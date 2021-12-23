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«Ростов» объявил о трансфере норвежского полузащитника Кнудсена

вчера, 23:29

Пресс-служба «Ростова» объявила о трансфере полузащитника «Лиллестрема» Магнуса Кнудсена.

20-летний полузащитник подписал контракт с нашим клубом сроком на 4,5 года.

Магнус – воспитанник норвежского клуба «Лиллестрём», игрок сборной Норвегии среди игроков до 20 лет. В 2019 году дебютировал в высшей лиге Норвегии. В марте 2021-го года перешёл на правах аренды в клуб «Улл/Киса», летом вернулся в «Лиллестрём».

Всего в 2021-м провёл 33 матча, отдав при этом 3 голевые передачи. За сборную Норвегии до 20 лет выходил на поле 3 раза.

«Ростов» объявил о трансфере норвежского полузащитника Кнудсена

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 11:23
Приветствую!Викинги неплохо приживаются в РПЛ
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 09:08
Тревожно за Ростов,впереди жёсткая борьба за выживание в РПЛ.Молодежь на перспективу,а сейчас бы не помешали опытные футболисты
SHMEL
SHMEL
сегодня в 08:02
Наши южные клубы переключились на скандинавов и только спартак привёз загорелого бегуна с Ямайки...
A.S.A
A.S.A
сегодня в 07:13
Ну с Норманном не промахнулись и выручили хорошие деньги, надеюсь и тут все сложится удачно как для игрока так и для клуба
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 07:04
Удачи в РПЛ.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 06:19
Радует , что еще идут играть к нам в РПЛ . Удачи на наших бескрайних полях
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 06:15
Хорошо работает Ростовская ДЮСШ !
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 02:03
Пока звёзд с неба не хватает,но перспективный и молодой
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:14
Добро пожаловать и Удачи тебе в Ростове.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:33
Похоже футбольный клуб Ростов определил для себя главное направление в стратегии своего развития. Ежегодно покупая молодых футболистов в основном в скандинавских странах, адаптированных к нашему климату и схожих по стилю игры за относительно невысокую цену и обкатав в условиях РПЛ через полтора - два года перепродают их с достаточно неплохим наваром в европейские клубы. Думаю и этот новичок не отработает до конца свой контракт, а повторит путь своего земляка Матиаса Нормана и через пару лет продолжит свою карьеру где-нибудь в Британии. Ну а пока, как говориться добро пожаловать на Дон. Удачи ему и без травм. Болейте за своих, а не против чужих!
1bear
1bear
сегодня в 00:11
молодой и перспективный - пусть у него всё сложится в Ростове !
Baggio R.
Baggio R. ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:03
Адаптация к российскому климату имеет большое значение, безусловно. Но стоит также заметить, что в Норвегии чемпионат недавно закончился, так что самое время для трансферов.
протон
протон
вчера в 23:48, ред.
Неудивительно, что клубы Рпл начали обращать внимание на игроков скандинавии. Это игроки достаточно высокого уровня, низкой стоимостью, и желанием играть в нашем отстойном чемпионате. Ну и под конец, могут и в февральские морозы погонять мячик с заиндевевшими губами...Всем удачи!
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