Смоловым интересовались «Дженоа», «Зенит» и ЦСКА. Он встречался с Шевченко

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов был интересен нескольким клубам.
«К Смолову проявлял интерес „Дженоа“. Главный тренер итальянского клуба, украинец Андрей Шевченко, находится в хороших отношениях со Смоловым и за несколько дней до Нового года встречался с ним на Карибском острове Сен-Бартелеми.
Также интерес к Фёдору проявлял „Зенит“, рассматривавший его в качестве возможной замены Артёму Дзюбе. А московский ЦСКА рассматривал вариант с приглашением Смолова в случае, если бы команду возглавил экс-тренер „Локомотива“ Марко Николич», - утверждает источник.
Ранее сообщалось, что Смолов близок к переходу в московское «Динамо».
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1297311/smolov-fedor-lokomotiv
Какой то фантаст этот "источник", что про Николича, что по Смолова. Посвежее что либо давай, "источник"!
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1297311/smolov-fedor-lokomotiv
Какой то фантаст этот "источник", что про Николича, что по Смолова. Посвежее что либо давай, "источник"!
но "осчастливил" он "Динамо",
а "неудачники" всплакнули
и облегчённо враз вздохнули...
но "осчастливил" он "Динамо",
а "неудачники" всплакнули
и облегчённо враз вздохнули...
Дела давно минувших дней, придания старины глубокой ! Смолов десять лет назад, молодой перспективный нападающий !!!)
Дела давно минувших дней, придания старины глубокой ! Смолов десять лет назад, молодой перспективный нападающий !!!)
А Федюня - любитель покайфовать и побутафорить, но никак не наконечник для героизма, готовый пластаться и давать результат на зубах...
А Федюня - любитель покайфовать и побутафорить, но никак не наконечник для героизма, готовый пластаться и давать результат на зубах...
Самое большое, это клуб "Оленехрен" из стойбища Юмагры!!!!
Самое большое, это клуб "Оленехрен" из стойбища Юмагры!!!!