Захарян отреагировал на слухи об интересе «Реала»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян прокомментировал слухи об интересе «Реала».
Разговоры о трансфере в Европу не напрягают, мне-то чего? Захожу в инстаграм, увидел, что «Реал», типа, интересуется. Об этом же только СМИ и пишут.
В нынешнем сезоне Захарян провёл за «Динамо» 18 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 7 результативных передач.
Чтобы там не говорили футбольные эксперты, не скрывая ноток сарказма, по поводу интереса к Захаряну со стороны мадридского Реала, но его статистика за этот прошедший год даёт основание присмотреться к нему повнимательнее европейским скаутам. По итогам этого года Арсен входит в шестёрку самых результативных игроков в РПЛ, набрав по системе гол плюс пас одиннадцать баллов, семь голов и одиннадцать передач после которых его партнёры забивали голы. Это при том, что он только дебютировал в РПЛ и ему лишь в мае исполнилось восемнадцать лет. Даже не припомню, кто у нас из полузащитников так громко заявлял о себе в первом же сезоне. В чём не мешало бы ему прибавить, так это в игре на втором этаже. Как только он чуть пообрастёт мышцами, так наверняка сможет и активнее играть головой. Учитывая, что кумир у него Роналду классно играющий головой, со временем Арсен освоит и этот компонент игры, тогда уж точно Реал его подпишет.))) Ну а пока он очень полезен Динамо, удач ему и без травм. Болейте за своих, а не против чужих.
Чтобы там не говорили футбольные эксперты, не скрывая ноток сарказма, по поводу интереса к Захаряну со стороны мадридского Реала, но его статистика за этот прошедший год даёт основание присмотреться к нему повнимательнее европейским скаутам. По итогам этого года Арсен входит в шестёрку самых результативных игроков в РПЛ, набрав по системе гол плюс пас одиннадцать баллов, семь голов и одиннадцать передач после которых его партнёры забивали голы. Это при том, что он только дебютировал в РПЛ и ему лишь в мае исполнилось восемнадцать лет. Даже не припомню, кто у нас из полузащитников так громко заявлял о себе в первом же сезоне. В чём не мешало бы ему прибавить, так это в игре на втором этаже. Как только он чуть пообрастёт мышцами, так наверняка сможет и активнее играть головой. Учитывая, что кумир у него Роналду классно играющий головой, со временем Арсен освоит и этот компонент игры, тогда уж точно Реал его подпишет.))) Ну а пока он очень полезен Динамо, удач ему и без травм. Болейте за своих, а не против чужих.