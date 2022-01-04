«Челси» опубликовал видео с извинениями Лукаку перед болельщиками и Тухелем

Нападающий «Челси» извинился перед болельщиками клуба, Томасом Тухелем и партнёрами по команде за своё скандальное интервью. Видео опубликовала пресс-служба «синих».

Болельщики, приношу извинения за то, что я расстроил вас. Вы знаете, что у меня есть связь с этим клубом с подросткового возраста, поэтому я осознаю, что вы расстроены. Очевидно, теперь мне нужно вернуть ваше доверие, и я сделаю всё возможное, чтобы полностью выкладываться каждый день на тренировках и в матчах.

И да, я также хотел бы извиниться перед тренером, своим товарищам по команде и руководством, потому что я думаю, что это был неподходящий момент [для интервью]. Я хочу отойти от этого и сделать так, чтобы мы начали выигрывать матчи, а я выступал за команду наилучшим образом.