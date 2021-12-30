ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Колосков — о Fan ID: «Меня пока не убедили, что это принесёт пользу»

вчера, 23:15

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о введении в России паспорта болельщика (Fan ID).

К этому закону отношусь настороженно. Я пока не могу его принять, не зная, для чего он подписан. У меня пока нет полного представления, какую пользу этот закон принесет российскому футболу, а также болельщикам. Если люди отказались, естественно, что болельщиков будет меньше на стадионах. Другое дело, может это были эмоции. Сегодня они отказались, а завтра поймут, что без любимого клуба не обойтись.

На первом этапе испытают паспорта болельщиков, потом сформируют свое мнение. Эта тема очень непонятная.

Меня пока никто не смог убедить в том, что это принесет пользу российскому футболу, особенно с точки зрения привлечения болельщиков. А что будет дальше, покажет время.

Все новости
«****** обратно в „Челси“!» Гилмор разгневал болельщиков «Норвича»
28 декабря Комментарии11
Матыцин о Fan ID: «Не думаю, что столкнёмся с большим оттоком болельщиков»
28 декабря Комментарии13
Матыцин: «По Fan ID сделаем всё возможное, чтобы минимизировать риски»
28 декабря Комментарии6
Во Франции ввели ограничения посещаемости спортивных мероприятий
27 декабря Комментарии9
Мишустин о финале ЛЧ-22: «Приехать в Россию можно без визы, оформив Fan ID»
24 декабря Комментарии5
Объединение болельщиков «Спартака» решило не оформлять Fan ID
24 декабря Комментарии30
Сортировать
Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответ DawnOfDestiny (раскрыть)
сегодня в 11:21
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 11:20
    Если уж опытный царедворец высказывает сомнения в эффективности этого предприятия,то дело труба...
    Но с какой скоростью и поспешностью были проведены в Думе и подписаны императором республики эти "важные" спортивные законы-диву даёшься! Это ведь не социалку мусолить годами...
    Блин,неужели мастера протекционизма намерены и из этого воздуха себе выгоду приобресть?! Жива школа гайдаров-грефов-чубайсов-мастеров "венчурного бизнеса"!
    shur
    shur
    сегодня в 09:47
    ...почётный и неугомонный, достал...!
    ABir
    ABir
    сегодня в 08:08
    Проблем точно прибавится
    ОПС
    ОПС
    сегодня в 06:56
    Пока это все еще очень непонятно.
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny
    сегодня в 06:47, ред.
    На Соккере все привились, кроме меня?) Толку-то? Единственное - на рок концерты теперь хрен попадешь( а девка класс)
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 05:45
    Захочешь один раз сходить на стадион, а тут такой геморрой...
    Predator94
    Predator94
    сегодня в 03:28
    Надо же, какой смелый. А Путин не убеждает? Хохо, с новым годом!
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    сегодня в 00:40
    Непременно принесет пользу, но не тому кому надо.
    BDA81
    BDA81
    сегодня в 00:23
    Меня тоже не убедила что вы товарищь Колосков были профессианалом своего дело,обычный балобол и ...... вообщем гореть вам в аду))
    Cat01
    Cat01
    вчера в 23:46
    зато будет порядок
    beefs
    beefs
    вчера в 23:46
    А кому нужен этот футбол...
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 23:43
    Поскольку Колосков бывает только в ВИП ложах, то не знает, что творится на трибунах. Старик, сходи на фанатку подыши дымовухой, научись отборному и трехэтажному, послушай речевки в стиле Шнура и поймёшь. Я уверен, ты будешь приятно удивлён
    протон
    протон
    вчера в 23:27
    Даже дедушка понимает, что это чистейшей воды
    1bear
    1bear
    вчера в 23:21, ред.
    ОПС - мы вышли из за угла...))))
    и къде,сцукко ,справедливость
    дайте мне группу по- легче , со Шломо я уже вместе по жизни,а тут такое.......
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100