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Орещук: «У Захаряна есть отступные — и это не 20 млн евро»

сегодня, 13:47

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал слухи об интересе «Реала» к полузащитнику Арсену Захаряну.

Насколько я знаю, у него есть отступные — и это не 20 млн. Мне интересно, откуда они взяли такую сумму? У него есть отступные, за которые любой клуб может прийти и взять его: хоть «Реал», хоть «Уфа». Сейчас новостей нет, скорее всего, просто муссируют эту тему.

Я верю, что Арсен Захарян находится в шорт-листе у топ-клубов, но там не только ведь он, а интересоваться и купить — это разные вещи. Но Захарян заслужил своей игрой, чтобы им интересовались такие клубы. Он в таком возрасте игрок национальной сборной, нет дыма без огня.

Если «Реал» захочет купить, то придёт, деньги отдаст и выкупит. И не надо будет подключать агента Еремича и встречаться с Бувачем. Они позвонят агенту Андрееву и решат этот вопрос. В эти сказки я не верю, но им точно интересуются.

Я знаю Лемича, у него свое видение трансферов, человек точно не любит с кем-то делиться. Уверен, что рано или поздно Арсен уедет. Если «Динамо» не захочет отдавать его за сумму отступных, тогда да, надо подключать Бувача. Какая-то байка про этих агентов, к Новому Году сказку хотят придумать и людям рассказать.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:48
На данный момент Захарян не интересен Реалу.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 14:34
Надо дождаться официального подтверждения от Бувача.
drug01
drug01
сегодня в 14:19
У каждого свой взгляд
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:13
Много текста, мало смысла...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 14:09
Не думаю что Арсен интересен Реалу. Хотелось бы... Но...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:49, ред.
Без вброса , нет спроса !)
Чем больше вброса , тем больше спроса !!!)
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