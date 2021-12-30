Колосков — о Fan ID: «Меня пока не убедили, что это принесёт пользу»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о введении в России паспорта болельщика (Fan ID).

К этому закону отношусь настороженно. Я пока не могу его принять, не зная, для чего он подписан. У меня пока нет полного представления, какую пользу этот закон принесет российскому футболу, а также болельщикам. Если люди отказались, естественно, что болельщиков будет меньше на стадионах. Другое дело, может это были эмоции. Сегодня они отказались, а завтра поймут, что без любимого клуба не обойтись.

На первом этапе испытают паспорта болельщиков, потом сформируют свое мнение. Эта тема очень непонятная.

Меня пока никто не смог убедить в том, что это принесет пользу российскому футболу, особенно с точки зрения привлечения болельщиков. А что будет дальше, покажет время.