Генеральный директор «Зенита» хочет, чтобы Дзюба остался в клубе .

Форвард «Зенита» Артем Дзюба может остаться в клубе.
Утверждается, что генеральный директор «сине-бело-голубых» Александр Медведев лично заинтересован в том, чтобы сохранить 33-летнего футболиста.
Ранее слухи связывали нападающего с «Рубином».
Форвард «Зенита» Артем Дзюба может остаться в клубе.
Утверждается, что генеральный директор «сине-бело-голубых» Александр Медведев лично заинтересован в том, чтобы сохранить 33-летнего футболиста.
Ранее слухи связывали нападающего с «Рубином».
Просто костюмчик Дзюбпула нужно поменять !!!)
Просто костюмчик Дзюбпула нужно поменять !!!)