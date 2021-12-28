«Ливерпуль» может заплатить «Порту» за Диаса меньше, если подождёт до лета

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вчера, 15:16

«Ливерпулю» придется заплатить 67 миллионов фунтов, чтобы подписать вингера из «Порту» в январе, сообщает Goal со ссылкой на WinSportsTV.

По информации источника, португальский клуб отпустит 24-летнего игрока только в том случае, если условие о выкупе в контракте будет выполнено.

Однако, если «Ливерпуль» подождет до лета, «Порту» может снизить запрашиваемую цену примерно до 42 миллионов фунтов.