«Манчестер Сити» и «Лестер» забили девять голов на двоих

В матче 19-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» обыграл «Лестер» — 6:3.
В составе хозяев отличились Кевин Де Брюйне (5’), Рияд Марез (14’), Илкай Гюндоган (21’), Рахим Стерлинг (25’, 87’), Эмерик Ляпорт (69’), а за гостей забивали Джеймс Мэддисон (55’), Адемола Лукман (59’), Келечи Ихеаначо (66’).
«Сити» продолжает лидировать, имея в активе 47 очков. «Лестер» идет 10-м.
В следующем туре «Манчестер Сити» сыграет с «Брентфордом», «Лестер» встретится с «Ливерпулем».
РФС и РПЛ - вкючите телевизор 📺 и учится учится и учится , как завещал великийЛенин !!! )))
РФС и РПЛ - вкючите телевизор 📺 и учится учится и учится , как завещал великийЛенин !!! )))
Всем спасибо, все свободны!
Всем спасибо, все свободны!
Образец для подражания...
Командам РПЛ лень столько бегать от ворот до ворот :))
Образец для подражания...
Командам РПЛ лень столько бегать от ворот до ворот :))