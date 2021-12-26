«Зенит» хочет выручить с продажи Азмуна более 3 млн евро

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сегодня, 11:56

Нападающий может покинуть «Зенит».

Текущее соглашение футболиста с питерским клубом истекает летом 2022 года, а «Лион» уже предложил игроку контракт на 4,5 года. Французская команда готова заплатить за трансфер Азмуна 3 млн евро, однако «Зенит» хочет выручить больше денег с продажи своего нападающего.

Запросы «Зенита» возросли из-за интереса к иранцу со стороны «Ньюкасла».