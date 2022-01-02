ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Смоловым интересовались «Дженоа», «Зенит» и ЦСКА. Он встречался с Шевченко

вчера, 15:57

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов был интересен нескольким клубам.

«К Смолову проявлял интерес „Дженоа“. Главный тренер итальянского клуба, украинец Андрей Шевченко, находится в хороших отношениях со Смоловым и за несколько дней до Нового года встречался с ним на Карибском острове Сен-Бартелеми.

Также интерес к Фёдору проявлял „Зенит“, рассматривавший его в качестве возможной замены Артёму Дзюбе. А московский ЦСКА рассматривал вариант с приглашением Смолова в случае, если бы команду возглавил экс-тренер „Локомотива“ Марко Николич», - утверждает источник.

Ранее сообщалось, что Смолов близок к переходу в московское «Динамо».

Все новости
Слухи«Сочи» решил расстаться с Дуганджичем
Вчера, 21:08 Комментарии10
Слухи«Динамо» заплатит за Смолова 10 млн рублей
Вчера, 19:10 Комментарии54
СлухиШварц и Бувач заинтересованы в трансфере Смолова
Вчера, 18:31 Комментарии13
Червиченко: «Смолов может стать тормозом в структуре атаки „Динамо“»
Вчера, 16:42 Комментарии19
Слухи«Краснодар» готов заплатить за защитника «Атлетико Минейро» 8 млн евро
Вчера, 16:39 Комментарии19
СлухиДзюба останется в «Зените» до лета
Вчера, 14:56 Комментарии16
Сортировать
Все комментарии
mensk
mensk
сегодня в 00:48
Смолов интересен как модный для агентов команд футболист.
boy next door
boy next door
сегодня в 00:12
Да какой Зенит, ЦСКА, и Дженоа??))) Первые спят и видят как поменять 33-летнего Дзюбу на 31-летнего Смолова, который еще и забивает меньше. А по ЧСВ отстаёт не так сильно. При том, что практически подписан Сергеев. ЦСКА ещё мог бы, но зачем им второй постаревший Заболотный? Про итальянцев и говорить не стоит. После Кокорина, вряд ли они хоть одного российского нападающего возьмут. А Смолов - днище нынче даже на уровне РПЛ. И Динамо то искренне жалко. Сплавили юы его в США или турцию... Ох уж эти журналисты/агенты. Вам бы спортивный аналог ИА Панорама создать.
pomor45
pomor45
вчера в 19:56
Для чего журналюги Зенит приплели?
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 19:37
В Зенит вместо Дзюбы!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:30
".....ЦСКА рассматривал вариант с приглашением Смолова в случае, если бы команду возглавил экс-тренер „Локомотива“ Марко Николич»....", - утверждает источник
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1297311/smolov-fedor-lokomotiv
Какой то фантаст этот "источник", что про Николича, что по Смолова. Посвежее что либо давай, "источник"!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:49
Вся троица боролась прямо,
но "осчастливил" он "Динамо",
а "неудачники" всплакнули
и облегчённо враз вздохнули...
berda2003
berda2003
вчера в 18:42
что-то много желающих - значит никто...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:52
Без работы Смолов не останется, вот только где пригодится?
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 17:31
Дзюба унд Смолов - на все руки мастера !
Любoмир
Любoмир
вчера в 17:06
Ну, Федя прямо нарасхват...
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:56
Кто-то, что-то, если ... .
Дела давно минувших дней, придания старины глубокой ! Смолов десять лет назад, молодой перспективный нападающий !!!)
ЖNЕЦ
ЖNЕЦ
вчера в 16:52
да кому он нужен ?!?
particular
particular
вчера в 16:44
Дженоа и Шевченко нужен спаситель, хотя бы с 6-8 мячами в оставшихся турах...
А Федюня - любитель покайфовать и побутафорить, но никак не наконечник для героизма, готовый пластаться и давать результат на зубах...
протон
протон
вчера в 16:35
Никогда не поверю
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 16:34
Я смотрю пример Кокорина, Италию совсем ничему не научил...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 16:33
В "Дженоа", испытывающими огромные проблемы с результативными действиями Смолов скорее всего пригодился, в "Зените" - менять Дзюбу на Смолова - как минимум топтание на месте, в "ЦСКА" подписание Смолова после Заболотного - ничего удивительного, для "Динамо" с их молодняком - просто не к месту.
4rkqxc9b9wqh
4rkqxc9b9wqh
вчера в 16:31
Господи, какой Зенит, какой ЦСКА, где Смолов и где эти клубы?
Самое большое, это клуб "Оленехрен" из стойбища Юмагры!!!!
нечитайло
нечитайло
вчера в 16:20
Новогодняя байка
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:10
Неужели Федя такой незаменимый.
SHMEL
SHMEL
вчера в 16:06
Столько жирной утятины в одной статье нужно постараться уместить...
lotsman
lotsman
вчера в 16:04
Насчёт Зенита, навряд ли.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100