Премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках заседания правительства поделился мыслями о проведении финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге в 2022 году.
В следующем году в России пройдет значимое событие – финальный матч Лиги чемпионов УЕФА. В конце мая футбольных болельщиков со всего мира встретит наша Северная столица – гостеприимный Санкт-Петербург. Подготовка идет сейчас полным ходом.
У нас есть опыт успешной организации чемпионата мира по футболу, Кубка конфедераций, а также матчей чемпионата Европы по футболу. Мы сегодня рассмотрим изменения в законодательство, которые необходимы, чтобы и предстоящее событие прошло на высоком уровне. Для этого до конца следующего года предлагается установить правила, аналогичные тем, что действовали в стране во время проведения других крупных спортивных соревнований.
Поправки позволят любителям футбола приехать в Россию без виз, достаточно будет оформить лишь паспорт болельщика, так называемый Fan ID. Он к тому же даст возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом. Подобная практика уже была и хорошо себя зарекомендовала.
Как и в период прошлых чемпионатов, важно следить, чтобы не допустить необоснованного роста стоимости проживания в гостиницах. Соответствующее положение также предусмотрено. Нормативно закрепим и условия размещения рекламы в местах проведения мероприятий УЕФА.
И, разумеется, будут усилены меры безопасности. Надо сделать все возможное, чтобы даже в сложных эпидемиологических условиях посещение матча было комфортным, а риски для здоровья людей – минимальными. Это позволит не только выполнить обязательства России перед Союзом европейских футбольных ассоциаций, но и подарить болельщикам из всех стран настоящий зрелищный праздник спорта, который запомнится надолго.
Финал ЛЧ состоится 28 мая 2022 года на «Газпром Арене».
Это двуличное лицемерие, прям нормально для современной России. Когда президента больше волнует ситуация в Украине, а не российские города.
Ни в одной стране нет такого удобного и полезного механизма, как фанайди (противно пользоваться иностранным словом). Одним законом ловко пресекли въезд в страну нежелательных элементов и предотвратили провокации на спортивны аренах.
Это двуличное лицемерие, прям нормально для современной России. Когда президента больше волнует ситуация в Украине, а не российские города.
Ни в одной стране нет такого удобного и полезного механизма, как фанайди (противно пользоваться иностранным словом). Одним законом ловко пресекли въезд в страну нежелательных элементов и предотвратили провокации на спортивны аренах.