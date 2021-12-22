Червиченко — о Николсоне: «Соболев теперь под вопросом в „Спартаке“»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мыслями о подписании московским клубом ямайского нападающего «Шарлеруа» .

Посмотрел на Николсона: здоровый, молодой. Получается, Соболев теперь под вопросом в «Спартаке». Два таких столба вряд ли нужны, может, и нужны, но команде, у которой всё хорошо с финансами. Кто-то один из них должен выходить на поле, играть с двумя такими огромными форвардами впереди будет странно.