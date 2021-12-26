Орещук: «У Захаряна есть отступные — и это не 20 млн евро»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал слухи об интересе «Реала» к полузащитнику .

Насколько я знаю, у него есть отступные — и это не 20 млн. Мне интересно, откуда они взяли такую сумму? У него есть отступные, за которые любой клуб может прийти и взять его: хоть «Реал», хоть «Уфа». Сейчас новостей нет, скорее всего, просто муссируют эту тему.

Я верю, что Арсен Захарян находится в шорт-листе у топ-клубов, но там не только ведь он, а интересоваться и купить — это разные вещи. Но Захарян заслужил своей игрой, чтобы им интересовались такие клубы. Он в таком возрасте игрок национальной сборной, нет дыма без огня.

Если «Реал» захочет купить, то придёт, деньги отдаст и выкупит. И не надо будет подключать агента Еремича и встречаться с Бувачем. Они позвонят агенту Андрееву и решат этот вопрос. В эти сказки я не верю, но им точно интересуются.

Я знаю Лемича, у него свое видение трансферов, человек точно не любит с кем-то делиться. Уверен, что рано или поздно Арсен уедет. Если «Динамо» не захочет отдавать его за сумму отступных, тогда да, надо подключать Бувача. Какая-то байка про этих агентов, к Новому Году сказку хотят придумать и людям рассказать.