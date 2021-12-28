Гус Тиль может перейти в «Болонью»

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вчера, 18:19

Полузащитник московского «Спартака» , который сейчас выступает на правах аренды за «Фейеноорд», заинтересовал «Болонью».

Итальянцы хотят заранее договориться о трансфере Тиля, чтобы избежать конкуренции будущим летом. Контракт голландца со «Спартаком» действует до лета 2024 года. Хавбек ушел в аренду в «Фейеноорд» летом 2021 года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 5 млн евро.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны английского клуба.