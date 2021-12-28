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Захарян отреагировал на слухи об интересе «Реала»

вчера, 17:12

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян прокомментировал слухи об интересе «Реала».

Разговоры о трансфере в Европу не напрягают, мне-то чего? Захожу в инстаграм, увидел, что «Реал», типа, интересуется. Об этом же только СМИ и пишут.

В нынешнем сезоне Захарян провёл за «Динамо» 18 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 7 результативных передач.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 19:00
Ваня, он имел ввиду- каждый в своём клубе, если я правильно понял.
Capral
Capral ответ stanichnik (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 18:55
Ваня, при всём Уважении к твоим наблюдениям, я не могу согласиться с тобой по одной причине- российский футбол не трамплин для высоких достижений. Кроме того, Захарян- слишком интеллигентный и тонкий футболист для жёсткого и прагматичного европейского футбола....
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:31, ред.
Дико извиняюсь перед админами. чтобы не позориться, пришлось удалить первый вариант из-за грамматических ошибок.
Чтобы там не говорили футбольные эксперты, не скрывая ноток сарказма, по поводу интереса к Захаряну со стороны мадридского Реала, но его статистика за этот прошедший год даёт основание присмотреться к нему повнимательнее европейским скаутам. По итогам этого года Арсен входит в шестёрку самых результативных игроков в РПЛ, набрав по системе гол плюс пас одиннадцать баллов, семь голов и одиннадцать передач после которых его партнёры забивали голы. Это при том, что он только дебютировал в РПЛ и ему лишь в мае исполнилось восемнадцать лет. Даже не припомню, кто у нас из полузащитников так громко заявлял о себе в первом же сезоне. В чём не мешало бы ему прибавить, так это в игре на втором этаже. Как только он чуть пообрастёт мышцами, так наверняка сможет и активнее играть головой. Учитывая, что кумир у него Роналду классно играющий головой, со временем Арсен освоит и этот компонент игры, тогда уж точно Реал его подпишет.))) Ну а пока он очень полезен Динамо, удач ему и без травм. Болейте за своих, а не против чужих.
stanichnik
stanichnik ответ alexamit (раскрыть)
вчера в 18:26
Доброго Здоровья!
Разочарую Вас, но Яшин, если вы имели в виду Льва Ивановича, играл в Динамо Москва, а Акинфеев в ЦСКА.
alexamit
alexamit
вчера в 18:18
Яшин с Акинфеевы в одном и том же клубе всю жизнь отыграли.И создали там себе ИМЯ.
Capral
Capral
вчера в 18:08
Неужели кто-то, серьёзно думает, что у Захаряна получится в Реале? Прикроют так, что и не пикнет- это не в российском футболе играть с Тулой или Химками. Понятно, что Заха, мысленно, уже примеряет футболку сливочных. Вот, только, верится с трудом....
протон
протон
вчера в 17:20
Ты лучше не обращай внимания и играй в футбол, а там все сложится, корону главное раньше времени не надевать
А так конечно приятно слышать такой слух, если не он сам или агент распустил для повышения цены
drug01
drug01
вчера в 17:15
Он пока спокоен
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:15
Самое главное правильно к этому относиться.
1 984
1 984
вчера в 17:14
Пока это только слухи.
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