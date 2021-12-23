Ботхейм жёстоко издевался над «Ромой» и ждёт дебюта в сборной Норвегии. «Краснодар» подписал друга Холанда

1640267431

23 декабря 2021, 16:50

Плюс один интересный форвард в РПЛ .

Травма Кордобы заставила «Краснодар» шевелиться

Трансферное окно еще официально не распахнулось, а Российская Премьер-Лига уже успела пополниться двумя очень интересными нападающими из-за рубежа, причем в обоих случаях получились приятные сюрпризы для болельщиков. В «Спартаке» не ждали нового форварда зимой, но, как говорит генеральный директор Мележиков, «определенные обстоятельства ускорили переход». Шамар Николсон производит приятное впечатление, на него будет очень интересно посмотреть в РПЛ , как и на новичка «Краснодара» Эрика Ботхейма.

«Быков» к приобретению норвежского форварда тоже подтолкнули обстоятельства, причем всем известные: Джон Кордоба получил травму подколенного сухожилия, потребовалась операция, восстановление после которой займет до четырех месяцев. Колумбиец вернется на поле только в середине апреля, пока наберет форму, и чемпионат закончится, а «Краснодар» не собирается во второй раз подряд оставаться без еврокубков. Рассчитывать на высокие места с Владимиром Ильиным в нападении слишком наивно, поэтому отправились в Норвегию и прихватили с собой мешок денег для «Будё-Глимт».

⚡Норвежский форвард Эрик Бутхейм усилил «Краснодар»



Футбольные клубы «Краснодар» и норвежский «Будё-Глимт» @Glimt оформили трансфер 21-летнего нападающего в ряды «быков». Контракт подписан до конца июня 2025 года.



Подробности 👇https://t.co/9NnCyUgoeZ — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) December 22, 2021

Обидчик Моуриньо и друг Эрлинга Холанда

- Ботхейму 21 год, но он уже успел поиграть за четыре норвежских клуба: дебютировал во взрослом футболе с «Люном» в 16 лет, после этого выступал за «Русенборг», «Стабек» и «Будё-Глимт».

- Эрик — трехкратный чемпион Норвегии, но если в победы «Русенборга» (2017 и 2018) его вклад очень и очень скромен, то в чемпионстве «Будё-Глимт» 2021 года новичок «Краснодара» принял деятельное участие: 15 голов в 30 матчах.

- Подходящий к концу год стал прорывным в карьере Ботхейма. До перехода в «Будё-Глимт» у форварда было всего лишь 9 голов в профессиональном футболе, в 2021-м Ботхейм во всех турнирах забил 22 мяча.

- Визитной карточкой Эрика являются матчи против «Ромы» в Лиге конференций: «Будё-Глимт» уничтожил команду Жозе Моуриньо на своем поле со счетом 6:1 (у Ботхейма дубль и три ассиста), римские «волки» жаждали взять реванш на «Олимпико», но довольствовались ничьей — 2:2. Ботхейм и здесь забил. Итого, 6 результативных действий в двух матчах против «Ромы».

- До перехода в «Будё-Глимт» Ботхейм провел три сезона в «Русенборге» (9 голов в 34 матчах), а в прошлом году выступал на правах аренды за «Стабек» (0 голов и 2 ассиста в 15 матчах). В «Русенборге» от Эрика уже не ждали откровений и в феврале отпустили его в «Будё-Глимт» бесплатно, порадовавшись такой возможности. Всего за 10 месяцев трансферная стоимость парня взлетела с нуля до 8 миллионов евро, а за счет бонусов она может увеличиться до 10. Одна из крупнейших сделок в истории норвежского футбола.

- Яркой игрой в Лиге конференций Ботхейм обратил на себя внимание клубов из топ-чемпионатов, писали об интересе «Лацио», но это оказалось всего лишь троллингом «Ромы». Похоже, у «Краснодара» не было реальных конкурентов в борьбе за Ботхейма, во всяком случае с учетом готовности «быков» отдать столько денег. За 2-3 миллиона Эрика многие забрали бы, но «Краснодар» сделал по-настоящему сумасшедшее предложение. Клуб РПЛ рискнул переплатить за норвежца, это своеобразная игра на опережение.

- У Ботхейма пока нет матчей за главную сборную Норвегии (осенью получил дебютный вызов, но пока не сыграл), зато за юношеские команды всех возрастов и молодежку Эрик провел больше 50 встреч и забил 14 голов. По юношам Ботхейм играл с Эрлингом Холандом и стал близким другом своего ровесника, рано ставшего мировой знаменитостью. У парней даже была рэп-группа Flow Kingz, их трек собрал 265 тысяч просмотров на YouTube, правда, скорее из-за футбольных талантов участников, нежели из-за музыкальных.

- Эрик критически оценивает свои футбольные качества, говорит, что был «совсем слабым игроком» и называет переход в «Краснодар» «невероятным вызовом». Главное, чтобы голова не закружилась от такого резкого взлета карьеры:

Текущий год стал для меня особенным. Я был совсем слабым игроком. Мое окружение не могло представить, что я окажусь тут. Перед сезоном я практически не играл, так что произошедшее превзошло все мои ожидания. Я рад, что у меня появилась возможность реализовать свой потенциал. Грустно покидать «Будё-Глимт». Я провел здесь прекрасное время. Ни я, ни команда не могли отказаться от моего трансфера. Переход в «Краснодар» – невероятный вызов для меня.

- Ботхейм не единственный футболист «Будё-Глимт», который может перебраться в РПЛ этой зимой. Стало известно, что «Зенит» интересуется российским вратарем Никитой Хайкиным, который в двух последних сезонах был первым номером чемпионов Норвегии.

- За «Краснодар» норвежец будет играть под 20-м номером.

Загадал под ёлкой желание и оно тут же сбылось 🖤💚 Приветы вам от Эрика 👋



20-й номер выбрал наш новичок @BotheimErik #ДоброПожаловать #Welcome pic.twitter.com/R4UsZzAfkQ — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) December 22, 2021

Футбольный портрет Эрика Ботхейма

Ботхейм играет исключительно на позиции центрфорварда и не разменивается на другие амплуа. Он солидных, но не гренадерских габаритов (187 сантиметров), что позволяет сочетать в себе качества, позволяющие действовать эффективно как в быстром, так и в позиционном футболе. Эрик хорошо ищет мяч, открывается во фланговые зоны и в недодачу, очень хорош в подыгрыше и альтруистичен, о чем говорит большое количество результативных передач: к 22 голам за «Будё-Глимпт» следует для полноты картины добавить 10 ассистов. Соорудил эту статистику за 46 матчей.

Эрик хорош тем, что всегда вовлечен в игру, ищет возможности и создает их постоянными перемещениями, а не просто ждет напротив створа ворот, когда в него прилетит мяч. Удивляет точность передач в 82% — феноменально для форварда, но понятно, что в плане качества все показатели подвергнутся испытаниям. В верховой борьбе у Ботхейма средние показатели, он подходит для футбола с большим количеством передач в последней трети, здесь максимальное соответствие стилю, к которому стремится «Краснодар». По манере Эрика правильнее сравнить не с Холандом (нет уникальной скорости), а с Левандовски. Он простой, но конкретный и может быть суперэффективным в качестве наконечника выстроенной с учетом его сильных сторон атакующей системы.