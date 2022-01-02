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Мещеряков: «Переход Смолова пойдёт на пользу молодым игрокам „Динамо“»

вчера, 14:27

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию, согласно которой нападающий Фёдор Смолов перейдет из «Локомотива» в «Динамо».

Федя — абсолютно профессиональный нападающий, на мой взгляд. Потеря ли для «Локомотива»? Не ко мне вопрос. Наверняка у руководителей клуба и спортивной дирекции есть определенная стратегия, которой следуют, будем ждать результата.

Насколько я Федора знаю, он всегда и в игре, и на тренировках советует молодым игрокам, как надо вести себя на поле и что лучше делать. Думаю, для роста молодых и мастеровитых игроков его переход станет только пользой.

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Все комментарии
Чист
Чист
вчера в 18:48
Зачем он им понадобился так хорошо играли -балласт
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 16:11
Какая глупость. Абсолютно ничем Смолов помочь молодым не в состоянии.
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:31
Мещеряков либо темнит, либо лукавит и сам себе противоречит. С учетом того, что в Локомотиве принят новый вектор развития клуба, направленный на ориентацию на молодых игроков, как раз им самим потребуется опытный дядька наставник, коим и является Федор Михайлович, а Мещеряков его в Динамо отправляет.
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 15:29
Живой пример,как ни хрена неделать за 3,5млн евро
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 15:02
Ха-Ха-Ха ! Кому это пойдёт на пользу -это ещё не известно ! Скорее это бревно будет учиться у молодых . )))
Cat01
Cat01
вчера в 14:48
Всё будет не так!!!
1 984
1 984
вчера в 14:41
Может пойдёт, а может и нет.
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