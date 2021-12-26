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«Манчестер Сити» и «Лестер» забили девять голов на двоих

вчера, 19:52

В матче 19-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» обыграл «Лестер» — 6:3.

В составе хозяев отличились Кевин Де Брюйне (5’), Рияд Марез (14’), Илкай Гюндоган (21’), Рахим Стерлинг (25’, 87’), Эмерик Ляпорт (69’), а за гостей забивали Джеймс Мэддисон (55’), Адемола Лукман (59’), Келечи Ихеаначо (66’).

«Сити» продолжает лидировать, имея в активе 47 очков. «Лестер» идет 10-м.

В следующем туре «Манчестер Сити» сыграет с «Брентфордом», «Лестер» встретится с «Ливерпулем».

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Сантус
Сантус
вчера в 23:17
Я бросил смотреть при 4-0,а Сити видимо бросил играть...на время..
sash71
sash71
вчера в 22:53
МС ожидаемо проехался по Лестеру.
1bear
1bear
вчера в 22:46
такой футбол в первую очередь интересен зрителям !
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 22:05
Пошла жара!)
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 21:42
Вот это результативность! Праздник для болельщиков игра без защиты и ворот...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:15
Спасибо судье за 6ть
ЧиП
ЧиП
вчера в 21:07
Вот так бы всегда игралось. +- один мяч🤞
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:07
Хорошо размялись!!!
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 20:58
Как с Лейпцигом такая же перестрелка получилась.
drug01
drug01
вчера в 20:50
Вот это игра!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:41
Порезвились на славу
ABir
ABir
вчера в 20:38
Завидная результативность. Лестер - веселая команда, сам играет и другим даёт
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:30
Подопечным Гвардиолы наверное донесли слова их наставника, о том что они не могут атаковать быстрее Ливерпуля, на что футболисты разозлились и доказали Боссу, что они не хуже мерсисайдцев.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 20:27
ну если школоту обыграть не смогли в кубке,то что уж говорить о полноценном составе МС. Лестер совсем хвост поджал.Горожане с ружьями загнали лис в норы и оттуда не выпускали.а чуть позже решили всё же их выпустить,что бы окончательно подстрелить. Между двумя командами - огромная пропасть в классе.
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:26
в хоккей играли
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:22
Сегодня нам АПЛ подарили Праздник , большой футбольный спектакль !!! Все матчи просто пушка !!!
РФС и РПЛ - вкючите телевизор 📺 и учится учится и учится , как завещал великийЛенин !!! )))
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 20:20
У нас в КХЛ меньше забивают
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:14
Вот это они оторвались!...
vlasovca
vlasovca
вчера в 20:13
В этом матче АПЛ счет из тенниса классный матч.
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:12
АПЛ во всей своей красе! Супер матч! Спасибо Лисам за то, что не бросили играть!
Всем спасибо, все свободны!
санек002
санек002
вчера в 20:03
классно повеселились на морозце!
particular
particular
вчера в 20:00
Результативный, зрелищный и динамичный поединок!
Образец для подражания...
Командам РПЛ лень столько бегать от ворот до ворот :))
DXTK
DXTK
вчера в 19:59
в первом тайме надо было или забивать или не пропускать столько лишь во втором проснулись.....думал щас камбек случится и лестер отыграется........как это сделал ньюкасл в игре с арсеналом проигрывая 0-4 по итогу 4-4........но это была лишь иллюзия.....мс сам забил дал шанс лестеру вроде отыграться.... а потом взял и размял до конца........
Roger Young
Roger Young
вчера в 19:57
Отличный матч. Настоящее рождественское зрелище!
adrianes
adrianes
вчера в 19:56
гейм выиграли в стиле "забьем сколько захотим и неважно сколько пропустим"
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 19:53
Какой же крутой матч выдали команды. Обе команды молодцы!
beefs
beefs
вчера в 19:53
они случайно не в хоккей играли...
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