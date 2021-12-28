«Балтика» интересуется игроками «Урала» и «Спартака»

Калининградская «Балтика», перед которой стоит задача выхода в РПЛ, продолжает активные поиски футболистов в атакующую линию.
Команда предметно рассматривает кандидатуры Артема Максименко из «Урала» и Александра Руденко из «Спартака».
Руденко в июле провел три поединка за «Спартак-2» в ФНЛ, после чего получил травму. Из-за этого не произошел его переход на правах аренды в «Оренбург».
В активе Максименко забил один мяч в восьми встречах РПЛ. «Урал» намерен отдать в аренду игрока, на которого большой спрос в ФНЛ. Кроме того, Максименко хотел бы видеть в «Уфе» Алексей Стукалов, работавший с футболистом в «Велесе».