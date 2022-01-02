«Динамо» доверяет Смолову. Но у Фёдора спад — 1 гол в последних 15 матчах

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02 января 2022, 13:03

Клубы всё согласовали, решение за футболистом.

Трансферный период стартовал, и первой большой сделкой нового года в РПЛ может стать переход Федора Михайловича из «Локомотива» в «Динамо». Источник СЭ , невероятно близкий ко второму клубу, подтвердил – клубы договорились. Не удивительно, ведь после ухода Крыховяка «железнодорожники» не скрывали, что Рыбус, Пабло и Смолов, а затем и Гильерме, покинут клуб. Всем за тридцать, как и еще одному форварду, близкому к уходу из «Локомотива». Но правильно ли делает «Динамо», что доверяет Смолову? У согласованной клубами сделки ведь есть не только плюсы.

Минусы подписания Смолова

1. Не подпишут сильного иностранца. История «Динамо» и центрального нападающего похожа на сагу «Спартака» и правого латераля. Трансферная операция, о которой давно шутят фанаты клубов. Погребняк, Марков, Луценко, Игбун, Шейдаев и Комличенко пытались закрыть проблемную позицию, но все запуски ракеты были тщетными. В результате юный Константин Тюкавин ближе всех нападающих к основе — 1133 минуты в новом чемпионате. А вот сильный иностранец уровня Кураньи, если подпишут Смолова, точно не приедет. В «Динамо» ждали форварда моложе, чем Федор.

2. У нападающего огромная зарплата. «Локомотив» платит форварду, которого подписали за 9 млн евро в 2018-м, 3.1 млн евро без бонусов. Федор Михайлович обошелся москвичам более чем в 20 млн евро. У Смолова 29 голов и 12 ассистов в 98 матчах за «Локомотив». Неплохая статистика, но стоит ли она двух десятков миллионов евро? Для «Динамо» ситуация выгоднее, им не нужно платить девять миллионов. Но в соседском клубе нет таких зарплат, как в «Локомотиве». Как Шунин и компания посмотрят на идею выдать Смолову больше? Впрочем, Федор – небедный молодой человек. Может согласиться на вменяемый оклад.

3. Тюкавин потеряет игровую практику. Смолов не придет в качестве учителя на подмену сидеть на лавке. В «Локомотиве» молодой белорус Лисакович получал практику рядом с Федором, но у «Динамо» другая модель. Скорее всего, увидим Захаряна как ложного форварда – тоже опция на будущее, если использовать гибрид «4-4-2», или Грулева в качестве одного из инсайдов, как осенью, нежели пару Тюкавина и Смолова. 19-летний форвард нередко появлялся со скамейки, принял участие в 6 голевых атаках. Понятно, зачем Шварцу опытный форвард, но немного обидно, что молодого задвинут на время.

4. Смолов никогда не был стабильным. У Федора 7 голов в новом сезоне РПЛ , и это вроде бы крутой показатель. Вот только последний мяч забил еще в середине октября. В восьми матчах разных турниров у форварда ни точных ударов, ни ассистов. Гисдоль искал идеальную связку для нападающего, поскольку Федор, который был на пике формы в конце лета, уже выдавал длительный отрезок без голов до точного удара в Казани. Смолов забил 1 гол в 15 последних матчах за «Локомотив». Прямо скажем, не впечатляющая статистика, чтобы усилить вторую команду сезона в РПЛ .

Преимущества подписания Смолова

1. «Динамо» не хватает опытных людей. Бальбуэна и Ордец точно не выдающиеся игроки, но вносят лепту опыта, которого аритмичной команде крайне не хватает. Тот же Лаксальт выделялся до травмы в лучших матчах, ведь действовал нахраписто, как человек из Серии А. Смолов умеет на опыте нырнуть в глубину поля, открыться, побороться, скоординировать высокий прессинг. При немце Гисдоле «Локомотив» изменил стиль на «динамовский» имени Шварца.

2. Можно отпустить иностранцев со скамейки. Н’Жи справедливо попал в антисборную первой части сезона в РПЛ , поскольку его игра лучше всего описывает словом «недоразумение». Бывали у вингера лучшие времена, как и у Игбуна. Но появление Смолова вместе с переходом Грулева на левый фланг, наличие Шиманьски, Захаряна, Маркова и Тюкавина, позволяет расстаться с двумя легионерами. Невероятно важный шаг ради усиления состава. Шварц может подписать двух игроков, причем это важно в контексте переговоров с Евгеньевым. Если молодой защитник уйдет, то можно взять иностранца в резерв или основу в центр обороны. Трансферы – штука стратегическая, появление новичка с паспортом всегда важно.

3. Трансфер Смолова дешевле покупки иностранца. Федор очень моложавый футбольный «старичок», поэтому в коллектив должен вписаться без проблем. А поскольку «Локомотив» понимает, что летом Смолов уйдет бесплатно, то стоимость сделки будет «копеечной». У «Динамо» точно есть деньги, но теперь ими управляют не генералы. Провели немало хороших сделок. Даже Филиппа отдали не бесплатно, хотя половину денег на той сделке потеряли. Смолов не стоит 20 млн евро, и это плюс подписания. Очевидно, что того же Тюкавина появление Федора может дополнительно мотивировать. Понятно, что стратегически ставка на условного Агаларова перспективнее, но «Динамо» весной нужен результат. В таком случае подписание проверенного парня логичнее и безопаснее.

4. Федор не чужой для «Динамо» и увидит цель. В «Локомотиве» все сложно, ведь нет логики, одни немецкие приказы без обсуждения. А почти 32-летний форвард ни разу в жизни не был чемпионом России. Был призером много раз, а еще дважды становился лучшим снайпером РПЛ , причем с 20 и 18 голами за «Краснодар». И «Динамо» больше напоминает по благополучности атакующей игры «горожан», чем нынешний «Локомотив». Смолову выгодно перейти из шестой спорной команды в таблице во вторую. Как минимум речь о борьбе за место в Лиге чемпионов. Поиск мотивации в футболе – одна из личных историй форварда, который не нуждается в успехе ради сытой жизни. Не важно, какие у него мысли, читает ли он книги, важно, что Смолов понимает – у него есть все. Все, кроме трофея, который можно выиграть с «Динамо».

Мнение читателей. Оцените возвращение Смолова

Нет сомнений, что Федор Михайлович скорее согласится, чем откажет «Динамо». Бувач и Шварц толково управляют, Тюкавин через пару лет может быть лучшим нападающим страны, но пока у Федора есть неоспоримое преимущество – играет не за счет энергии, а за счет квалификации. Тренеры «бело-голубых» видели, что проблемы возникали не всегда из-за соперников, а скорее из-за «выключений» самой команды с Захаряном, Шиманьски и Фоминым.

Смолов пригодится «Динамо». А поскольку никто не мешает усилить еще и скамейку, то видим новый логичный ход от Бувача и Шварца. Больше мест в основе нет, и так Захаряна или Шиманьски надо сдвигать в центр, чтобы почти все лучшие поместились. Если медицинский осмотр покажет, что любитель вечеринок и фанат «новогоднего рэпчика» не имеет хронических проблем со здоровьем и находится в хорошей форме, то «Динамо» нужно забирать Смолова. А Шварцу пора искать к нему подход. Николич понял Федора, получил его уважение и голы, которые так нужны «Динамо» в погоне за «Зенитом».

История может получиться красивой. Федору пора забыть промахи и вернуться в родной клуб, где начинал еще в семнадцать лет.