха Малышев
вчера в 08:26
Достойно!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 08:20
Гном не достоен поздравлений.
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 08:17
Вместо золотого мяча, получил какой-то золотой круг...
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 08:15
Но почему Роберт не получил «Золотой» мяч 2020 года?
SHMEL
SHMEL
вчера в 08:12
И всё-таки многие болельщики считают Левандовски не только лучшим нападающим, но и лучшим игроком мира по итогам года.
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