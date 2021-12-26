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Гендиректор «Зенита» хочет, чтобы Дзюба остался в клубе

сегодня, 12:10

Нападающий Артем Дзюба может покинуть «Зенит».

Главный тренер питерского клуба Сергей Семак не заинтересован в продлении контракта с форвардом. Однако генеральный директор «Зенита» Александр Медведев хочет сохранить Дзюбу в команде.

На трансфер Дзюбы претендует «Рубин».

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 13:57
Как Дзюба может остаться в Зените, если Азмун уйдет? Это невозможно. Такая глубокая душевная травма у этой огромной дубины будет!
Cat01
Cat01
сегодня в 13:13
Одни хотят другие против!!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:06
Пускай гендир и тренирует...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:56, ред.
Нетленные стихи современности о герое наших дней Дзюбиньо !!!

" Дзюба ! Как много в этом звуке
для сердца русского слилось !
Как много в нём отозвалось ! "

И как, Нетленный Дзюбпул
Из пепла Возродясь,-
Твоя Святая Истина,
Покажется светясь !!!)
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 12:44
Шум вокруг Дзюбы уже надоел.
lotsman
lotsman
сегодня в 12:42
Если тренер не хочет, значит играть он будет от случая к случаю, только зарплату большую получать.
makkie
makkie
сегодня в 12:31
Значит седой Медведев вместе с Дзюбой на выход пойдет ))
протон
протон
сегодня в 12:21
Значит переговоры идут
Казанский клуб весёлых и находчивых
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:14
Да пусть ещё гденибуть поиграет!
Futurista
Futurista
сегодня в 12:14
Будет смешно если Семака вытурят в итоге, а Дзюба останется...
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