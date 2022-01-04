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Тухель: «Лукаку извинился. Он вернулся к тренировкам с командой»

вчера, 17:38

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал, как прошёл разговор с нападающим Ромелу Лукаку после его скандального интервью.

Лукаку извинился, он вернулся к тренировкам с командой. Для меня было важно понять, что это интервью не было намеренным от Ромелу. Мы можем принять его извинения.

Ромелу очень хорошо осведомлен о том, что произошло и какой шум он создал. Он чувствует ответственность за произошедшее.

Нет никаких сомнений в приверженности Ромелу Лукаку команде. Он очень предан «Челси». Вот почему для нас это интервью было удивительным. Он никогда не создавал никаких проблем. Я надеюсь, что болельщики тоже поймут это и поддержат команду. Пора закрыть вопрос и двигаться дальше.

Будущее Лукаку? Вы должны спросить об этом его. Я не знаю, что он думает о своих планах на будущее, у него есть долгосрочный контракт, и он очень предан своему делу. Лукаку — наш девятый номер, он не собирался создавать проблемы для команды.

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Все комментарии
BIANCONERI27
BIANCONERI27
сегодня в 06:18
Я вообще не понял почему его купили,что это такое покупать одного и того же игрока,я бы понял будь он ключевым игроком,а Лукаку лишь форвард зависимый, попытались бы вернуть де Брюйне,Торгана Азара или реанимировать Эдена.
dzvinka
dzvinka ответ dimagas2 (раскрыть)
вчера в 22:52
ну как что, хотел продавить, а пришлось продавиться - такое иногда бывает.. в жизни молодого, но активно ищущего успеха, фраера.
Futurista
Futurista
вчера в 22:40
Лукаку извинился, но не изменился...
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 22:35
Ну и хорошо что конфликт исчерпан.
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 21:45, ред.
Тухель разобрался с большим ребёнком с фамилией Лукаку, так как и положено главному тренеру, который отвечает за общий результат
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 21:09
Но осадочек-то остался! Нет веры ему...Просто он почувствовал, что в Англии ему не будет так шоколадно, как было в Италии.
Robert Petrov 1
Robert Petrov 1
вчера в 19:18
    dimagas2
    dimagas2
    вчера в 19:10, ред.
    Мне до сих пор не понятно что этот Макаку хотела добится?
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 19:03
    Всё,замяли это дело!
    Romeo 777
    Romeo 777
    вчера в 19:02
    Судя по видео с тренировок, на него никто толком внимания не обращал даже, кроме резервистом с которыми он перепасовывался. Со временем возможно забудется, но сейчас накалённая ситуация в команде. Тухель же максимально простое и светлое так скажем интервью дал по этому поводу, не разжигая ещё больше ненависти у фанатов.
    SHMEL
    SHMEL
    вчера в 18:58
    Надеюсь Ромелу извлечёт уроки из своих необдуманных действий.
    sash71
    sash71
    вчера в 18:52
    Уверен, что Ромелу получил «помидоров» полный багажник. Дело в том, что извинятся должен сам Лукаку если вообще таковое извинение было. Складывается ощущение, что Тухеля заставили сделать это за него. Лично меня последний абзац в публикации наводит именно на эту мысль т.к. характер написание его больше склонен на предварительно обдуманный (в литературе называется научным стилистическим написанием). Не должен тренер рассказывать как Лукаку и в какой форме приносил извинения.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 18:47
    Самая драмматика будет когда Челси на ранней стадии покинет ЛЧ и в апреле будет бороться за топ фор
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 18:43
    Сломали качка
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 18:26
    Всё равно это ничего не решает. Как хотел он уйти из Челси, так скорее всего и до сих пор хочет. А извинения его , это просто необхобимый набор слов , для данной ситуации , и уменьшение его суммы штрафа !
    Carl Lewis
    Carl Lewis
    вчера в 18:26
    Решили вопрос!
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 18:21
    Вязанку бананов и пинка под зад.
    протон
    протон
    вчера в 18:15
    А вот надо бы это шоу Лукаке?
    Сантус
    Сантус
    вчера в 18:08
    Не,в клубе конечно могут сделать вид что всё ОК,но Стэмфорд Бридж не простит,как пить дать...
    Mangur
    Mangur
    вчера в 18:04
    Ну и ладно, его дело
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    вчера в 18:03
    наверное осознал свою оплошность и ещё доплатил до кругленькой суммы, Роме на дизель.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 18:01
    Хорошо, если конфликт исчерпан...
    David Young
    David Young ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    вчера в 17:53
    Причём тут гомосексуализм (если Вы о нём)?
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 17:52
    Голубизна в европе процветает неимоверными шагами.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 17:50
    Как всё это противно, "вы спросите у него про будушее"
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 17:48
    Лукаку просто поставили на колени, по окончанию сезона его не будет в команде. Болельщики не простят такое!
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