Тухель: «Лукаку извинился. Он вернулся к тренировкам с командой»

Главный тренер «Челси» рассказал, как прошёл разговор с нападающим после его скандального интервью.

Лукаку извинился, он вернулся к тренировкам с командой. Для меня было важно понять, что это интервью не было намеренным от Ромелу. Мы можем принять его извинения.

Ромелу очень хорошо осведомлен о том, что произошло и какой шум он создал. Он чувствует ответственность за произошедшее.

Нет никаких сомнений в приверженности Ромелу Лукаку команде. Он очень предан «Челси». Вот почему для нас это интервью было удивительным. Он никогда не создавал никаких проблем. Я надеюсь, что болельщики тоже поймут это и поддержат команду. Пора закрыть вопрос и двигаться дальше.

Будущее Лукаку? Вы должны спросить об этом его. Я не знаю, что он думает о своих планах на будущее, у него есть долгосрочный контракт, и он очень предан своему делу. Лукаку — наш девятый номер, он не собирался создавать проблемы для команды.