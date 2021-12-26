«Зенит» хочет выручить с продажи Азмуна более 3 млн евро

Нападающий Сердар Азмун может покинуть «Зенит».
Текущее соглашение футболиста с питерским клубом истекает летом 2022 года, а «Лион» уже предложил игроку контракт на 4,5 года. Французская команда готова заплатить за трансфер Азмуна 3 млн евро, однако «Зенит» хочет выручить больше денег с продажи своего нападающего.
Запросы «Зенита» возросли из-за интереса к иранцу со стороны «Ньюкасла».
А так зачем им деньги , зениту, они и так при бабле всегда за счет трудового класса
А так зачем им деньги , зениту, они и так при бабле всегда за счет трудового класса
Бизнес по питерски … хорошо что пенсионеры за газ платят
Бизнес по питерски … хорошо что пенсионеры за газ платят
Судя по всему, в России он оставаться не намерен.
Судя по всему, в России он оставаться не намерен.
Дзюбу тогда надо бесплатно дарить !
Дзюбу тогда надо бесплатно дарить !
Меня удивляет менеджмент Лиона. За такого нападающего, как Азмун. не хотят платить практически ничего. Мне видится, цель покупки Лиона, явная спекуляция на Азмуне. Как-бы французы не остались на бобах!
Меня удивляет менеджмент Лиона. За такого нападающего, как Азмун. не хотят платить практически ничего. Мне видится, цель покупки Лиона, явная спекуляция на Азмуне. Как-бы французы не остались на бобах!
Посмотрим вообще кому он достанется.
Посмотрим вообще кому он достанется.
Тут 5 млн. если кто-то даст успех для Зенита.
Тут 5 млн. если кто-то даст успех для Зенита.
Лиону придётся крутиться как ужу на сковородке...
Лиону придётся крутиться как ужу на сковородке...