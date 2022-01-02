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«Краснодар» готов заплатить за защитника «Атлетико Минейро» 8 млн евро

вчера, 16:39

Защитник «Атлетико Минейро» Хуниор Алонсо может продолжить карьеру в РПЛ.

В услугах 28-летнего игрока заинтересован «Краснодар». «Быки» готовы выложить за трансфер Алонсо 8 млн евро. Контракт защитника с «Атлетико Минейро» действует до лета 2024 года.

Хуниор Алонсо играет за «Атлетико Минейро» с 2020 года. В сезоне-2021 Алонсо принял участие в 22 матчах чемпионата Бразилии и забил 1 мяч. С 2013 года он вызывается в сборную Парагвая. В составе национальной команды защитник провёл 44 поединка и отметился 2 голами.

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Все комментарии
Главный судья
Главный судья
вчера в 23:18
Капитан Атлетико Минейро, лучший ЦЗ чемпионата Бразилии, действующий чемпион лиги, MVP чемпионата Бразилии. Если он переходит это очень круто ! Тем более за сущие копейки
makkie
makkie
вчера в 21:37
Краснодар покупает защитника? Завтра красный снег пойдет )))
Брулин
Брулин
вчера в 20:25
Ну вот и до ЦЗ добрались, давно пора! Удачи Быкам, жду с нетерпением матчи ЛЧ с их участием!
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:02
Самое главное чтобы Ганчаренко сделал всё чтобы игрок заиграл .
Главный судья
Главный судья
вчера в 18:43
Ну норм защитники нужны краснодару только вопрос с легами...ну Спаич и Вильена явно на выход...Намли тоже проездом...Бутхейм вместо Кордобы ( того отзаявят до конца сезона)дозаявят Вандерсона и как раз этот чел впишется...
particular
particular
вчера в 18:15
Краснодар умеет выбирать... Но у него не всегда получается выжимать полезность из покупок... ГВМ, пожалуй, не тот, кто может слепить команду-каток...
ermak6848
ermak6848
вчера в 18:13
Местная футбольная Академия ещё своих не подготовила Увы..
Рефери
Рефери ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 18:01
+
ДСА
ДСА
вчера в 17:53
Столько платить за защитника очень дорого.
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:43, ред.
Контракт действует до лета 2021 года, а сегодня 2 января 2022 года. Или опечатка в тексте с этой новостью, или контракт уже закончился.
протон
протон
вчера в 17:43
Новость не новая, но это скорее всего на лето. сейчас и так нужно 3 продать. 8 легионеров+ Вандерсон после травмы, купленный Ботхейм и Намли вернувшийся из аренды. Зимой сокрее всего уйдет Спаич и Вильена. Летом истекают контракты у Классона и Кабеллы +Рамиреса пора продавать на спад идет вот и будет возможность приобрести легионеров.
beefs
beefs
вчера в 17:40
защитники нужны, но не староват ли...
xajaks
xajaks
вчера в 17:30
молодой,к тому же свой воспитанник😁
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 17:04
Смльный защитник реально необходим ,Мартын с Петровым не блещут,возраст и травмы, но с легами в Краснодаре перебор.
bsww
bsww
вчера в 17:03
сейчас уже 2022, контракт никак не может действовать до лета 2021
drug01
drug01
вчера в 17:02
Не спешите платить такие деньги
lotsman
lotsman
вчера в 17:00
А не староват он, для 8 млн.?
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:46
можно и поменьше
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:40
Цена завышена...нужно торговаться...
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