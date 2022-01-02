«Краснодар» готов заплатить за защитника «Атлетико Минейро» 8 млн евро

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вчера, 16:39

Защитник «Атлетико Минейро» может продолжить карьеру в РПЛ .

В услугах 28-летнего игрока заинтересован «Краснодар». «Быки» готовы выложить за трансфер Алонсо 8 млн евро. Контракт защитника с «Атлетико Минейро» действует до лета 2024 года.

Хуниор Алонсо играет за «Атлетико Минейро» с 2020 года. В сезоне-2021 Алонсо принял участие в 22 матчах чемпионата Бразилии и забил 1 мяч. С 2013 года он вызывается в сборную Парагвая. В составе национальной команды защитник провёл 44 поединка и отметился 2 голами.