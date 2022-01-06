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Ивана Игнатьева выгнали из ночного клуба в состоянии алкогольного опьянения

вчера, 10:44

Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев угодил в скандал.

Сегодня ночью футболист с друзьями отмечал свой день рождения в одном из ночных клубов Красноярска. По данным источника, Игнатьев был в состоянии алкогольного опьянения и «послал кого-то не того и не туда», после чего охрана вывела форварда из ночного клуба. Однако через некоторое время футболисту разрешили вернуться в клуб.

На футбольном поле Игнатьев не так активен. Форвард не забивает голы с игры в чемпионате России уже более двух лет.

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25процентный клоун
25процентный клоун ответ Сочный сочень (раскрыть)
вчера в 23:16
Всё равно не вижу связи с реальностью, похоже что-то личное.
Напомнило отвращение некурящих к дымящим, или зожников к обжорам, привитых к непривитым.
Мне без разницы что употреблял Марадонна и под чем играет роли Джони Депп, и сколько выпили Боярский с Ефремовым. Они дали много тепла людям, остальное их личное дело.
Спартаковские легенды бухали и это их дело, а вот небухающих неадекватов в десятки раз больше, вот тут проблема.
KLINSI
KLINSI
вчера в 23:04
"Путинку" не надо хлестать, тогда и крышу рвать не будет.
SoloZone
SoloZone ответ Сочный сочень (раскрыть)
вчера в 21:56, ред.
Давайте не будем друг другу "тыкать", мы с вами не братья, не друзья и, тем более, не обезьяны в зоопарке. Написав "все и во всех странах", естественно я утрировал, надеялся, что человеку, который достаточно грамотно может разъяснять свои мысли, не нужно это было разжёвывать, извините, ошибся, бывает. Ваше же заявление больше похоже на заявления условных феминисток/вегетарианцев и тому подобных слоёв общества, которые идеологически не могут представить себе мир, отличающийся от мира в их головах. Вы вот написали, что не знаете ни одного случая, когда "под синькой" кто-то совершил что-то, что не мог на трезвую голову, а я вот такие случаи знаю и был им свидетелем, так что ваши заявления точно так же безапелляционны, каковыми и вы сочли мои.

Что бы уже, надеюсь, поставить точку - я против алкоголя, но я не буду орать, что это зло и все алкаши! Не умеешь пить - не пей!
Сочный сочень
Сочный сочень ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 21:24
Ошибаешься
Телевизор я в принципе не смотрю
В интернете только спорт, фильмы и слушаю музыку
Поэтому воздействие меда на мое мнение исключено
Оно сложилось из личных наблюдений за 37лет жизни
Не помню ни одного случая, когда какой то человек накатил, и после этого совершил какой то хороший , добрый или порядочный поступок, на который бы он не был способен трезвым.
Зато сотни раз наблюдал как люди, в обычном состоянии вполне приличные и порядочные, после того как выпили, вели себя неподобающе, вызывающе, неадекватно. Нарушали многие правила приличия и морали.
Не говоря уж о тех, кто изначально не вполне адекватен
Думаю более суровые наказания за преступления и неадекватное поведение могли бы немного исправить в лучшую сторону сложившуюся ситуацию.
Но пока имеем то, что имеем. Стыд и позор. Новый год, День города и что особенно мерзко День Победы превращаются во всероссийскую попойку.
Твои слова насчёт того, кто там пьет за свои или не за свои вообще не по теме
Сочный сочень
Сочный сочень ответ SoloZone (раскрыть)
вчера в 21:14
Как ты безапелляционно заявляешь..
Бухают все и во всех странах?
В каждом слове 61ёж (извиняюсь за выражение)
Во первых не все. В каждой стране есть непьющие люди, в том числе и в России.
А во вторых есть целые страны, в которых продажа, привоз и употребление алкоголя полностью запрещены.
Из тех, что я был , это Мальдивы
Прекрасная страна и отсутствие алкоголя это ещё один плюс.
Всякие выражения типа "культура распития" придуманы алкашами, чтобы как то облагородить свою пагубную привычку
sir_Alex
sir_Alex ответ Сочный сочень (раскрыть)
вчера в 20:29
Я четыре года без алкоголя и ни капли (хе-хе!) не жалею! Алкоголь – это даже не зло, а ЗЛО!!!
SoloZone
SoloZone ответ Сочный сочень (раскрыть)
вчера в 18:34
У нас не с алкоголем проблемы в стране, а с "культурой пития", бухают все и во всех странах и Россия далеко не на 1 месте по количеству употребляемого алкоголя, можно употреблять алкоголь не нанося никакого вреда окружающим и себе в том числе, в простонародье это называется "меру надо знать".
memphis
memphis
вчера в 17:28
Послал Кокорина в Фиорентину? Или кого и куда?
Питерские гоблины
Питерские гоблины ответ Кайзеркрюгер (раскрыть)
вчера в 15:34
не корректное сравнение. Милевский хоть и любил по ночникам фестивалить, но и забивать мог и умел. Этому и не снилось такое.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Сочный сочень (раскрыть)
вчера в 15:11
Уж извините, но это какое-то сфабрикованное мнение , основанное на данных наших медиа.
Если вам не нравится что человек пьет на свои деньги то это ваши проблемы.
Почитайте про Джоржа Беста, красавец был и мячем владел лучше многих сегодня.
4RT
4RT
вчера в 15:07
youtomee
youtomee ответ протон (раскрыть)
вчера в 14:19
да этот даже с лимитом уже не будет нужен никому, контракт закончится и все. Разве что в ФНЛ
Сочный сочень
Сочный сочень ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 14:17, ред.
От алкоголя ещё никто не становился умнее, красивее, порядочные или сильнее.
Однозначно алкоголь - это зло.
А первый признак алкоголизма у человека - это отрицание этого факта и вреда алкоголя в целом.
Но так как у нас в России большая часть мужчин сознательного возраста постоянно бухает, то мое мнение навряд ли встретит одобрение.
И даже то какое количество происшествий и преступлений совершается людьми в состоянии опьянения никого не убедит.
Будут думать что проблема именно в этом человеке который по пьяни избил кого-то, убил, изнасиловал, ограбил, или сбил на машине.
А не в том, что вся страна спивается.
протон
протон
вчера в 13:17
Надо отменять лимит, чтобы не было вот таких паспортистов мажоров, которые в свои 20 с небольшим считают себя королями мира
Вот они истинные нагомячисты миллионеры)))
Ванька, в твоей ситуации нужно тренить и не вылазить со спортзала. А ты все снова по кабакам
Википедия говорит что у этого форварда 37 матчей и 3 гола за Рубин)) С футболом он уже давно видимо закончил
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:07
Ивана Игнатьева выгнали из ночного клуба в состоянии алкогольного опьянения.

А Ведь такие планы были испорченны !!!)
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 13:00
Он что табуретки кидать не научился до сих пор ?
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Prichal (раскрыть)
вчера в 12:41
А Оренбург у нас на 1-ом?!)))
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 12:37
Русский Милевский
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 12:24
А в Книгу рекордов Гиннесса не занесли еще достижения этого "форварда"?
Да и гуманисты однако в этом клубе работают: пустили обратно!
Prichal
Prichal
вчера в 12:20
Такого игрока нужно немедленно перевести в спартак с 9-го места.
Брулин
Брулин
вчера в 12:19
Похоже, что Игнатьев все же отметился результативными действиями, только не в том клубе) Охрана просто так не выводит))
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:18
В свое время многие думали,что из него выйдет толк, т.к подавал он большие надежды....и Иван нас не разочеровал....весь толк вышел, бестолоч осталась....
Главный судья
Главный судья
вчера в 12:15
пока вся европа играет в футбол...чему я безмерно рад...наши остаются нашими на зимней паузе....что печалит...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:05
и Гарринча выпивал, не показатель
galem72
galem72
вчера в 12:00
"...форвард не забивает голы с игры в рпл уже более двух лет..."

Никакой он не форвард, а типичный участник игрового процесса, зачастую с лавки.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 11:53
По ходу у нас с футболом все так плохо, что у нас в РПЛ за миллионы играют те, которые к спорту никакого отношения не имеют. Вот вам и причина, почему второсортные легионеры выигрывают конкуренцию у талантливой молодежи. Они хотя бы профессионалы.
Обезжиренный
Обезжиренный
вчера в 11:52
Ночной клуб выгнал, а футбольный клуб стесняется
beefs
beefs
вчера в 11:49
Эх, жаль Ванюху, не вышло из тебя футболиста...
lotsman
lotsman
вчера в 11:44
Пьянствуют наши спортсмены.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:40
Нападающий не какой, ещё и покатился по наклонной
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