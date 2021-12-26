Гендиректор «Зенита» хочет, чтобы Дзюба остался в клубе

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сегодня, 12:10

Нападающий может покинуть «Зенит».

Главный тренер питерского клуба Сергей Семак не заинтересован в продлении контракта с форвардом. Однако генеральный директор «Зенита» Александр Медведев хочет сохранить Дзюбу в команде.

На трансфер Дзюбы претендует «Рубин».