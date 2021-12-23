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«Наполи» на своём поле уступил «Специи»

сегодня, 00:48
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)0 : 1Логотип футбольный клуб Специа (Ла Специа)СпециаМатч завершен

В рамках 19-го тура итальянской Серии А «Наполи» с минимальным счетом дома уступил «Специи» со счетом 0:1.

Единственный гол в поединке в свои ворота на 38-й минуте забил защитник неаполитанской команды Жуан.

«Наполи» после этой встречи располагается на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 39 очков. «Специя» (16 баллов) идет на 17-м месте.

В следующем туре «Наполи» едет в гости к «Ювентусу», а «Специа» примет дома «Верону».

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Все комментарии
Сочный сочень
Сочный сочень
сегодня в 15:22
Наполи это итальянский футбольный Робин Гуд
Ибёт фаворитов и отдает очки середнякам и аутсайдерам
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 12:06
вот это пощечина
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 10:14
У Наполи совсем какой то разлад,дома проигрывают.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 08:04
Падение продолжается
112910415
112910415
сегодня в 08:01
рассыпались совсем
SHMEL
SHMEL
сегодня в 07:37
Обыграть в гостях Милан и дома отдать победу Специи....Это Наполи...
mat73
mat73 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 07:25
С языка снял! )))
После Спартака Наполи вообще обессилел! Был на первом месте уверенно, сейчас на третьем , пропустив вперед Интер с Миланом, так еще и Кокорин с Фиорентиной догоняет сзади)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:16
После Спартака Наполи никакенный...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 07:06
Наполи совсем плох, нестабильность невероятная.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 06:27
Весьма неожиданная потеря очков.
YVG
YVG
сегодня в 06:10
Спалетти пора на выход.
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
сегодня в 01:43
Интер с чемпмонством
dzvinka
dzvinka ответ DEIVID_777 (раскрыть)
сегодня в 01:14, ред.
уверен седня он пригорит знатно, никакое антипригарное не выдержит))
David Young
David Young ответ протон (раскрыть)
сегодня в 01:07
Здравствуйте. Ставки на тот момент ещё не были рассчитаны. Сейчас уже вижу что те ставки что у Вас на скриншоте уже рассчитаны.
протон
протон
сегодня в 00:57, ред.
Не могу понять, почему не отображает статус ?
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 00:56
Специа не нанесла за весь матч ни одного удара в створ ворот и победила. И так бывает.
DEIVID_777
DEIVID_777
сегодня в 00:52
Вот так вот этому мерзкому Спалетти.
протон
протон
сегодня в 00:52
Наполи сыграла вничью, а в конце уже проиграла.. Они что, сыграли два матча??
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:49
Наполи становится днищем!
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