«Краснодар» объявил о трансфере нападающего «Будё-Глимта» Ботхейма

Пресс-служба «Краснодара» объявила о переходе нападающего «Будё-Глимта» Эрика Ботхейма.
Футбольные клубы «Краснодар» и норвежский «Будё-Глимт» оформили трансфер Эрика Ботхейма. 21-летний нападающий подписал с «быками» контракт до конца июня 2025 года.
Эрик Ботхейм родился 10 января 2000 года в норвежском городе Осло, является воспитанником местного клуба «Люн». Уже в 2015 году, в возрасте 15 лет он дебютировал за основной состав «Люна». В 2016-м году подписал контракт с «Русенборгом», за который впоследствии провел 34 матча и забил 9 мячей.
С 2021 года стал игроком «Будё-Глимта», в составе которого регулярно забивал в норвежской Элитсерии и в еврокубках, в том числе в матчах квалификации Лиги чемпионов против польской «Легии» (норвежцы уступили 2:3 и 0:2, Ботхейм точно пробил головой на 45-й минуте первой встречи).
С 15-летнего возраста Эрик Ботхейм регулярно вызывался в юношеские и молодежные сборные Норвегии, он принял участие в юношеских Евро-2017 и 2018. Всего на счету форварда 14 забитых мячей на уровне сборных.
В нынешнем сезоне Ботхейм провёл 46 матчей за «Будё-Глимт», записав на свой счёт 22 гола и 10 результативных передач.
Учитывая, что Кордоба будет восстанавливаться около 4 месяцев, у норвежца есть шанс его заменить весной. Может стать открытием РПЛ.
Но у Краснодара по-прежнему набор слабых защитников. С Мартыновича уже песок сыплется, Спайичем затыкают дыры, Кайо - это мина замедленного действия, а Сорокин игрок уровня Кутепова. Сильного защитника, коим был Гранквист, до сих пор не подвезли. Да даже Гранквист в 36 лет сыграл бы лучше, чем все имеющиеся ЦЗ Краснодара вместе взятые ))
Учитывая, что Кордоба будет восстанавливаться около 4 месяцев, у норвежца есть шанс его заменить весной. Может стать открытием РПЛ.
Но у Краснодара по-прежнему набор слабых защитников. С Мартыновича уже песок сыплется, Спайичем затыкают дыры, Кайо - это мина замедленного действия, а Сорокин игрок уровня Кутепова. Сильного защитника, коим был Гранквист, до сих пор не подвезли. Да даже Гранквист в 36 лет сыграл бы лучше, чем все имеющиеся ЦЗ Краснодара вместе взятые ))
Краснодар приобрел молодого таланта, наконец начал раскрываться, а еще этот вариант одобрил один из лучших форвардов планеты. Это еще вопрос кто больше смотрит футбол, советую Вам больше читать и смотреть. и реже читать не нужную прессу.
Краснодар приобрел молодого таланта, наконец начал раскрываться, а еще этот вариант одобрил один из лучших форвардов планеты. Это еще вопрос кто больше смотрит футбол, советую Вам больше читать и смотреть. и реже читать не нужную прессу.