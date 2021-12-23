«Ростов» объявил о трансфере норвежского полузащитника Кнудсена

Пресс-служба «Ростова» объявила о трансфере полузащитника «Лиллестрема» .

20-летний полузащитник подписал контракт с нашим клубом сроком на 4,5 года.

Магнус – воспитанник норвежского клуба «Лиллестрём», игрок сборной Норвегии среди игроков до 20 лет. В 2019 году дебютировал в высшей лиге Норвегии. В марте 2021-го года перешёл на правах аренды в клуб «Улл/Киса», летом вернулся в «Лиллестрём».

Всего в 2021-м провёл 33 матча, отдав при этом 3 голевые передачи. За сборную Норвегии до 20 лет выходил на поле 3 раза.