«Ливерпуль» может заплатить «Порту» за Диаса меньше, если подождёт до лета

«Ливерпулю» придется заплатить 67 миллионов фунтов, чтобы подписать вингера Луиса Диаса из «Порту» в январе, сообщает Goal со ссылкой на WinSportsTV.
По информации источника, португальский клуб отпустит 24-летнего игрока только в том случае, если условие о выкупе в контракте будет выполнено.
Однако, если «Ливерпуль» подождет до лета, «Порту» может снизить запрашиваемую цену примерно до 42 миллионов фунтов.
Ранее сообщалось об интересе к Диасу со стороны другого топ-клуба АПЛ.
За 75 лимонов евро (а то и дешевле) Ливер вполне может купить себе игрока уже адаптированного в АПЛ - зачем тащить кого-то из Португалии? А цену Порту ломит так, словно за игроком очередь из желающих. По итогу, в примерно трети-четверти случаев, Порту удаётся "спихнуть средний товар за очень дорого", в остальных случаях - игрок просто потихоньку "сдувается" в Португалии. Кто-нибудь помнит крутого игрока Порту, за последние лет 5-7, который перешёл в топовый, или пред-топовый клуб и заиграл на этом уровне?? Я вот что-то не припомню.
За 75 лимонов евро (а то и дешевле) Ливер вполне может купить себе игрока уже адаптированного в АПЛ - зачем тащить кого-то из Португалии? А цену Порту ломит так, словно за игроком очередь из желающих. По итогу, в примерно трети-четверти случаев, Порту удаётся "спихнуть средний товар за очень дорого", в остальных случаях - игрок просто потихоньку "сдувается" в Португалии. Кто-нибудь помнит крутого игрока Порту, за последние лет 5-7, который перешёл в топовый, или пред-топовый клуб и заиграл на этом уровне?? Я вот что-то не припомню.