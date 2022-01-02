Агент Сафонов: «Не думаю, что Смолов будет первым номером в „Динамо“»

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал информацию, согласно которой нападающий перейдет из «Локомотива» в «Динамо».

Для России он хороший форвард. Да, были перепады, но текущий сезон Федя проводит стабильно. Будет полностью выкладываться, Сандро Шварц найдет, куда его вписать. Конкуренция явно лишней не будет.

Надо смотреть на то, насколько Федор будет мотивирован играть за «Динамо». В футболе должен быть баланс молодости и опыта. Хотели же динамовцы подписать Кавани, но не получилось. Теперь вот появился вариант со Смоловым.

Но я не думаю, что Федя будет в «Динамо» первым выбором, там есть Тюкавин с Грулевым. Хочется, чтобы бело-голубые уже что-то выиграли, их футбол нравится болельщикам.