«Спартак» подписал Николсона

«Спартак» объявил о переходе нападающего «Шарлеруа» Шамара Николсона.
Стороны подписали контракт до 2026 года. Сумма трансфера не сообщаются.
Официально: Шамар Николсон – новый форвард «Спартака» 🔴⚪️— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 21, 2021
Контракт с нападающим сборной Ямайки и одним из лучших бомбардиров этого сезона чемпионата Бельгии рассчитан до 2026-го года 📝
Добро пожаловать, Шамар! 🇯🇲 pic.twitter.com/ztNVKYJBe3
Подписали без шума и пыли. Так и надо работать на трансферном рынке, а то одни утечки и сливы. А тут новость и официальное объявление в один день. Хорошо.
По всей видимости, покупка Николсона означает продажу кого-то из пары - Ларссон или Понсе. Думаю, зимой уйдет швед, который мыслями уже в Европе. А Понсе только восстановился после травмы и вряд ли кто-то рискнёт его покупать сейчас.
Подписали без шума и пыли. Так и надо работать на трансферном рынке, а то одни утечки и сливы. А тут новость и официальное объявление в один день. Хорошо.
По всей видимости, покупка Николсона означает продажу кого-то из пары - Ларссон или Понсе. Думаю, зимой уйдет швед, который мыслями уже в Европе. А Понсе только восстановился после травмы и вряд ли кто-то рискнёт его покупать сейчас.