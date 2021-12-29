Аджоев — о Степанове: «Для России игрок с такими данными – редкость»

Руководитель тульского «Арсенала» прокомментировал решение клуба прибрести права на 21-летнего защитника у «Рубина»:

Как известно, Данил Степанов находился у нас в аренде, права на футболиста принадлежали казанскому «Рубину». У тульского «Арсенала» была возможность выкупа игрока, такая опция была прописана в арендном соглашении. Мы ей воспользовались и заключили со Степановым полноценный контракт.

Данил хорошо проявил себя в первой части сезона, он игрок молодежной сборной. Для 21-летнего футболиста имеет солидный опыт выступления на уровне РПЛ . Стабильно играет в лиге не первый сезон. Нужно еще учитывать, что это левоногий крайний защитник. Для России игрок с такими данными – редкость.

Безусловно, Степанову есть куда расти и в чем прибавлять, но на сегодняшний день мы им довольны. Конечно, рассчитываем, что он будет прогрессировать еще и станет сильнее.

Будут ли еще трансферные новости? Работаем в этом направлении. Состав у нас хороший, но усиление всегда необходимо. Однако все это будет уже в новом году. Пока же хочется поздравить всех болельщиков с наступающим праздником, поблагодарить их за поддержку и терпение, а также пожелать всего самого наилучшего!