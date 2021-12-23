ГлавнаяНовостиПротоколыИталия. Серия А 2021/2022

«Интер» продолжает лидировать в таблице. Итоги 19-го тура Серии А

сегодня, 01:26

Завершились все поединки 19-го тура итальянской Серии А.

«Дженоа» — «Аталанта» 0:0

«Ювентус» — «Кальяри» 2:0
Голы: Кин Моизе 40, Бернардески Федерико 83

«Сассуоло» — «Болонья» 0:3
Голы: Орсолини Риккардо 36, Хики Аарон 44, Сантандер Федерико 90+4

«Венеция» — «Лацио» 1:3
Голы: Форте Франческо 30 — Педро 3, Ачерби Франческо 48, Альберто Луис 90+4

«Верона» — «Фиорентина» 1:1
Голы: Лазанья Кевин 17 — Кастровилли Гаэтано 81

«Интер» — «Торино» 1:0
Гол: Думфрис Дензел 30

«Рома» — «Сампдория» 1:1
Голы: Шомуродов Элдор 72 — Габбьядини Маноло 80

«Эмполи» — «Милан» 2:4
Голы: Байрами Недим 18, Пинамонти Андреа 84 (пенальти) — Кессье Франк 12, Кессье Франк 42, Флоренци Алессандро 63, Эрнандес Тео 69

«Наполи» — «Специа» 0:1
Гол: Жуан 37 (автогол)

Напомним, что игру «Удинезе» — «Салернитана» отменили из-за вспышки коронавируса.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 10:12
А Интер прет и прет к чемпионству.
112910415
112910415
сегодня в 10:04
болельщики Интера осторожно радуются
протон
протон
сегодня в 08:45
Типичный Спаллети в Наполи начал как обычно круче всех и как обычно его клуб ломается на середине
ОПС
ОПС
сегодня в 08:24
Интер, конечно, молодец, но все еще впереди.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 08:07
"Наполи" теряет очки с аутсайдером, "Ювентус" пока далек от чемпионских кондиций, "Милан" и "Аталанту" периодически лихорадит. "Интер" не показывая лучшую игру берет очки. Чемпионский подчерк.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:38
У Интера есть все шансы взять ещё одно чемпионство
sv_1969
sv_1969
сегодня в 07:03
Интер главный претендент
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 06:46
Интер хорошо идет , остальных периодически колбасит.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 06:15
Миланский Интер набрал отличный ход и по праву завершил первую часть сезона на первом месте став тем самым зимнем чемпионом. И возможно сейчас эта Рождественская пауза немного не в тему для подопечных Симоне Инзаги, т.к могут быть не в тонусе а впереди сразу после возобновления СерииА у Интера игры с прямыми конкурентами!
Другой Миланский клуб так же в полном порядке, и тут не прибавить,не убавить
Ювентус потихонечку помаленечку возвращается на более привыные позиции и приблизились к лидерам что для интриги тоже не плохо
А вот Аталанта и Наполи явно подсели и перерыв должен пойти им на пользу.
Поглядим что будет дальше
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 03:30
Интер практически чемпион
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 02:58
Ничего удивительного нет...
sash71
sash71
сегодня в 01:42
Интер сейчас в поряде и не зря занимает первую строчку Серии А. Команда набрала ход и прибавляет от матча к матчу в отличии конкурента Милана занимающего вторую позицию. Следующие три тура могут очертить явного фаворита на скудетто либо закрутить интригу.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:39, ред.
Интер конечно же молодцы.
А вот игра Юве с Аллегри совсем не радует. Вроде бы тот кто ему мешал создать супер клуб, ушёл в МЮ. А что сейчас ему мешает или кто? Тактика Аллегри всё никак не ложиться на сегодняшний Юве. Не любят или скорее всего не принимает команда, которая ещё совсем не так давно играла в атаку и только атаку, а сейчас даже немогу охарактеризовать в какой футбол хочет играть команда, какие-то отрезки вроде бы понятны, а потом происходит что-то непонятное, когда и сама команда не понимает что ей делать в той или иной ситуации. Вообщем, откровенно говоря, мне не нравится то что делает Аллегри в Юве и то как команда потеряла свою игру, свой стиль . Это моё субъективное мнение.
Посмотрим, ещё есть время, после зимней паузы может что-то изменится в лучшую сторону.
Всем Добра !!! Юве Удачи !!!
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