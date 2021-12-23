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Дубль Бензема принёс «Реалу» победу над «Атлетиком» Бильбао

сегодня, 01:22
АтлетикЛоготип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)1 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Реал» обыграл «Атлетик» Бильбао со счётом 2:1 в матче 21-го тура Ла Лиги.

На 4-й минуте встречи первый гол в игре забил нападающий «сливочных» Карим Бензема, а уже через 3 минуты француз оформил дубль. «Атлетик» сумел отыграть один гол, Ойан Сансет поразил ворота «Реала» на 10-й минуте, однако после этого больше голов в матче забито не было.

«Реал» идёт на 1-м месте в Ла Лиге (46 очков), «Атлетик» занимает 10-е место (24 очка).

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Все комментарии
Sadjon
Sadjon
сегодня в 11:31
Карим всё забивает и забивает.....
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 10:13
Реал - чемпион !
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 10:08
Бензема в форме,голы печатает один за другим.
1bear
1bear
сегодня в 09:26
Бензема сейчас лучший !
particular
particular
сегодня в 08:54
Реал давит и продавливает... Остальные отстранённо наблюдают со стороны...
NOVA
NOVA
сегодня в 08:47
ну почти уверенно, особенно стартанули хорошо!! ну в концовке могли еще парочку положить, вратарь бильбао спасал!! ну главное победа и 3 очка!! хорошо что с сильными соперниками хорошо играем, ну а плохо что с более слабыми очки теряем, особенно дома!!!
протон
протон
сегодня в 08:44
Анчеллоти гений, Бензема батёк
eleven LC
eleven LC ответ Kavaro (раскрыть)
сегодня в 08:04
Точно в 2008
Тогда после 38 туров у Реала было 85 у Барсы 67
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:03
Реал победил и этим всё сказано.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 08:02
Бильбао обычно дома не проигрывают ...
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 07:39
Что не говори, Бензема хорош, статистика потрясающая.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 07:22
Реалу, сегодня повезло
Kavaro
Kavaro ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 07:14
В 2008, когда ещё Шустер тренеровал, вроде от бчк оторвались на рекордные 18 очков тогда.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 06:57
Внушительное очковое преимущество.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 06:04
Снова Карим решает исход матча, красавчик!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 06:02
Карим хорош!Нечего сказать!
ABir
ABir
сегодня в 05:57
Все голы уложились в 10 минут. Реал с очередным шагом к чемпионству!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 05:52
Реал в этом году силён...
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 05:31
Реал просыпается ?
нечитайло
нечитайло
сегодня в 05:31
Всё веселье в первые 10 минут и занавес
Василий 50
Василий 50
сегодня в 03:44
Готов ли он к приходу Мбаппе и Холланда?
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 01:44
Теперь лечить "простуды".
И новых не получать.
sash71
sash71
сегодня в 01:34
Когда на 7’ счёт был уже 2:0 в пользу Реала подумалось, что Атлетику в этом матче не уйти от позора. Бензема отличными ударами отметился на 4’ и 7’ начала игры. Реал завладел полностью инициативой на поле и не давал возможности баскам даже перейти центр поля прессингуя у самых ворот. Но стоило Реалу чуть расслабить булки как в ответной контратаке Санчет возвращает Атлетик в игру.
Вся дальнейшая игра прошла в обоюдо не совсем острых атаках но сказать, что у кого то были 100% моменты для взятия ворот не могу. В концовке игры Реал уже больше оборонялся нежели атаковал. Было видно, что им важен результат и отрыв от Севильи.
амурец
амурец
сегодня в 01:33
Реал с победой и опять Бензема
kamilchik
kamilchik
сегодня в 01:32
Несмотря на проблемы с составом, справились с очень приципиальным соперником. Васкес в этот раз отработал на все 100. Вальверде и Камавингой хорошо бегали. Азару бы наглости прибавить и злости. Начо сполна заменил отсутствие Алабы. Жаль Петер, Кроос и Йович не реализовали 100% моменты свои под конец игры. Уходим в новый год с хорошим настроением после победы над Бильбао.
y-ago
y-ago
сегодня в 01:29
С победой, друзья! Очень важной победой! С половинчатым составом, не самая лучшая игра, но...Победа! Это еще и важный показатель стабильности и разумеется класса. Удачи Реалу!
eleven LC
eleven LC
сегодня в 01:28
Тяжёлая победа в последнем матче 2021 года для Реала-хотя в Бильбао всегда не легко
Карим просто лидер Реала сейчас и тащит Мадрид к 35-му чемпионскому титулу,никого не подпуская близко!
Невероятно - 17 Атлетико и - 18 Барса-я и не помню такого,разве что в начале 2000-х
S.L.I.P.
S.L.I.P.
сегодня в 01:28
Не знаю за что такой второй тайм от папы Карло. Надеюсь, причины есть.
Как будто, была установка удержать счет, но и она была рискованна. Мяч держали на уровне клубов РПЛ: пнул вперед - есть 10 секунд.

Победа - есть победа.

Азар невероятно медленный, остальные норм. Но установку тренера такую в Реале-лидере не ожидал увидеть.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:25
Семь минут и матч окончен !!!)
Бензема сделал своё дело, Красавчик !!!
Реал с ПОБЕДОЙ !!!
kamilchik
kamilchik
сегодня в 01:25
Слава богу! А ведь могли и с разгромным счетом выиграть!
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