Дубль Бензема принёс «Реалу» победу над «Атлетиком» Бильбао

1640211769

сегодня, 01:22

«Реал» обыграл «Атлетик» Бильбао со счётом 2:1 в матче 21-го тура Ла Лиги.

На 4-й минуте встречи первый гол в игре забил нападающий «сливочных» Карим Бензема, а уже через 3 минуты француз оформил дубль. «Атлетик» сумел отыграть один гол, Ойан Сансет поразил ворота «Реала» на 10-й минуте, однако после этого больше голов в матче забито не было.

«Реал» идёт на 1-м месте в Ла Лиге (46 очков), «Атлетик» занимает 10-е место (24 очка).