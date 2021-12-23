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ПСЖ ушёл от поражения в матче с «Лорьяном». Рамоса удалили с поля

сегодня, 00:57
ЛорьянЛоготип футбольный клуб Лорьян1 : 1Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

В рамках 19-го французской Лиги 1 «Лорьян» и ПСЖ сыграли вничью 1:1.

Счет в поединке на 40-й минуте встречи открыл полузащитник «Лорьяна» Тома Монкондьют. Уже в компенсированное ко второму тайму время нападающий ПСЖ Мауро Икарди сумел забить гол и подарить парижанам одно очко в этой игре. Отметим, что на 85-й минуте встречи за вторую желтую карточку с поля был удален защитник «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамос.

ПСЖ имеет в своем активе 46 очков и занимает первую позицию в таблице чемпионата Франции, «Лорьян» (16 баллов) располагается на 19-й строчке.

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Все комментарии
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 14:37
В ПСЖ могут заманить большими деньгами,в Зенит нет.там всё по честному,конкуренция)
Бубнин
Бубнин
сегодня в 13:34
Отправившись в путь с центра поля, к концу матча Лионель почти дошел до ворот хозяев, но там его опередил быстрый Икарди.
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 13:13, ред.
ПСЖ ничем не отличается от Зенита. никто туда всерьез играть не идет, только за баблом. клуб без истории в слабейшем чемпионате Европы, такие и результаты у "звезд", которые еще вчера громили всех в Лиге чемпионов, а сегодня играют в клубе, название которого и произнести то не у всех получается.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 13:06
Ничего нового от Рамоса
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 11:44
Вот что значит настоящий боец прибыл из Мадрида,который готов не только умереть за новоиспечённый клуб,но и быстро самоудалиться.
Маг_тм
Маг_тм ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 10:55
Нее, в ЛЧ они хорошо играют. Сколько я помню ПСЖ достойно выступал в Лч. И соперники у них были всегда самые сложные. Заруба с реалом будем жесткая. Хоть я и буду за Реал, но если мбапе будет играть, то 55-45 в пользу ПСЖ мне кажется. С ним, и без него это разная команда. А что касается Месси, то он уже на стадии завершения карьеры, ему скоро 35, какие звезды в его возрасте играли сильно? Все они потухали, кроме конечно Роналду и Ибры.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 10:10
ПСЖ играет кое как со своими лидерами.
faneng
faneng
сегодня в 10:01
Сколько у великого Месси в итоге голов в чемпионате Франции??? Золотомячист наш солнцеликий.
А у Рамоса что-то совсем не ладится в ПСЖ, зря туда пошел.
Robert Petrov 1
Robert Petrov 1 ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 09:19
Это его новая реальность. Любой кто играл в футбол , что чем старше тем больше надо пахать на тренировках и в зале , чтобы удерживать более менее физическую форму . Месси постарел и мотивации у него нет что то делать
particular
particular
сегодня в 08:51
Даже звёздная парижская толпа иногда вынуждена спасаться :)
Рамос становится всё более стабильным в своей бесполезности...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 08:06
Левандовски, Бензема, Мбаппе дубль оформляют а карлик даже Лорьяну не может забить.
Agamaga........
Agamaga........ ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 07:02
Кажется в ПСЖ переходят не для того чтобы брать большие титулы. У старых звёзд шевелить булки желания нет, а молодые вроде Мбаппе желают покинуть команду.
112910415
112910415
сегодня в 06:50
французскому лидеру скучно играть в футбол, он и не играет
1bear
1bear
сегодня в 05:09
ПСЖ опять начудил - команда на которой в тотализаторе можно хорошо заработать ( кто то это делает наверняка ) а про костолома-симулянта Рамоса вообще молчу
sv_1969
sv_1969
сегодня в 04:59
Сборище звезд(((
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 04:25
Всё равно играли бы пока не сравняли...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 03:42
Опят Месси ходило пешком, а животное-Рамос грубило.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 03:39
Рамос - сбитый летчик.
Mangur
Mangur
сегодня в 03:36
Ного ставок пролетело
амурец
амурец ответ Bensurr (раскрыть)
сегодня в 02:18
он же инопланетянин, улетел
Bensurr
Bensurr
сегодня в 02:03
А где же Мося?
eleven LC
eleven LC
сегодня в 01:58
Нет ну я конечно понимаю что ПСЖ уже почти чемпион Франции и мотивация другая но ведь они и в лч так играют-и думаю что миллиардный ПСЖ с обладателем семи золотых мячей вылетит в 1/8 лч от Реала,чего я им и желаю!
Не хейтер Месси но 1 гол в 11 матчах Лиги 1 это что то не нормальное!
Баобаб
Баобаб
сегодня в 01:38
А лунатик ходил?
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:22
Серхио Рамос идёт уверенной поступью по следам 👣 Кокорина !!!)
Cayman
Cayman
сегодня в 01:11
Икарди лучший игрок нападении в ПСЖ на данный момент, остальные середняки, им хотя бы Дзюбу покупать для усиление атакы
амурец
амурец ответ Ruslik1982 (раскрыть)
сегодня в 01:08
Ну да это серьезно
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 01:07
зато продали 1 млн. футболок - хорошая заявка еще на 1 золотой мяч
амурец
амурец
сегодня в 01:05, ред.
спас ПСЖ Икарди, да без Мбаппе и Неймана игра не идёт, и инопланетный золотомячист куда то улетел, ну со стороны Рамоса подстава
sash71
sash71
сегодня в 01:01
ПСЖ вообще не мотивирован в чемпионате. Играют ради престижа с чувством вы забьете нам сколько сможете, а мы сколько захотим. В чём-то это работает т.к. оставшись в десятичном ПСЖ полностью владел инициативой. Парижанам конечно везёт на последних минутах либо в добавленное время в котором сравнивают счёт тем самым уходят от поражения.
Рамоса удали по делу но его появление во втором тайме оживило игру ПСЖ.
зигзаг
зигзаг
сегодня в 01:00
Рамос как всегда)))
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