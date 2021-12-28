Переход Азмуна в «Лион» сорвался не по финансовым причинам

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вчера, 17:45

Трансфер нападающего в «Лион» сорвался из-за того, что «Зенит» не сумел найти ему замену.

Петербуржцы не требовали у французского коллектива 3 млн евро за трансфер иранца. Основной причиной сорванной сделки стала не сумма, а принципиальная позиция питерцев в вопросе поиска замены нападающему.

Отмечается, что сам игрок не хочет покидать Санкт-Петербург этой зимой, поэтому раньше лета уход Азмуна из «Зенита» маловероятен.