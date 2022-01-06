Ивана Игнатьева выгнали из ночного клуба в состоянии алкогольного опьянения.

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вчера, 10:44

Нападающий «Рубина» угодил в скандал.

Сегодня ночью футболист с друзьями отмечал свой день рождения в одном из ночных клубов Красноярска. По данным источника, Игнатьев был в состоянии алкогольного опьянения и «послал кого-то не того и не туда», после чего охрана вывела форварда из ночного клуба. Однако через некоторое время футболисту разрешили вернуться в клуб.

На футбольном поле Игнатьев не так активен. Форвард не забивает голы с игры в чемпионате России уже более двух лет.