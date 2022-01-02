Смоловым интересовались «Дженоа», «Зенит» и ЦСКА. Он встречался с Шевченко

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вчера, 15:57

Нападающий «Локомотива» был интересен нескольким клубам.

«К Смолову проявлял интерес „Дженоа“. Главный тренер итальянского клуба, украинец Андрей Шевченко, находится в хороших отношениях со Смоловым и за несколько дней до Нового года встречался с ним на Карибском острове Сен-Бартелеми.

Также интерес к Фёдору проявлял „Зенит“, рассматривавший его в качестве возможной замены Артёму Дзюбе. А московский ЦСКА рассматривал вариант с приглашением Смолова в случае, если бы команду возглавил экс-тренер „Локомотива“ Марко Николич», - утверждает источник.

Ранее сообщалось, что Смолов близок к переходу в московское «Динамо».