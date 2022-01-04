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«Челси» опубликовал видео с извинениями Лукаку перед болельщиками и Тухелем

вчера, 23:04

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку извинился перед болельщиками клуба, Томасом Тухелем и партнёрами по команде за своё скандальное интервью. Видео опубликовала пресс-служба «синих».

Болельщики, приношу извинения за то, что я расстроил вас. Вы знаете, что у меня есть связь с этим клубом с подросткового возраста, поэтому я осознаю, что вы расстроены. Очевидно, теперь мне нужно вернуть ваше доверие, и я сделаю всё возможное, чтобы полностью выкладываться каждый день на тренировках и в матчах.

И да, я также хотел бы извиниться перед тренером, своим товарищам по команде и руководством, потому что я думаю, что это был неподходящий момент [для интервью]. Я хочу отойти от этого и сделать так, чтобы мы начали выигрывать матчи, а я выступал за команду наилучшим образом.

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Все комментарии
h8tws25j9g4f
h8tws25j9g4f
сегодня в 06:56
Весьма жалкая постанова
ajk87fa4caxq
ajk87fa4caxq
сегодня в 06:55
Не верю, как говорил Станиславский
BIANCONERI27
BIANCONERI27
сегодня в 06:20
Челси и Интер даже не враги но и тут игроки умудряются портить отношения, самый красавчик это Пирло ,играл за три гранда серии А но никто ему не пискнет ,ни в Милане ни в Турине,вот это Маэстро!
ОПС
ОПС
сегодня в 05:27
Ну хоть так.
Gahi
Gahi
сегодня в 05:00
Чем дороже футболист тем больше капризный человек, не каждому дано быть выше денег. Удачи
Aibek Satykulov
Aibek Satykulov
сегодня в 02:57
Он обиженный,с Челси уходил в Эвертон потом Челси.Мю Интер теперь Челси.нигде его не ценят, потому что он сам не ценит свой труд.Большой ребенок одним словом
Брулин
Брулин
сегодня в 02:56
Только игрой поможет забыть. После хорошей игры и не такое прощали в футболе. Но свист в ближайших матчах ему обеспечен
yauk584cpfyk
yauk584cpfyk
сегодня в 02:34
Крайне неприятный типок и как футболист в топовых матчах полная нулина
Верг
Верг
сегодня в 01:46
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:38
21-й век..
Толерантная Европа....
"Я дал слабину...сказал правду, сказал как думаю, пожалуйста, простите меня, я больше так не буду, обязуюсь быть как все, и говорить только во благо капитала, правящего этим миром"
a3r3v3
a3r3v3
сегодня в 01:27
stanichnik
stanichnik
сегодня в 01:19
Если все искренне, то повинную голову и меч не сечет.
barcamilan
barcamilan
сегодня в 00:43
а чо он ляпнул?
juvenale
juvenale
сегодня в 00:34
Ахмат сила кричал?
berda2003
berda2003
сегодня в 00:27
всё есть - ума нет... зассала горилка...
Futurista
Futurista
сегодня в 00:10, ред.


azkan
azkan ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 00:05
Конечно его заставили. Это видно и по лицу и по словам.
Надо было разрулить ситуацию. Ведь Челси нужен нападающий забивной.
И Тухелю он нужен в своих схемах. Пусть играет и доказывает, отрабатывает.
Если все срастется может даже стать легендой Челси. Если нет то его используют и продадут тем же Реалам и Бавариям. Если купят..
А болельщики, еще раз повторюсь, может и простят и примут извинения, но не забудут.
Игорь Гибизов
Игорь Гибизов
вчера в 23:59
Раз момент был не подходящий для первых слов, значит эти извинения пустые.
Ждём подходящего момента.
azkan
azkan
вчера в 23:51
Хорошо, что так все закончилось. Вот закончилось ли...?
Может и простят болельщики, но точно не забудут.
Теперь он должен все это доказывать и показывать на поле.
Мне понравился в этой ситуации Тухель. Очень хладнокровно и профессионально как тренер-манагер.
sash71
sash71 ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 23:40
Он там о таком даже и не думал бы.
sash71
sash71
вчера в 23:39
Я как в воду глядел 😂
particular
particular
вчера в 23:24
Хорошо нагнули... До земли поклонился...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:23
Жаль, что так легко с рук сошло
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 23:22, ред.
Дал интервью, выпендриться, попал, на 600 тыс. евро! Ещё публичное извинение! Я Боюсь представить, что с ним было бы если бы он что-то в Грозном ляпнул....
neukomm
neukomm
вчера в 23:21
Раз 5, наверное, повторил слово Commitment (обязательство). Заругали бедного парнишку)))
Romeo 777
Romeo 777 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:19
С учётом того, как он ушёл из Интера обещая одно, а сделав по другому, и как болельщики его «провожали», не сильно то они и рады будут видеть его вновь. Никто его силой не тянул в Англию, рабство отменили давно. Если вновь не вывозит АПЛ, и ему сложно, то пусть задаёт себе вопросы.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:14
Точно как ребёнок...
Elliada
Elliada
вчера в 23:13
Это не считается. Его заставили. То интервью было искренним. Он по прежнему не доволен и хочет в Интер.

Думаю, теперь будет играть от балды. Интересно, как на него теперь будут реагировать болельщики Челси? Будут ли освистывать?
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 23:12
Как нашкодивший ребёнок.
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:07
Думаю на поле надо доказать
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