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«Челси» накажет Лукаку за скандальное интервью

вчера, 12:54

Руководство «Челси» решило оштрафовать форварда Ромелу Лукаку за скандальное интервью, которое он дал несколько дней назад, пишет La Gazzetta dello Sport.

Утверждается, что сумма штрафа может составить до 600 тысяч евро.

Недавно стороны уладили конфликт, теперь Лукаку готовится к матчу Кубка Лиги против «Тоттенхэма».

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Все комментарии
CarcassBT
CarcassBT
вчера в 21:11
Надо бы прибавить*10.
И в Арктику, снег убирать 🤔😉🤪
sash71
sash71
вчера в 19:19
Штраф и сто ударов плетью.
sash71
sash71 ответ заDOOMчивый (раскрыть)
вчера в 19:15
Он уже в поте лица пыхтит над темой дискриминации цветных.
Брулин
Брулин
вчера в 19:10
Доказывать свой класс и важность для команды надо игрой на поле, а не языком в интервью. Уже не пацан, пора бы понимать и вести себя профессионально.
протон
протон
вчера в 17:03
Меня удивляют люди, которые пытаются оправдать интервью Ромелу.
И без него хватает проблем; ковид, травмированные игроки основы.
Меня удивляет сам факт того, что он взял и сказал, будто он является самым ценным игроком.
Не успел сыграть сезон, а уже права качает
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 16:25
Приличный штраф но Лукаку сам виноват. Надо думать что говоришь. Будет ему уроком.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 16:08
Ну приехали...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:59
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ ЮЗИК (раскрыть)
вчера в 15:50
к Савику Шустеру поедет в следующий раз жаловаться на тяжёлую судьбу и на бело-серых эксплуататоров.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 15:47, ред.
легко отделался.а то РОМАН его бы на яхте по просторам Чукотки прокатил,показал где белые медведи зимуют. После такого турне,уже бы настоящим СИНИМ стал,даже форму одевать не надо.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:25
Не хилый такой штраф.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:11
Нарушают свободу слова
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 15:09
Штраф в 500к фунтов будет. Заслужил 28 летний дуб. Извинения «приняты».
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:58
В угол его поставьте,на колени на горох!
marut
marut
вчера в 14:51
Достал уже он...выгнать к чертям...
1 984
1 984
вчера в 13:55
Правильно сделают.
particular
particular ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 13:38, ред.
А в дополнение, можно пригласить наказуемого на шоу к всесильному Малахову, что бы тот залез в душу и штаны, а затем явил общественности всё непотрЕбное, грязное и гнусное :)) Раскрыл бы, так сказать, заговор во всей его красе и указал бы путь к раскаянию :))
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:33
Может быть, а может быть и нет.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 13:29
Штраф шестьсот тысяч евро и профилактические двухнедельные работы на плантациях по сбору хлопка приведут бельгийца в чувство.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 13:27
Следить надо за базаром.
Cat01
Cat01
вчера в 13:21
Надо учить рублём
Roger Young
Roger Young
вчера в 13:18
Правильно сделали.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
вчера в 13:18
Ждем комментариев БЛМ
beefs
beefs
вчера в 13:09
вот вам и свобода слова...
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
вчера в 13:01
НЕплохо так штрафанули
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