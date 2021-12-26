Б. Игнатьев: «Дзюбе пора уступить место молодым»

Бывший тренер сборной России поделился мнением о возможном уходе из «Зенита» нападающего .

Дзюба не крепостной. Если «Зениту» он не нужен, то вполне может перейти как в «Рубин», так и в любую другую команду. Какая разница, где играть в футбол и набирать очки? Для футболиста важна постоянная игровая практика и хорошее вознаграждение. Нет смысла сидеть на лавке, если есть возможность играть, пусть и в не топовом клубе.

Дзюба не вечен. Ему пора уступить место молодым игрокам и дать «Зениту» возможность развиваться дальше. Артем в силу возраста может только постараться удержать ту планку, на которой находится долгие годы. Реальность такова, что футболист играет только определенное количество лет, а дальше обязательно уходит в небытие. Дзюба постепенно близится к этому моменту.

Конечно, перед тем, как отпустить Дзюбу, руководство проведет много бессонных ночей, чтобы решить, кем заменить и как это отразится на игровой деятельности команды. Но это не станет для «Зенита» трагедией. У клуба есть деньги и возможность найти нового игрока, причем не хуже уровнем.