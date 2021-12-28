«Балтика» интересуется игроками «Урала» и «Спартака»

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вчера, 17:26

Калининградская «Балтика», перед которой стоит задача выхода в РПЛ , продолжает активные поиски футболистов в атакующую линию.

Команда предметно рассматривает кандидатуры из «Урала» и из «Спартака».

Руденко в июле провел три поединка за «Спартак-2» в ФНЛ , после чего получил травму. Из-за этого не произошел его переход на правах аренды в «Оренбург».