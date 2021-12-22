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«Краснодар» объявил о трансфере нападающего «Будё-Глимта» Ботхейма

вчера, 20:21

Пресс-служба «Краснодара» объявила о переходе нападающего «Будё-Глимта» Эрика Ботхейма.

Футбольные клубы «Краснодар» и норвежский «Будё-Глимт» оформили трансфер Эрика Ботхейма. 21-летний нападающий подписал с «быками» контракт до конца июня 2025 года.

Эрик Ботхейм родился 10 января 2000 года в норвежском городе Осло, является воспитанником местного клуба «Люн». Уже в 2015 году, в возрасте 15 лет он дебютировал за основной состав «Люна». В 2016-м году подписал контракт с «Русенборгом», за который впоследствии провел 34 матча и забил 9 мячей.

С 2021 года стал игроком «Будё-Глимта», в составе которого регулярно забивал в норвежской Элитсерии и в еврокубках, в том числе в матчах квалификации Лиги чемпионов против польской «Легии» (норвежцы уступили 2:3 и 0:2, Ботхейм точно пробил головой на 45-й минуте первой встречи).

С 15-летнего возраста Эрик Ботхейм регулярно вызывался в юношеские и молодежные сборные Норвегии, он принял участие в юношеских Евро-2017 и 2018. Всего на счету форварда 14 забитых мячей на уровне сборных.

В нынешнем сезоне Ботхейм провёл 46 матчей за «Будё-Глимт», записав на свой счёт 22 гола и 10 результативных передач.

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19 декабря Комментарии25
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Все комментарии
Vik_ont25
Vik_ont25 ответ nikoladolgov (раскрыть)
сегодня в 12:30
Почему то не смешно...
протон
протон
сегодня в 09:26, ред.
По большому счёту не согласен с вашим мнением, уж простите.
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 09:21
    протон
    протон ответ DEIVID_777 (раскрыть)
    сегодня в 09:12
    Вам ничего не докажешь, ни один ответ вам не нравится, Вам всё не нравится и Спалетти для вас не хороший, Лион мертвый. Желаете Наполи всей команде провала только потому что там Спалетти, Акинфеев не вратарь, Клопп всё сливает (кстати вчера сыграли на ничью, бились) Обвиняете всю команду Атлетико симулянтами полностью всю команду, с вами не хочется обсуждать футбольные темы, Где-то написали что португальцы нетрадиционной ориентации, сказав что дыма не бывает без огня, вы ведь там не стояли верно? Насчет Ботхейма, я уже вчера высказался, целую книгу вам выпустил про Николича. Вы просто меня не хотите слышать и читать.
    DEIVID_777
    DEIVID_777 ответ протон (комментарий удален) (раскрыть)
    сегодня в 00:54
    У меня ничего не блокируется и не удаляется.
    DEIVID_777
    DEIVID_777 ответ протон (раскрыть)
    сегодня в 00:48
    А причём тут вы? Я вам этот вопрос и не задавал. Я этим вопросом задался, когда прочёл комментарий этого человека. Вам не обязательно на него отвечать.

    Правильно и дальше буду напоминать. Т.к. вы много воды лили, а по факту ничего. И сейчас про Ботхейма сплошная вода. А он и близко не такого плана игрок как Адейеми.
    протон
    протон ответ DEIVID_777 (раскрыть)
    сегодня в 00:46
    И еще вот что, я к Вам никогда не обращаюсь, Вы постоянно напоминаете Николича уже месяц прошел, или Вы издеваетесь? ведите диалог как все люди. Вечно Вы чем то не довольны)
    протон
    протон ответ DEIVID_777 (раскрыть)
    сегодня в 00:44
    Я не высказался так, что он якобы отказался от Милана ради МЮ. где Вы уважаемый это прочитали. ВЫ не отвечаете конкретно на мои вопросы, видимо вы только себя читаете, так нельзя, нужно уметь выслушивать человека который с вами ведет общение. Я читал ваши комментарии.
    DEIVID_777
    DEIVID_777 ответ протон (раскрыть)
    сегодня в 00:38
    А где инфа, что он отказал МЮ из-за Милана?
    DEIVID_777
    DEIVID_777 ответ протон (раскрыть)
    сегодня в 00:37
      DEIVID_777
      DEIVID_777 ответ протон (раскрыть)
      сегодня в 00:37
      Так это не мой комментарий про Милан. Вы всё равно в тему не попали.
      протон
      протон ответ DEIVID_777 (раскрыть)
      сегодня в 00:36
      Обязательно что ли этому человеку присуствовать на переговорях? информация была в сетях, Вы ведь тоже информацию черпаете из сетей правильно? так что, вот так.
      протон
      протон ответ DEIVID_777 (раскрыть)
      сегодня в 00:35
      я про этот лог. На то время Акинфеев говорил что хотел бы выступать за Милан.
      DEIVID_777
      DEIVID_777 ответ протон (раскрыть)
      сегодня в 00:26
      Ещё раз, внимательно читайте, что бы в такую историю не вляпаться.
      протон
      протон ответ DEIVID_777 (раскрыть)
      сегодня в 00:24
      Я искал тот комментарий, Вы его удалили)
      DEIVID_777
      DEIVID_777 ответ протон (раскрыть)
      сегодня в 00:22
      Где я про Милан писал??? Покажи мне эту строчку. Вообще не было ни слова про россонери.
      протон
      протон ответ DEIVID_777 (раскрыть)
      сегодня в 00:19
      Если Вы не читаете оппонента не наша вина. Нужно уметь человека выслушать, где-то согласиться с его мнением, тут мы не на фактах все сидим, тут есть и догадки, мнения, есть и факты. Такое ощущение, что от ваших уст только истина льет
      DEIVID_777
      DEIVID_777 ответ протон (раскрыть)
      сегодня в 00:17
      Понятия не имею хотел ли он в Милан. Я ничего не говорил о нём и Милане. Читайте внимательнее. Лично мне он там на... не нужен.
      протон
      протон ответ DEIVID_777 (раскрыть)
      сегодня в 00:14
      приведите факты, откуда Вы уважаемый уверены что Клоп слил игру? На счёт Акинфеева ведь сказали . приведите пример вы там были что он хотел в Милан. Так Вы откуда так уверены что Клоп сливщик? нужно осторожно такие вбросы делать.
      DEIVID_777
      DEIVID_777 ответ протон (раскрыть)
      сегодня в 00:14
      Про тактику ничего. Никаких фактов. Всё на что вас хватило на рассказы про достойные поражения в ЛЧ. А про саму тактику, про её тонкости абсолютно ничего. Сплошные увёртки и уходы от этой темы.
      протон
      протон ответ DEIVID_777 (раскрыть)
      сегодня в 00:12
      Про Николича я Вам привел массу фактов. вы не читали уважаемый. Вы перечитайте.
      DEIVID_777
      DEIVID_777 ответ протон (раскрыть)
      сегодня в 00:05
      Да, это же я не могу написать про тактику Николича ни слова, т.к. не знаю её. Это же я не видел игру Адейеми и Ботхейма и всё сваливаю на телекартинку.

      Браво, браво!!! Всё перевернуть с ног на голову вы просто мастер. Как обычно ноль фактов, только сплошные увёртки.
      DEIVID_777
      DEIVID_777 ответ протон (раскрыть)
      сегодня в 00:03
      Браво!
      Я прекрасно помню как Клопп в чемпионском сезоне слил КА, а в итоге из ЛЧ вылетел. В итоге только чемпионство и взяли, да долгожданное, но вполне можно было побороться за золотой дубль. В итоге Ливерпуль максимум один трофей за сезон выигрывает.
      протон
      протон ответ DEIVID_777 (раскрыть)
      сегодня в 00:01
        протон
        протон ответ DEIVID_777 (раскрыть)
        сегодня в 00:00
        Слабый состав? В таких играх иногда дают тем кто редко выходил в состав, видимо вы тонкости футбола еще не понимаете уважаемый, и задачи были приоритетны не на кубок. Вот ни как вы не поймете. тема закрыта
        DEIVID_777
        DEIVID_777 ответ протон (раскрыть)
        вчера в 23:56
        Неважно какие задачи ставит руководство, когда ты ставишь слабый состав на игру т.к. этот турнир не нужен это называется слив.
        DEIVID_777
        DEIVID_777 ответ протон (раскрыть)
        вчера в 23:54
        Если игрок в жизни быстрый, то и на телекартинке он быстрый. Не надо теперь выкручиваться всеми силами. Выглядит смешно. Если Пирло медленный игрок, то не важно вживую или по телеку на него смотреть, ощущение те же. Видимо, не думал, что кто-то докопается про идеальную замену Адейеми коей Ботхейм совсем не является. Чисто стилистический не является. Он не делает благодаря своей скорости ту разницу, что делает австриец. У последнего игра именно на скорости и заточена.
        протон
        протон ответ DEIVID_777 (раскрыть)
        вчера в 23:48
        Я на "ты " не переходил с Вами уважаемый, имейте уважение, У Вас больше вопросов чем ответов, насчет Ливерпуля скажу, Вы не знаете какие задачи поставило руководство на сезон и перед тренером, так что обвинять Клопа как минимум не хорошо. Н счёт теле картинки скажу что Вы неверно видите действительность, отличия есть, зеркало тоже искажено оно не идеально, а на видео графике кадры в секунду тоже отличаются, так что сидя за монитором вы ни как не определите скорости того или иного футболиста, проще прочитать ТТД игрока. прогуглите сверьте инфо графику и Вам будет все понятно. Спокойной ночи!
        DEIVID_777
        DEIVID_777 ответ протон (раскрыть)
        вчера в 23:26
        О да, классный ответ.

        До сих пор не в курсе да, кто на поле быстрее Роналду или Бензема, даже когда они играли вместе было совсем непонятно, кто же из них резче и быстрее.

        Ты Адейеми и Ботхейма вживую видел?

        Нету никакой разницы, видел вживую Бензема, Месси, Модрича, Кросса, Роналду, Джеко, Эриксена, Лукаку и т.д. и т.п. от телекартинки отличий нет, в плане резкости и скорости.

        А тебе до сих пор непонятно кто быстрее Эджуке или Чалов???
        протон
        протон ответ DEIVID_777 (раскрыть)
        вчера в 23:18
        Вы смотрели игры с участием Ботхейма, и все ли игры смотрели по телевизору? Насчет спидометра Вы уже сами поняли что Вы не проводили замер кто ускоряется быстрее кто медленней, Ну сейчас вопрос Николича не стоит в деле, но он открыт возможно вы в скором будущем осознаете свою не правоту, а возможно нет. ВЫ вот говорите когда матчи смотришь то видно что скорости нет, а Вы в курсе что съемка по телеэкранам и то что ты видишь визуально совершенно разные вещи? Давайте не будем спорить, с Вами спорить бессмысленно, просто пожелаем игроку удачи в Краснодаре. Спокойной ночи уважаемый
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