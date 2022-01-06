Ивана Игнатьева выгнали из ночного клуба в состоянии алкогольного опьянения.

Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев угодил в скандал.
Сегодня ночью футболист с друзьями отмечал свой день рождения в одном из ночных клубов Красноярска. По данным источника, Игнатьев был в состоянии алкогольного опьянения и «послал кого-то не того и не туда», после чего охрана вывела форварда из ночного клуба. Однако через некоторое время футболисту разрешили вернуться в клуб.
На футбольном поле Игнатьев не так активен. Форвард не забивает голы с игры в чемпионате России уже более двух лет.
Однозначно алкоголь - это зло.
А первый признак алкоголизма у человека - это отрицание этого факта и вреда алкоголя в целом.
Но так как у нас в России большая часть мужчин сознательного возраста постоянно бухает, то мое мнение навряд ли встретит одобрение.
И даже то какое количество происшествий и преступлений совершается людьми в состоянии опьянения никого не убедит.
Будут думать что проблема именно в этом человеке который по пьяни избил кого-то, убил, изнасиловал, ограбил, или сбил на машине.
А не в том, что вся страна спивается.
Однозначно алкоголь - это зло.
А первый признак алкоголизма у человека - это отрицание этого факта и вреда алкоголя в целом.
Но так как у нас в России большая часть мужчин сознательного возраста постоянно бухает, то мое мнение навряд ли встретит одобрение.
И даже то какое количество происшествий и преступлений совершается людьми в состоянии опьянения никого не убедит.
Будут думать что проблема именно в этом человеке который по пьяни избил кого-то, убил, изнасиловал, ограбил, или сбил на машине.
А не в том, что вся страна спивается.