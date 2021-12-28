Захарян отреагировал на слухи об интересе «Реала»

Полузащитник «Динамо» прокомментировал слухи об интересе «Реала».

Разговоры о трансфере в Европу не напрягают, мне-то чего? Захожу в инстаграм, увидел, что «Реал», типа, интересуется. Об этом же только СМИ и пишут.