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Гус Тиль может перейти в «Болонью»

вчера, 18:19

Полузащитник московского «Спартака» Гус Тиль, который сейчас выступает на правах аренды за «Фейеноорд», заинтересовал «Болонью».

Итальянцы хотят заранее договориться о трансфере Тиля, чтобы избежать конкуренции будущим летом. Контракт голландца со «Спартаком» действует до лета 2024 года. Хавбек ушел в аренду в «Фейеноорд» летом 2021 года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 5 млн евро.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны английского клуба.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:55
5 лямов завышеная цена!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:42, ред.
Может в команде Ваноли ему найдётся место...
Всё таки 18,00 млн € уплочено АЗ Алкмару...
24 года...18 игр...10 голов....в Голландии...
Может и правда...Гус Тиль 2.0....

Наверное любая команда РПЛ с Тилем и Кралом сильней чем без них...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:22
Лишь бы не назад...
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