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Матыцин о Fan ID: «Не думаю, что столкнёмся с большим оттоком болельщиков»

вчера, 13:37

Министр спорта РФ Олег Матыцин после принятия Госдумой закона о введении паспорта болельщика (Fan ID) ответил на вопрос о своем отношении к тому, что крупнейшие фанатские объединения уже объявили о бойкоте Fan ID.

Не думаю, что мы столкнемся с большим оттоком болельщиков. Потому что изначально основу этого закона составляет, чтобы было комфортно и была обеспечена безопасность. Те положения, которые утверждены, эту цель преследуют.

Закон вступает в силу с 1 июня, и мы к этому времени сделаем все необходимое с РПЛ и РФС, чтобы минимизировать риски, о которых вы упомянули. Мы исходим из того, что нужен диалог. Мы со своей стороны готовы к этому диалогу.

В начале 2022 года пригласил к обсуждению коллег из Госдумы, контролирующих органов, РФС. Сделаем все, чтобы риски исключить.

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dеigandre
dеigandre ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
сегодня в 11:52
Не было случав, когда от пиротехники страдали зрители? Когда получали ожоги? Если нет-я извинюсь за дезинформацию.

А может пора уже на себя смотреть, а не на всех вокруг? Правоохранительные органы должны, организаторы должны, клубы должны, РФС должны, а фанаты ничего не должны. Просто приходят и творят, что хотят.
Ещё раз-благодаря Фан ID всех этих пиротехников быстро забанят и футбол будут смотреть дома. А файеры жечь у себя в туалете.
Если наши фанаты не понимают разговоры, значит надо, как обычно-кнутом.
Каждый клуб не один миллион сливает на эти штрафы из-за фанатов.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ dеigandre (раскрыть)
вчера в 21:55, ред.
Скажи пожалуйста , каким это образом петарды и файеры с фанатских трибун долетают до секторов ,где люди сидят с женщинами и детьми ? Из пусковых установок "земля-земля " что ли ? Согласен ,что с пиротехникой на трибунах надо завязывать . Но причём здесь парспорт ID ? Может ,в первую очередь ,надо спрашивать с правоохранительных органов ,почему они так плохо работают ,а не на болельщиках клеймо ставить ?
dеigandre
dеigandre ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 19:20
Ну да
В Эрмитаже каждый день всякие долбо жгут файеры и петарды, а потом швыряют их, куда попало.
Многих из тех, кто «ходил» больше не пустят на радость вменяемым людям
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ dеigandre (раскрыть)
вчера в 16:36, ред.
Не тряси ! Кто ходил ,тот и будет ходить . Ты хоть раз-то на стадионе был ? Там безопасней ,чем в Эрмитаже ! )))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 16:32, ред.
Безопасность на стадионах ? ))) Дядя , а ты случаем не перепутал оперу с футболом ???!!! И потом ,кто из маразматиков в верхах придумал ,что на футболе опасно находиться ? Когда там ментов больше ,чем нормальных людей . Кстати ,люстры и в концертных залах падают . В очередной раз хочется процитировать А.Абдулова : страна непуганых идиотов ! Как же она подходит для всех российских чинуш всех мастей !!!
протон
протон
вчера в 14:22
Клоун. Иначе не назовешь этого персонажа, уже открыто фанаты сказали, что не будут на стадион ходить и правильно сделают. Предлагаю каждому уважающему себя человеку не брать абонементы на следующий сезон. Так врет нагло, весь этот закон фикция ради контроля неугодных, а эти сумасшедшие про безопасность наваливают
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 14:14
Ключевая фраза здесь: «Не думаю». В России в принципе не думают обычно, может поэтому у нас страна практически на одном уровне с Африкой по медицине, образованию и так далее.
beefs
beefs
вчера в 14:07
поживем, увидим, все может быть...
mihaluch
mihaluch
вчера в 13:55
Всё будет зависеть от процесса получения паспорта.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 13:50
Это будет проверка на вшивость!
Те кто любит футбол и настоящий фанат клуба за который болеет, сделают Fan ID, а те кто использует футбол и клубы в своих целях для хулиганства сольются.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:49
Доброго времени суток Всем.
Что-то и ко мне ещё никто не звонил по поводу приза .
А так хотелось на Новой год сделать подарок 🎁, кому бы он был точно очень приятен . Нельзя ли вам поинтересоваться на счёт этого вопроса. Спасибо заранее ✌.
dеigandre
dеigandre
вчера в 13:48
Все верно
Дикое фанатье сольется, а болельщики еще и семьи подтянут
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 13:41
Все возможно.
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