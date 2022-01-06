Лукаку — не первый. Руни, Джеррард и Фернандеш тоже просили прощения

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06 января 2022, 00:03

Лукаку угодил в громкий скандал с начала года из-за интервью. И извинился. «Соккер.ру» — о звездах АПЛ , которым приходилось просить прощения.

Начало года в Англии выдалось весьма горячим. И не только из-за футбольных баталий и переносов матчей, вызванных коронавирусом. В декабрьском интервью в Италии местному каналу Sky Sports не к месту разоткровенничался нападающий «Челси» Ромелу Лукаку. Интервью было показано на прошлой неделе и имело больший резонанс в Англии, чем в Италии. В беседе с журналистом Лукаку заявил, что в «Челси» он несчастен, а также намекнул на желание вернуться в «Интер». А также сказал, что вообще никогда не хотел покидать «нерадзурри».

Уже скоро Лукаку сидел перед другой камерой. Но уже для того, чтобы принести свои извинения болельщикам «Челси». Правда, перед этим ему пришлось пережить бешенство Томаса Тухеля, который отстранил его от работы с командой. После принесенных извинений Лукаку в нее вернулся. Но осадок остался. И есть повод вспомнить, кто еще в Англии так сильно когда-либо «попадал», что приходилось извиняться публично.

Когда в 2010 году Руни сделал запрос у «Манчестер Юнайтед» на свой трансфер, это выглядело не очень красиво. Особенно с учетом существовавших тогда слухов об интересе к Уэйну со стороны «Манчестер Сити». Можно себе представить, что за бомба взорвалась бы. Но сэр Алекс Фергюсон умел грамотно работать с людьми и смог вразумить Руни. Все слухи были быстро пресечены, однако дискомфорт ощущался. И тогда Фергюсон пообещал, что Руни извинится публично. Уэйн это сделал, хотя только через месяц.

Причем извиняться ему пришлось дважды. После первых извинений недовольство Руни сохранялось, и он в отчаянии, во-первых, повторил, что извинялся, а во-вторых, извинился за свой порыв снова. На поле он тоже прибавил, все закончилось чемпионством в конце сезона, так что проступок Руни фанаты забыли.

Эмоции часто берут верх над разумом, даже если речь идет о людях, чей образ связан с максимальной концентрацией, спокойствием и собранностью. Как у Джеррарда. Раздосадованный тем, что он остался на скамейке запасных в важном матче с «Манчестер Юнайтед», капитан слишком сильно хотел наверстать упущенное, выйдя на замену. И перестарался. Джеррард сфолил на Эррере и тут же схватил прямую красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве в матче с принципиальным соперником, который закончился победой МЮ со счетом 2:1.

«Я подвел своих товарищей по команде и болельщиков, - сказал после игры Джеррард. – Беру на себя полную ответственность. Мне нужно это принять. Я достаточно долго в игре, но не могу сказать, чем это было вызвано».

К тому времени уже было известно, что Джеррард по окончании сезона покинет «Ливерпуль». Вряд ли он таким представлял себе последний матч против МЮ за «красных».

Ли Бойер и Кирон Дайер

Один из самых зрелищных провалов на поле в истории АПЛ должен был завершиться извинениями. Футболисты «Ньюкасла» Бойер и Дайер подрались ближе к концу матча против «Астон Виллы» (0:3) в 2005 году. Босс Грэм Сунесс буквально за шиворот в гневе притащил обоих игроков к телекамерам для послематчевого интервью, заставив их извиниться.

После этого Сунесс выразил свое мнение по поводу странного инцидента, предположив, что Бойер был провокатором в этой истории. Так решило и расследование. В результате Бойер был оштрафован на 30 тысяч фунтов стерлингов лигой и на шестинедельную зарплату – клубом. Даже полиция подключилась, он признал себя виновным по обвинению в использовании угроз, за что его оштрафовали на 600 фунтов.

Давайте вспомним что-то совсем свежее. У Фернандеша в МЮ очень хорошая репутация, к нему претензий чуть ли не меньше всего, что бы ни происходило с командой. И Бруну подчеркнул, что переживает за эту самую репутацию, когда извинился даже без нужды в этом. Речь о матче с «Астон Виллой», в котором МЮ проиграл, а Фернандеш мог все изменить, но в конце поединка не забил пенальти, запустив мяч выше перекладины.

После этого португалец в социальных сетях расписал пространное объяснение случившегося, прося прощения за катастрофу с этим пенальти. Часто ли вы видите такую реакцию игроков после нереализованных пенальти? Большинство сошлось во мнении, что извиняться за такое не стоило. Даже эксперт Sky Sports и бывший защитник МЮ Гэри Невилл сообщил об этом Фернандешу.

А вот Джака вряд ли хотел извиняться, но ради продолжения карьеры в «Арсенале» он сделал это. По мере того как «канониры» спотыкались раз за разом, Джака, который в тот момент в 2019 году был капитаном команды, становился все чаще мишенью для фанатской агрессии.

В матче с «Кристал Пэлас» на своем поле «Арсенал» вел со счетом 2:0, но позволил сопернику сравнять счет. И тут Джаку решили заменить. Но он поплелся в сторону скамейки, едва передвигая ноги, чем злил фанатов, ожидавших, что «канониры» будут все делать как можно быстрее, чтобы вернуть преимущество.

Свист и выкрики фанатов вывели Джаку из себя и он показал неприятный жест в сторону трибун, а по губам читалось известное английское выражение-синоним слова «отвали». Тренер «Арсенала» Унаи Эмери признал поведение Джаки неправильным, лишил его статуса капитана, а позднее извинился и сам хавбек. Казалось, что это конец выступлениям Джаки в клубе, но он до сих пор с «Арсеналом».