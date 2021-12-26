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Генеральный директор «Зенита» хочет, чтобы Дзюба остался в клубе

вчера, 17:23

Форвард «Зенита» Артем Дзюба может остаться в клубе.

Утверждается, что генеральный директор «сине-бело-голубых» Александр Медведев лично заинтересован в том, чтобы сохранить 33-летнего футболиста.

Ранее слухи связывали нападающего с «Рубином».

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:19
"На сохранении" ....это что то из лексикона беременных женщин...
trimetil
trimetil ответ Некакойшенко (раскрыть)
вчера в 22:20
Про армию на другой ветке.
ABir
ABir
вчера в 20:35
В музее
санек002
санек002 ответ Bivaliy67 (раскрыть)
вчера в 20:02
вот это поддерживаю полностью!ладно путин наш президент!а это дзюбо кто?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:54
Рукоблуды нужны зениту.
4RT
4RT
вчера в 19:41
Да это мы уже неделю назад поняли,что это единственный, кто его хочет в Зените 😁
Kolenok
Kolenok
вчера в 19:41
Директор,одно название,да вы на ро.у его гляньте!
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 19:34
Оставляйте его конечно же. Чем больше в армии дубов, тем крепче наша оборона.)))
Bivaliy67
Bivaliy67
вчера в 19:20
Оставьте его уже в покое! В СМИ только и слышно - "Путин" - "Дзюба", "Дзюба" - "Путин"... Поговорить больше не о чем?
pomor45
pomor45
вчера в 19:12
Не слишком ли много либерализма в Зените? ФК должен быть подобием подразделения армии, а у нас даже в ЦСКА либеральная гниль.
Обезжиренный
Обезжиренный
вчера в 19:06
Хорошо когда в клубе есть объекты для гордости, начиная с директора
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 19:02
Российский футбол - больше "Санта-Барбара", чем футбол. гнать нахрен всех клоунов!
ermak6848
ermak6848
вчера в 18:54
пусть там в Казани поиграет..
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 18:40
неужто какая-то вакансия открылась в клубе?
makkie
makkie
вчера в 18:31
Похоже, Дзюба фаворит Медведева.
Странные отношения в Зените ))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 18:31
А встречаться с Дзюбой где-нибудь на стороне не судьба?
karnager
karnager
вчера в 18:22, ред.
Зениту нужно подписать Орзул на контракт на должность как Заремы в Спартаке. Тогда Артемка расцветёт и будет забивать оооочень много
1bear
1bear
вчера в 18:10
видимо генеральный директор Зенита не соответствует занимаемой должности
Ironigor
Ironigor ответ particular (раскрыть)
вчера в 17:47
Генеральный директор «Зенита» хочет, чтобы Дзюба остался в клубе .
Просто костюмчик Дзюбпула нужно поменять !!!)
за
за
вчера в 17:46
Медведев запал на всем известное видео от Артемия.
SHMEL
SHMEL
вчера в 17:43
Интересно получается, Семаку Дедпул не нужен, а Медведев не хочет, чтобы Рукаку уходил...Может Медведеву и Семаку поменяться местами?
particular
particular
вчера в 17:40
Ну, раз директор "заинтересован", - то понятно...
Хотя, я интереса не понял...
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 17:39
Не зря Дзюба с Путиным здоровался ....
Снизошла благодать от самого Мутка !
МапС
МапС
вчера в 17:33
Утверждается.... А у самого гендира языка что ли нету?
drug01
drug01
вчера в 17:31
Будет дан приказ с верху...
протон
протон
вчера в 17:29
Главное, что хочет Семак, а не Медведев.
протон
протон
вчера в 17:27
Сейчас начнётся по старой схеме:
хочет-не хочет,подписали-не подписали и так полгода до окончания срока договора.
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