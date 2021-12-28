ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Переход Азмуна в «Лион» сорвался не по финансовым причинам

вчера, 17:45

Трансфер нападающего Сердара Азмуна в «Лион» сорвался из-за того, что «Зенит» не сумел найти ему замену.

Петербуржцы не требовали у французского коллектива 3 млн евро за трансфер иранца. Основной причиной сорванной сделки стала не сумма, а принципиальная позиция питерцев в вопросе поиска замены нападающему.

Отмечается, что сам игрок не хочет покидать Санкт-Петербург этой зимой, поэтому раньше лета уход Азмуна из «Зенита» маловероятен.

Все новости
Слухи«Манчестер Сити» стал ещё один претендентом на трансфер Шика
Сегодня, 17:31 Комментарии2
СлухиАртём Максименко близок к трансферу в «Крылья Советов»
Сегодня, 15:11 Комментарии6
Мончи лично прилетал в Петербург уговаривать Азмуна перейти в «Севилью»
Сегодня, 14:40 Комментарии14
Слухи«Боруссия» Д хочет получить ответ от Холанда до конца февраля
Сегодня, 12:25 Комментарии8
Слухи«Барселона» договорилась о контракте с Аспиликуэтой
Сегодня, 11:56 Комментарии14
«Ростов» подпишет полузащитника минского «Динамо»
Сегодня, 11:05 Комментарии12
Сортировать
Все комментарии
Александр. 1
Александр. 1
сегодня в 16:38
Да, Зенит, Европу за просто так не проведёшь. Там своих "азмунов" хватает.
oFANATo
oFANATo
вчера в 19:40
Давно всем понятно ....что Азмун кинет Зенит в летнее трансферное окно ...просто уйдет бесплатно
Gahi
Gahi
вчера в 19:17
Это самый приемлемый вариант для каждой из сторон в данной ситуации. Есть время подумать над тем какого игрока сможет подписать "Зенит" вместо Азмуна в летнее трансферное окно, уровень которого не должен быть ниже Сердара Азмуна. А самому Азмуну будет время со своим агентом подумать и выбрать наилучший вариант для продолжения своей карьеры. Так как летом он будет уходить свободным агентом и желающих будет достаточно в этот период договорится с игроком о выборе команды. Нужно помнить что Сердар основной игрок сборной Ирана которая уверенно лидирует в своей Азиатской группе и с большой долей вероятности добьётся права играть на чемпионате мира в Катаре. Поэтому желаю Сердару Азмуну с командой "Зенит" стать четвёртый раз подряд чемпионом России с момента перехода в команду и успешно выступить в Лиги Европы УЕФА. Удачи
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:42
Зарплата в Зените всё перевесит.
particular
particular ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 18:29, ред.
Я Вас услышал, но на ситуацию это не повлияет... Про логику знают всё в клубе, ибо именно клуб, в своё время, замутил тему по Азмуну... Хотя, всё может быть и не так как подавали в СМИ... А мы видим то, что видим... С предстоящими праздниками! :))
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ particular (раскрыть)
вчера в 18:23, ред.
Не прав ты здесь - конечно, если бы предложили хорошую сумму, наверное, бы расстались с ним, но тут другая логика: на кой ляд продавать ведущего игрока посреди сезона за смешные деньги? Азмун не бастует, играть и тренироваться не отказывается, спокойно доиграет остаток сезона, а летом трезво решит куда ему идти, и у всех всё хорошо. А французы пусть трясутся от того, что их предложение могут перебить
David Young
David Young
вчера в 18:21
Печальные новости, в плане карьеры Сердара. Возможно это не сверх хорошо и для самого санкт-петербургского Зенита.
particular
particular
вчера в 18:16
Петербужцы хотели много и по-лёгкому... Желающие на Азмуна за 30 лимонов не находились, время уходило и определённость не появлялось... Вялотекущий процесс потерял интерес, актуальность и просел в цифрах...
Теперь, всю эту несуразицу подают как проблему с заменой... Но все всё и так поняли...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:08
Значит отложат до лета поиск толкового напа из легов...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:08
Азмуна не оторвать от дзюбы..
))))
beefs
beefs
вчера в 18:06
Этого и следовало ожидать...
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:57
Дзюба не тянет а другие недоросли.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:48
И все следующие переходы тоже будут срываться,лажа это всё
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100