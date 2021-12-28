Переход Азмуна в «Лион» сорвался не по финансовым причинам

Трансфер нападающего Сердара Азмуна в «Лион» сорвался из-за того, что «Зенит» не сумел найти ему замену.
Петербуржцы не требовали у французского коллектива 3 млн евро за трансфер иранца. Основной причиной сорванной сделки стала не сумма, а принципиальная позиция питерцев в вопросе поиска замены нападающему.
Отмечается, что сам игрок не хочет покидать Санкт-Петербург этой зимой, поэтому раньше лета уход Азмуна из «Зенита» маловероятен.
Теперь, всю эту несуразицу подают как проблему с заменой... Но все всё и так поняли...
Теперь, всю эту несуразицу подают как проблему с заменой... Но все всё и так поняли...