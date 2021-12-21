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«Спартак» подписал Николсона

вчера, 23:07

«Спартак» объявил о переходе нападающего «Шарлеруа» Шамара Николсона.

Стороны подписали контракт до 2026 года. Сумма трансфера не сообщаются.

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Все комментарии
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Gunslinger (раскрыть)
сегодня в 12:08
Ну если он это с Рассказовым сделает то я ЗА!)
Gunslinger
Gunslinger ответ ZIBO rock (раскрыть)
сегодня в 12:03
Одно другому не мешает!!! :)))
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Gunslinger (раскрыть)
сегодня в 11:51
Дим, уж лучше жрет пускай чем е***!)
Gunslinger
Gunslinger ответ МапС (раскрыть)
сегодня в 10:09
Ждите, скоро в раздевалке каннибализм начнётся!!! :)))
vinyardrip
vinyardrip ответ 1bear (раскрыть)
сегодня в 09:51
это спам, попилить в зеню
санек002
санек002 ответ sir_Alex (раскрыть)
сегодня в 09:38
пусть и максимка!лишь бы толк был!а то придет санька кокорин из африки!
navoi73
navoi73
сегодня в 09:35
Удачи🎉🎉🎉🎉
Lu4nik
Lu4nik ответ sir_Alex (раскрыть)
сегодня в 09:18
Квинси еще подтянется до своего уровня
Lu4nik
Lu4nik ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 09:17
только бы Понсе вышел на прежний уровень..
ZIBO rock
ZIBO rock ответ particular (раскрыть)
сегодня в 09:05
У Соболева в ЛЕ 4 гола и голевая, я бы не сказал что всё так плохо с ним! Ближайший к нему из "наших" в еврокубках - Азмун (2 гола и голевая)!
санек002
санек002
сегодня в 08:58
был бы толк!а то если на дармовщинку...?у нас таких и так больше полкоманды!
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:53
Очередной максимка, сколько ж можно???
протон
протон
сегодня в 08:35
Вот и Джокер подъехал!
МапС
МапС
сегодня в 08:29
Опять людоед, с 62ом врагов сожрет!
mat73
mat73
сегодня в 07:38
Чтото ни одна шутка, ни одна мысль в голову не лезет. Не знаю что и сказать по этому поводу...
hfe7rg9rxdbc
hfe7rg9rxdbc
сегодня в 06:57
Джамайка нам в помощь!
112910415
112910415
сегодня в 06:50
и это сильно !
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 06:05
Есть очередной негр в спартаке!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:57
Холодно ему здесь будет, быстро сбежит
mihaluch
mihaluch
сегодня в 05:52
Спартак постепенно превращается в сборную Африки не лучшего созыва.
ABir
ABir
сегодня в 03:57
Может станет вторым Велитоном
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Сантус (раскрыть)
сегодня в 03:50
"Полет над гнездом Кукушки"..).
Варвар7
Варвар7
сегодня в 03:33
Шмаров в Спартаке уже был.
vinyardrip
vinyardrip ответ протон (раскрыть)
сегодня в 02:37
А может по траве?))
vinyardrip
vinyardrip ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 02:35
Ванолли?)))
1bear
1bear ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 02:25
...а попилить???
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 01:27
Кличка " ВУДУ" для ямайца в самый раз ! ))
David Young
David Young ответ Сантус (раскрыть)
сегодня в 00:57
.
Сантус
Сантус
сегодня в 00:54
Фу ты...уже подумал что Зарема Джека Николсона на новогодний корпоратив выписала...)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:43
Shamar Nicholson сумма компенсации 9,00 млн €
Слегка дороговато при стоимости 3,00 млн €
Но может покатит...
РПЛ конечно не Жупилер Лига в которой можно колотить 15 голов за 18 игр....но...
Удачи и быстрейшей адаптации......
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