«Краснодар» объявил о трансфере нападающего «Будё-Глимта» Ботхейма

Пресс-служба «Краснодара» объявила о переходе нападающего «Будё-Глимта» .

Футбольные клубы «Краснодар» и норвежский «Будё-Глимт» оформили трансфер Эрика Ботхейма. 21-летний нападающий подписал с «быками» контракт до конца июня 2025 года.

Эрик Ботхейм родился 10 января 2000 года в норвежском городе Осло, является воспитанником местного клуба «Люн». Уже в 2015 году, в возрасте 15 лет он дебютировал за основной состав «Люна». В 2016-м году подписал контракт с «Русенборгом», за который впоследствии провел 34 матча и забил 9 мячей.

С 2021 года стал игроком «Будё-Глимта», в составе которого регулярно забивал в норвежской Элитсерии и в еврокубках, в том числе в матчах квалификации Лиги чемпионов против польской «Легии» (норвежцы уступили 2:3 и 0:2, Ботхейм точно пробил головой на 45-й минуте первой встречи).

С 15-летнего возраста Эрик Ботхейм регулярно вызывался в юношеские и молодежные сборные Норвегии, он принял участие в юношеских Евро-2017 и 2018. Всего на счету форварда 14 забитых мячей на уровне сборных.