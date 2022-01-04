«Челси» накажет Лукаку за скандальное интервью

1641290088

вчера, 12:54

Руководство «Челси» решило оштрафовать форварда за скандальное интервью, которое он дал несколько дней назад, пишет La Gazzetta dello Sport.

Утверждается, что сумма штрафа может составить до 600 тысяч евро.

Недавно стороны уладили конфликт, теперь Лукаку готовится к матчу Кубка Лиги против «Тоттенхэма».