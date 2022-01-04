«Челси» накажет Лукаку за скандальное интервью

Руководство «Челси» решило оштрафовать форварда Ромелу Лукаку за скандальное интервью, которое он дал несколько дней назад, пишет La Gazzetta dello Sport.
Утверждается, что сумма штрафа может составить до 600 тысяч евро.
Недавно стороны уладили конфликт, теперь Лукаку готовится к матчу Кубка Лиги против «Тоттенхэма».
И в Арктику, снег убирать 🤔😉🤪
И в Арктику, снег убирать 🤔😉🤪
И без него хватает проблем; ковид, травмированные игроки основы.
Меня удивляет сам факт того, что он взял и сказал, будто он является самым ценным игроком.
Не успел сыграть сезон, а уже права качает
И без него хватает проблем; ковид, травмированные игроки основы.
Меня удивляет сам факт того, что он взял и сказал, будто он является самым ценным игроком.
Не успел сыграть сезон, а уже права качает