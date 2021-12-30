Колосков — о Fan ID: «Меня пока не убедили, что это принесёт пользу»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о введении в России паспорта болельщика (Fan ID).
К этому закону отношусь настороженно. Я пока не могу его принять, не зная, для чего он подписан. У меня пока нет полного представления, какую пользу этот закон принесет российскому футболу, а также болельщикам. Если люди отказались, естественно, что болельщиков будет меньше на стадионах. Другое дело, может это были эмоции. Сегодня они отказались, а завтра поймут, что без любимого клуба не обойтись.
На первом этапе испытают паспорта болельщиков, потом сформируют свое мнение. Эта тема очень непонятная.
Меня пока никто не смог убедить в том, что это принесет пользу российскому футболу, особенно с точки зрения привлечения болельщиков. А что будет дальше, покажет время.
Но с какой скоростью и поспешностью были проведены в Думе и подписаны императором республики эти "важные" спортивные законы-диву даёшься! Это ведь не социалку мусолить годами...
Блин,неужели мастера протекционизма намерены и из этого воздуха себе выгоду приобресть?! Жива школа гайдаров-грефов-чубайсов-мастеров "венчурного бизнеса"!
Но с какой скоростью и поспешностью были проведены в Думе и подписаны императором республики эти "важные" спортивные законы-диву даёшься! Это ведь не социалку мусолить годами...
Блин,неужели мастера протекционизма намерены и из этого воздуха себе выгоду приобресть?! Жива школа гайдаров-грефов-чубайсов-мастеров "венчурного бизнеса"!
https://www.youtube.com/watch?v=YQdB9gL-SC4
и къде,сцукко ,справедливость
дайте мне группу по- легче , со Шломо я уже вместе по жизни,а тут такое.......
и къде,сцукко ,справедливость
дайте мне группу по- легче , со Шломо я уже вместе по жизни,а тут такое.......