Гус Тиль может перейти в «Болонью»

Полузащитник московского «Спартака» Гус Тиль, который сейчас выступает на правах аренды за «Фейеноорд», заинтересовал «Болонью».
Итальянцы хотят заранее договориться о трансфере Тиля, чтобы избежать конкуренции будущим летом. Контракт голландца со «Спартаком» действует до лета 2024 года. Хавбек ушел в аренду в «Фейеноорд» летом 2021 года.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 5 млн евро.
Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны английского клуба.
Всё таки 18,00 млн € уплочено АЗ Алкмару...
24 года...18 игр...10 голов....в Голландии...
Может и правда...Гус Тиль 2.0....
Наверное любая команда РПЛ с Тилем и Кралом сильней чем без них...
Всё таки 18,00 млн € уплочено АЗ Алкмару...
24 года...18 игр...10 голов....в Голландии...
Может и правда...Гус Тиль 2.0....
Наверное любая команда РПЛ с Тилем и Кралом сильней чем без них...