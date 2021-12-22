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Червиченко — о Николсоне: «Соболев теперь под вопросом в „Спартаке“»

вчера, 11:23

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мыслями о подписании московским клубом ямайского нападающего «Шарлеруа» Шамара Николсона.

Посмотрел на Николсона: здоровый, молодой. Получается, Соболев теперь под вопросом в «Спартаке». Два таких столба вряд ли нужны, может, и нужны, но команде, у которой всё хорошо с финансами. Кто-то один из них должен выходить на поле, играть с двумя такими огромными форвардами впереди будет странно.

Фактурно Николсон выглядит неплохо, но «Шарлеруа» — это даже не «Брюгге» и «Андерлехт». У нас тоже Агаларов за «Уфу» 13 наколотил, сейчас его какой-то клуб перекупит, ещё не факт, что столько же забьёт за условный «Краснодар», ЦСКА или «Локомотив». Вопрос в том, во сколько это счастье обойдётся «Спартаку». Надо же считать не только сумму трансфера, а укладывать и отступные для того, кто уйдёт. Это же не Газизов, надо будет выплатить по контракту как положено — два-три миллиона как минимум. Витории не помогали трансферами? Тут всё понятно, видна креативная рука. Но и здесь помощь замудрённая: вроде и игрок не звёздный, а платят много, посчитав себестоимость ухода одного из игроков.

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Все комментарии
Железный Капут
Железный Капут ответ Ruslan Volkov (раскрыть)
вчера в 18:51, ред.
    Железный Капут
    Железный Капут ответ Ruslan Volkov (раскрыть)
    вчера в 18:48
      Ruslan Volkov
      Ruslan Volkov ответ Железный Капут (раскрыть)
      вчера в 17:40
      А Чалов учился у европейских грандов? Смотрю колотят один за другим ваши деревяшки
      Ruslan Volkov
      Ruslan Volkov ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
      вчера в 17:38
      Когда ваш Заболотный супер пупер забьет Наполи или англичанам тогда и поговорим с вами, не сравнивай вашего деревянного
      Алексей Коротеев
      Алексей Коротеев ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
      вчера в 16:52
      Ну ,Заболотный - это вообще ПЕСНЯ , лицо нашего футбола ! ))))))))))
      Алексей Коротеев
      Алексей Коротеев
      вчера в 16:50
      А причём тут Ларсон ? Николсон играл в нормальном европейском чемпионате ,где и подход к футболу с профессиональной точки зрения ,совсем другой . А Соболев играл среди колхозников-любителей в такой же колхозный футбол .
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
      вчера в 14:58
      Соболек в ЛЕ более всех забил . А Сколько заболотный мячей положил в ЛЕ...???..)
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      вчера в 14:46
      Соболь деревяннее нашего Заболотного, уже даже нырять ловко не получается а это единственное, что он умел и за что его купил спартак.
      112910415
      112910415
      вчера в 14:30
      конкуренция для Соболева будет полезна !
      Железный Капут
      Железный Капут ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
      вчера в 14:15, ред.
      А чего Саша "Мама я в телевизоре" у Ларссона не учился его "европейскому футбольному образованию"? Или у него не то "европейское футбольное образование", а вот у Николсона - это совсем другое?
      Железный Капут
      Железный Капут
      вчера в 14:11
      Так это "два сапога - пара". Только один сапог ещё и симулировать умеет талантливо
      puperr
      puperr
      вчера в 13:52
      Не исключено, что приход Николсона и новый тренер в команде положительно скажется на Соболеве и он начнет выкладываться в играх как это было в прошлом сезоне.
      Союзник противников
      Союзник противников
      вчера в 13:51
      У Федуна лавка вмешает всех,да и "партнёрские клубы" готовы принять балласт во все цистерны.Непотопляемая подводная лодка!
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
      вчера в 13:35
      Да какая разница Червю сколько платит кому Федун. Это его бабло, его бизнес и нам всем должно быть до лампочки его расходы.
      Главное , что бы Спартаку на пользу было
      YVG
      YVG
      вчера в 13:19, ред.
      Соболева нужно отправить в дельфинарий, дельфинов нырять учить.
      lotsman
      lotsman
      вчера в 13:12
      Соболева посадят на скамейку?
      makkie
      makkie
      вчера в 13:09
      Лучше иметь 4 нападающих - Понсе, Ларссона, Соболева и Николсона, чем довольствоваться едва восстановившимся Мелкадзе и дублёрами из Спартака-2, которые вынужденно выходили в матче с Сочи.
      ZIBO rock
      ZIBO rock ответ Ironigor (раскрыть)
      вчера в 12:37, ред.
      Только 3 футболиста в ЛЕ забили больше чем Соболев! Один из них уже вылетел!
      протон
      протон
      вчера в 12:34
      Ну не знаю, можно использовать как пару напов, я думаю.
      Один будет подпрыгивать на навесы, другой подныривать))
      stavr74
      stavr74
      вчера в 12:12
      хотелось бы мне посмотреть на того , кто
      берёт интервью у этого гнилья.
      Cat01
      Cat01
      вчера в 12:04
      Будет больше работать
      4RT
      4RT
      вчера в 11:59
      Ещё третьего такого надо, всех тогда сомнут. 4-3-3 будут играть
      Али Самаркандский
      Али Самаркандский
      вчера в 11:58
      И Соболеву найдется место.
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 11:55
      Не слабо он Газизова потраллил
      A.S.A
      A.S.A
      вчера в 11:53
      Этот трансфер должен не только усилить атаку Спартака, но и заставит Соболева трудиться т.к появится конкурент за место в основу, не думаю я что Николсона покупают для лавки....
      Ну как говорится "поживем-увидим!"
      Алексей Коротеев
      Алексей Коротеев
      вчера в 11:42
      С чего червяк взял ,что Соболев уйдёт с приходом ямайца ? Да и потом , жирный забывает ,что у Шамара европейское футбольное образование ,по сравнению с Соболевым ,который " учился " , простите меня ,в какой-то там Самаре .
      mihaluch
      mihaluch
      вчера в 11:41
      Пожалеют если Соболева отпустят.
      Ironigor
      Ironigor
      вчера в 11:36
      Соболев вообще сдулся.
      ДАША Д
      ДАША Д
      вчера в 11:26
      Зря с ним долгосрочный контракт подписали.
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