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«Балтика» интересуется игроками «Урала» и «Спартака»

вчера, 17:26

Калининградская «Балтика», перед которой стоит задача выхода в РПЛ, продолжает активные поиски футболистов в атакующую линию.

Команда предметно рассматривает кандидатуры Артема Максименко из «Урала» и Александра Руденко из «Спартака».

Руденко в июле провел три поединка за «Спартак-2» в ФНЛ, после чего получил травму. Из-за этого не произошел его переход на правах аренды в «Оренбург».

В активе Максименко забил один мяч в восьми встречах РПЛ. «Урал» намерен отдать в аренду игрока, на которого большой спрос в ФНЛ. Кроме того, Максименко хотел бы видеть в «Уфе» Алексей Стукалов, работавший с футболистом в «Велесе».

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:04
Балтика серьёзно настроилась на РПД.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:27
У Балтики появились лишние деньги
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