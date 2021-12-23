ПСЖ ушёл от поражения в матче с «Лорьяном». Рамоса удалили с поля

В рамках 19-го французской Лиги 1 «Лорьян» и ПСЖ сыграли вничью 1:1.
Счет в поединке на 40-й минуте встречи открыл полузащитник «Лорьяна» Тома Монкондьют. Уже в компенсированное ко второму тайму время нападающий ПСЖ Мауро Икарди сумел забить гол и подарить парижанам одно очко в этой игре. Отметим, что на 85-й минуте встречи за вторую желтую карточку с поля был удален защитник «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамос.
ПСЖ имеет в своем активе 46 очков и занимает первую позицию в таблице чемпионата Франции, «Лорьян» (16 баллов) располагается на 19-й строчке.
Рамоса удали по делу но его появление во втором тайме оживило игру ПСЖ.
Рамоса удали по делу но его появление во втором тайме оживило игру ПСЖ.