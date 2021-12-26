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«Зенит» хочет выручить с продажи Азмуна более 3 млн евро

сегодня, 11:56

Нападающий Сердар Азмун может покинуть «Зенит».

Текущее соглашение футболиста с питерским клубом истекает летом 2022 года, а «Лион» уже предложил игроку контракт на 4,5 года. Французская команда готова заплатить за трансфер Азмуна 3 млн евро, однако «Зенит» хочет выручить больше денег с продажи своего нападающего.

Запросы «Зенита» возросли из-за интереса к иранцу со стороны «Ньюкасла».

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Все комментарии
particular
particular
сегодня в 16:01
Сногсшибательные цифры и грандиозный трансферный успех Зенита...
1bear
1bear
сегодня в 15:58
да лучше пусть летом бесплатно уйдёт,чем сейчас за 3...
berda2003
berda2003
сегодня в 15:22
раньше проститутка стоила 3 руб.+подружка, сейчас это 3 ляма + рукоблуд в нагрузку... так парой пусть проваливают и показывают мини секс-спектакли в раздевалке лиона...
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 15:05
Азмун видно решил уйти бесплатно, чтоб на94 на этот Газпром !
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 14:49, ред.
Их надо вместе с дзюбой за эту цену...)
А так зачем им деньги , зениту, они и так при бабле всегда за счет трудового класса
Брулин
Брулин
сегодня в 14:44
Купили за 20 продают может быть за 3…
Бизнес по питерски … хорошо что пенсионеры за газ платят
Mi6
Mi6
сегодня в 14:39, ред.
Чёт маловато, может Гинер подсуетиться?
beefs
beefs
сегодня в 14:35
как дешево ценится один из лучших игроков РПЛ, ужас...
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 14:34
Поторговаться... Надо поторговаться...!)
a3r3v3
a3r3v3
сегодня в 14:31
Держите карман шире
makkie
makkie
сегодня в 14:30
Зениту хоть 3 млн поиметь, потому что летом Азмун может вообще бесплатно уйти.
Судя по всему, в России он оставаться не намерен.
stavr74
stavr74 ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 14:03
а уйдёт бесплатно )))
lotsman
lotsman
сегодня в 13:49
Бразильский сериал - "Уход Азмуна". Финальная серия - "Подписание нового контракта с Зенитом"
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
сегодня в 13:48
Зенит хочет больше? Ну значит летом уйдёт бесплатно. Никогда такого не было и вот опять
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 13:31
За Дзюбу - 3 млн и за Азмуна ?
Дзюбу тогда надо бесплатно дарить !
Igo0rek
Igo0rek ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 13:23
Путин и его свита уже 20 лет это опровергают
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ Doping87 (раскрыть)
сегодня в 12:42
За него даже 20-ку никто не предлагал летом. Самое крупное предложение - 18 млн. от Байера.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 12:38
Надо было продавать раньше.
Doping87
Doping87
сегодня в 12:36
Никогда не понимал трансферную политику Зенита. Выторговывать сейчас 3 млн, когда надо было летом продлять или выторговывать 25млн.
Gunslinger
Gunslinger ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 12:33
По национальному признаку,- скорее как лягушонку в скипидаре!!! :)))
stanichnik
stanichnik
сегодня в 12:31, ред.
У Карцева тоже были раки по пять, но вчера! А сегодня по три, но маленькие! Так и с Азмуном, стоил пятнадцать, но летом. А зимой - три, но зато сейчас!
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 12:23
А сколько он должен стоить с полгодом контракта?
протон
протон
сегодня в 12:21
А я думал, Зенит Все-же уговорит Азмуна не уходить.
Меня удивляет менеджмент Лиона. За такого нападающего, как Азмун. не хотят платить практически ничего. Мне видится, цель покупки Лиона, явная спекуляция на Азмуне. Как-бы французы не остались на бобах!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:11
Это называется жадность фраера сгубила .
Посмотрим вообще кому он достанется.
sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 12:07
Наивные люди однако)))
drug01
drug01
сегодня в 12:07
Цена достойная!
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 12:05
А толку то? Там также умеют деньги считать, ну, дадут они на 500 тысяч больше, прям пиз... какая разница.
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 12:04
Немцы предлагали когда до конца контракта был год. Сейчас какие могут быть 15, а тем более 20???
Тут 5 млн. если кто-то даст успех для Зенита.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 12:00
У него контракт к концу подходит, летом бесплатно уйдёт, и в Лионе это знают
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:59, ред.
Как же вовремя подвернулся Ньюкасл. Теперь можно ценник слегка приподнять, так как шейхи деньгами не обделены.
Лиону придётся крутиться как ужу на сковородке...
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