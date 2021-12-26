Гендиректор «Зенита» хочет, чтобы Дзюба остался в клубе

Нападающий Артем Дзюба может покинуть «Зенит».
Главный тренер питерского клуба Сергей Семак не заинтересован в продлении контракта с форвардом. Однако генеральный директор «Зенита» Александр Медведев хочет сохранить Дзюбу в команде.
На трансфер Дзюбы претендует «Рубин».
" Дзюба ! Как много в этом звуке
для сердца русского слилось !
Как много в нём отозвалось ! "
И как, Нетленный Дзюбпул
Из пепла Возродясь,-
Твоя Святая Истина,
Покажется светясь !!!)
" Дзюба ! Как много в этом звуке
для сердца русского слилось !
Как много в нём отозвалось ! "
И как, Нетленный Дзюбпул
Из пепла Возродясь,-
Твоя Святая Истина,
Покажется светясь !!!)
Казанский клуб весёлых и находчивых
Казанский клуб весёлых и находчивых