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Мишустин о финале ЛЧ-22: «Приехать в Россию можно без визы, оформив Fan ID»

вчера, 21:01

Премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках заседания правительства поделился мыслями о проведении финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге в 2022 году.

В следующем году в России пройдет значимое событие – финальный матч Лиги чемпионов УЕФА. В конце мая футбольных болельщиков со всего мира встретит наша Северная столица – гостеприимный Санкт-Петербург. Подготовка идет сейчас полным ходом.

У нас есть опыт успешной организации чемпионата мира по футболу, Кубка конфедераций, а также матчей чемпионата Европы по футболу. Мы сегодня рассмотрим изменения в законодательство, которые необходимы, чтобы и предстоящее событие прошло на высоком уровне. Для этого до конца следующего года предлагается установить правила, аналогичные тем, что действовали в стране во время проведения других крупных спортивных соревнований.

Поправки позволят любителям футбола приехать в Россию без виз, достаточно будет оформить лишь паспорт болельщика, так называемый Fan ID. Он к тому же даст возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом. Подобная практика уже была и хорошо себя зарекомендовала.

Как и в период прошлых чемпионатов, важно следить, чтобы не допустить необоснованного роста стоимости проживания в гостиницах. Соответствующее положение также предусмотрено. Нормативно закрепим и условия размещения рекламы в местах проведения мероприятий УЕФА.

И, разумеется, будут усилены меры безопасности. Надо сделать все возможное, чтобы даже в сложных эпидемиологических условиях посещение матча было комфортным, а риски для здоровья людей – минимальными. Это позволит не только выполнить обязательства России перед Союзом европейских футбольных ассоциаций, но и подарить болельщикам из всех стран настоящий зрелищный праздник спорта, который запомнится надолго.

Финал ЛЧ состоится 28 мая 2022 года на «Газпром Арене».

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Источник: government.ru
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yrzu3k4axdjn
yrzu3k4axdjn
сегодня в 04:30
Засуньте себе в задницы эту хрень
drug01
drug01
вчера в 21:13
Будем ждать игры
протон
протон
вчера в 21:10
Как обычно. Своим - дубинал. Чужим фанатам - райское отношение.
Это двуличное лицемерие, прям нормально для современной России. Когда президента больше волнует ситуация в Украине, а не российские города.
Ни в одной стране нет такого удобного и полезного механизма, как фанайди (противно пользоваться иностранным словом). Одним законом ловко пресекли въезд в страну нежелательных элементов и предотвратили провокации на спортивны аренах.
протон
протон
вчера в 21:09
Я правильно понимаю, что мы, граждане России, оплатим проезд приехавшим зарубежным фанатам?
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