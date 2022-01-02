Мещеряков: «Переход Смолова пойдёт на пользу молодым игрокам „Динамо“»

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию, согласно которой нападающий перейдет из «Локомотива» в «Динамо».

Федя — абсолютно профессиональный нападающий, на мой взгляд. Потеря ли для «Локомотива»? Не ко мне вопрос. Наверняка у руководителей клуба и спортивной дирекции есть определенная стратегия, которой следуют, будем ждать результата.

Насколько я Федора знаю, он всегда и в игре, и на тренировках советует молодым игрокам, как надо вести себя на поле и что лучше делать. Думаю, для роста молодых и мастеровитых игроков его переход станет только пользой.