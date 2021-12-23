«Наполи» на своём поле уступил «Специи»

В рамках 19-го тура итальянской Серии А «Наполи» с минимальным счетом дома уступил «Специи» со счетом 0:1.
Единственный гол в поединке в свои ворота на 38-й минуте забил защитник неаполитанской команды Жуан.
«Наполи» после этой встречи располагается на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 39 очков. «Специя» (16 баллов) идет на 17-м месте.
В следующем туре «Наполи» едет в гости к «Ювентусу», а «Специа» примет дома «Верону».
Ибёт фаворитов и отдает очки середнякам и аутсайдерам
Ибёт фаворитов и отдает очки середнякам и аутсайдерам
После Спартака Наполи вообще обессилел! Был на первом месте уверенно, сейчас на третьем , пропустив вперед Интер с Миланом, так еще и Кокорин с Фиорентиной догоняет сзади)))
После Спартака Наполи вообще обессилел! Был на первом месте уверенно, сейчас на третьем , пропустив вперед Интер с Миланом, так еще и Кокорин с Фиорентиной догоняет сзади)))