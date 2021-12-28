Матыцин о Fan ID: «Не думаю, что столкнёмся с большим оттоком болельщиков»

Министр спорта РФ Олег Матыцин после принятия Госдумой закона о введении паспорта болельщика (Fan ID) ответил на вопрос о своем отношении к тому, что крупнейшие фанатские объединения уже объявили о бойкоте Fan ID.
Не думаю, что мы столкнемся с большим оттоком болельщиков. Потому что изначально основу этого закона составляет, чтобы было комфортно и была обеспечена безопасность. Те положения, которые утверждены, эту цель преследуют.
Закон вступает в силу с 1 июня, и мы к этому времени сделаем все необходимое с РПЛ и РФС, чтобы минимизировать риски, о которых вы упомянули. Мы исходим из того, что нужен диалог. Мы со своей стороны готовы к этому диалогу.
В начале 2022 года пригласил к обсуждению коллег из Госдумы, контролирующих органов, РФС. Сделаем все, чтобы риски исключить.
А может пора уже на себя смотреть, а не на всех вокруг? Правоохранительные органы должны, организаторы должны, клубы должны, РФС должны, а фанаты ничего не должны. Просто приходят и творят, что хотят.
Ещё раз-благодаря Фан ID всех этих пиротехников быстро забанят и футбол будут смотреть дома. А файеры жечь у себя в туалете.
Если наши фанаты не понимают разговоры, значит надо, как обычно-кнутом.
Каждый клуб не один миллион сливает на эти штрафы из-за фанатов.
А может пора уже на себя смотреть, а не на всех вокруг? Правоохранительные органы должны, организаторы должны, клубы должны, РФС должны, а фанаты ничего не должны. Просто приходят и творят, что хотят.
Ещё раз-благодаря Фан ID всех этих пиротехников быстро забанят и футбол будут смотреть дома. А файеры жечь у себя в туалете.
Если наши фанаты не понимают разговоры, значит надо, как обычно-кнутом.
Каждый клуб не один миллион сливает на эти штрафы из-за фанатов.
В Эрмитаже каждый день всякие долбо жгут файеры и петарды, а потом швыряют их, куда попало.
Многих из тех, кто «ходил» больше не пустят на радость вменяемым людям
В Эрмитаже каждый день всякие долбо жгут файеры и петарды, а потом швыряют их, куда попало.
Многих из тех, кто «ходил» больше не пустят на радость вменяемым людям
Те кто любит футбол и настоящий фанат клуба за который болеет, сделают Fan ID, а те кто использует футбол и клубы в своих целях для хулиганства сольются.
Те кто любит футбол и настоящий фанат клуба за который болеет, сделают Fan ID, а те кто использует футбол и клубы в своих целях для хулиганства сольются.
Что-то и ко мне ещё никто не звонил по поводу приза .
А так хотелось на Новой год сделать подарок 🎁, кому бы он был точно очень приятен . Нельзя ли вам поинтересоваться на счёт этого вопроса. Спасибо заранее ✌.
Что-то и ко мне ещё никто не звонил по поводу приза .
А так хотелось на Новой год сделать подарок 🎁, кому бы он был точно очень приятен . Нельзя ли вам поинтересоваться на счёт этого вопроса. Спасибо заранее ✌.
Дикое фанатье сольется, а болельщики еще и семьи подтянут
Дикое фанатье сольется, а болельщики еще и семьи подтянут