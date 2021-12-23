«Интер» продолжает лидировать в таблице. Итоги 19-го тура Серии А

Завершились все поединки 19-го тура итальянской Серии А.
«Дженоа» — «Аталанта» 0:0
«Ювентус» — «Кальяри» 2:0
Голы: Кин Моизе 40, Бернардески Федерико 83
«Сассуоло» — «Болонья» 0:3
Голы: Орсолини Риккардо 36, Хики Аарон 44, Сантандер Федерико 90+4
«Венеция» — «Лацио» 1:3
Голы: Форте Франческо 30 — Педро 3, Ачерби Франческо 48, Альберто Луис 90+4
«Верона» — «Фиорентина» 1:1
Голы: Лазанья Кевин 17 — Кастровилли Гаэтано 81
«Интер» — «Торино» 1:0
Гол: Думфрис Дензел 30
«Рома» — «Сампдория» 1:1
Голы: Шомуродов Элдор 72 — Габбьядини Маноло 80
«Эмполи» — «Милан» 2:4
Голы: Байрами Недим 18, Пинамонти Андреа 84 (пенальти) — Кессье Франк 12, Кессье Франк 42, Флоренци Алессандро 63, Эрнандес Тео 69
«Наполи» — «Специа» 0:1
Гол: Жуан 37 (автогол)
Напомним, что игру «Удинезе» — «Салернитана» отменили из-за вспышки коронавируса.
А вот игра Юве с Аллегри совсем не радует. Вроде бы тот кто ему мешал создать супер клуб, ушёл в МЮ. А что сейчас ему мешает или кто? Тактика Аллегри всё никак не ложиться на сегодняшний Юве. Не любят или скорее всего не принимает команда, которая ещё совсем не так давно играла в атаку и только атаку, а сейчас даже немогу охарактеризовать в какой футбол хочет играть команда, какие-то отрезки вроде бы понятны, а потом происходит что-то непонятное, когда и сама команда не понимает что ей делать в той или иной ситуации. Вообщем, откровенно говоря, мне не нравится то что делает Аллегри в Юве и то как команда потеряла свою игру, свой стиль . Это моё субъективное мнение.
Посмотрим, ещё есть время, после зимней паузы может что-то изменится в лучшую сторону.
Всем Добра !!! Юве Удачи !!!
А вот игра Юве с Аллегри совсем не радует. Вроде бы тот кто ему мешал создать супер клуб, ушёл в МЮ. А что сейчас ему мешает или кто? Тактика Аллегри всё никак не ложиться на сегодняшний Юве. Не любят или скорее всего не принимает команда, которая ещё совсем не так давно играла в атаку и только атаку, а сейчас даже немогу охарактеризовать в какой футбол хочет играть команда, какие-то отрезки вроде бы понятны, а потом происходит что-то непонятное, когда и сама команда не понимает что ей делать в той или иной ситуации. Вообщем, откровенно говоря, мне не нравится то что делает Аллегри в Юве и то как команда потеряла свою игру, свой стиль . Это моё субъективное мнение.
Посмотрим, ещё есть время, после зимней паузы может что-то изменится в лучшую сторону.
Всем Добра !!! Юве Удачи !!!