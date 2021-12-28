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«Ливерпуль» может заплатить «Порту» за Диаса меньше, если подождёт до лета

вчера, 15:16

«Ливерпулю» придется заплатить 67 миллионов фунтов, чтобы подписать вингера Луиса Диаса из «Порту» в январе, сообщает Goal со ссылкой на WinSportsTV.

По информации источника, португальский клуб отпустит 24-летнего игрока только в том случае, если условие о выкупе в контракте будет выполнено.

Однако, если «Ливерпуль» подождет до лета, «Порту» может снизить запрашиваемую цену примерно до 42 миллионов фунтов.

Ранее сообщалось об интересе к Диасу со стороны другого топ-клуба АПЛ.

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Все комментарии
shlifen
shlifen
вчера в 20:13
Тоесть Порту за него хочет больше чем за Жоау Фелиша из Атлетико, и примерно вдвое дороже чем за Нкунку из Лейпцига?? Крайне сомнительно, что прижимистые владельцы Ливерпуля захотят столько на него тратить. А главное - Диас пока и на 50 лимонов евро не играет, не говоря уже о переходе на уровень АПЛ.

За 75 лимонов евро (а то и дешевле) Ливер вполне может купить себе игрока уже адаптированного в АПЛ - зачем тащить кого-то из Португалии? А цену Порту ломит так, словно за игроком очередь из желающих. По итогу, в примерно трети-четверти случаев, Порту удаётся "спихнуть средний товар за очень дорого", в остальных случаях - игрок просто потихоньку "сдувается" в Португалии. Кто-нибудь помнит крутого игрока Порту, за последние лет 5-7, который перешёл в топовый, или пред-топовый клуб и заиграл на этом уровне?? Я вот что-то не припомню.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 16:31
60 за него разве что Барса отдаст. Он то и 40 очень дорог.одно дело играть в группе ЛЧ и другое в АПЛе. Взять того же Роналду. в ЛЧ просто тащер МЮ,но не в АПЛе. Хотя будь он на 5лет моложе.то тогда другой разговор.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 15:17
Может и не дождаться.
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