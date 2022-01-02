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Агент Сафонов: «Не думаю, что Смолов будет первым номером в „Динамо“»

вчера, 13:58

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал информацию, согласно которой нападающий Фёдор Смолов перейдет из «Локомотива» в «Динамо».

Для России он хороший форвард. Да, были перепады, но текущий сезон Федя проводит стабильно. Будет полностью выкладываться, Сандро Шварц найдет, куда его вписать. Конкуренция явно лишней не будет.

Надо смотреть на то, насколько Федор будет мотивирован играть за «Динамо». В футболе должен быть баланс молодости и опыта. Хотели же динамовцы подписать Кавани, но не получилось. Теперь вот появился вариант со Смоловым.

Но я не думаю, что Федя будет в «Динамо» первым выбором, там есть Тюкавин с Грулевым. Хочется, чтобы бело-голубые уже что-то выиграли, их футбол нравится болельщикам.

Если бы Смолов поехал в США, как сообщалось ранее, то о сборной России можно было бы забыть. А так — есть хорошие шансы поехать с национальной командой в Катар.

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ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:23
Он даже третьим не будет
протон
протон
вчера в 15:13
Бред, в Динамо такая заводная молодая банда собралась, Смолов там будет как тормоз не говоря про зарплату.
ДСА
ДСА
вчера в 14:49
Теперь главное Локомотиву забить.
lotsman
lotsman
вчера в 14:19
Если вообще впишется в нынешний "Динамо".
hаrut
hаrut
вчера в 14:07
правильно...и вторым даже не будет
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 14:00
Будет шестёркой.
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:00
В этом весь наш футбол!
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 13:59
Если захочет, то будет
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