Ганчаренко несколько дней не отвечал на звонки Галицкого из-за Зубика

Стали известны некоторые подробности увольнения Виктора Ганчаренко с поста главного тренера «Краснодара».
Утверждается, что владельцу клуба Сергею Галицкому не понравилась реакция тренера на декабрьское увольнение Руслана Зубика, который работал помощником Ганчаренко.
Об этом сообщил источник, близкий к белорусскому специалисту.
Виктора Михайловича это очень сильно задело. Он поступил примерно так, как он уже поступал в ЦСКА. Несколько дней тренер просто не брал трубки от руководства краснодарского клуба.
Человек был в отпуске и имел полное право не отвечать на звонки руководства.
Я понимаю, что Галицкий хозяин клуба и может делать, что хочет, но в его действиях прослеживается мания величия и вершителя чужих судеб. Понятно, что тренер Гончаренко в отличии от предшественников не лебезил перед начальством, за что и поплатился. А если вспомнить как Галицкий относится к своим воспитанникам, то понимаешь, Галицкий возомнил себя богом.
Я в данной ситуации нейтральный наблюдатель, но Галицкий последние годы разочаровывает, Краснодар стал деградировать.
Человек был в отпуске и имел полное право не отвечать на звонки руководства.
Я понимаю, что Галицкий хозяин клуба и может делать, что хочет, но в его действиях прослеживается мания величия и вершителя чужих судеб. Понятно, что тренер Гончаренко в отличии от предшественников не лебезил перед начальством, за что и поплатился. А если вспомнить как Галицкий относится к своим воспитанникам, то понимаешь, Галицкий возомнил себя богом.
Я в данной ситуации нейтральный наблюдатель, но Галицкий последние годы разочаровывает, Краснодар стал деградировать.
Если Челси ещё подходит к сравнению с Краснодаром (только в вопросе кто хозяин клуба), то у Реала и Баварии президенты избираются на определённый срок и свои деньги они не тратят.
Роль тренера не важна? Тут ответ прост, если руководитель дурак и самодур, то и тренер не поможет! Что собственно мы и видим.
Если руководитель клуба грамотный и собирает возле себя команду единомышленников, которая отлаживает весь механизм машины, то только тогда будет успех.
Если Челси ещё подходит к сравнению с Краснодаром (только в вопросе кто хозяин клуба), то у Реала и Баварии президенты избираются на определённый срок и свои деньги они не тратят.
Роль тренера не важна? Тут ответ прост, если руководитель дурак и самодур, то и тренер не поможет! Что собственно мы и видим.
Если руководитель клуба грамотный и собирает возле себя команду единомышленников, которая отлаживает весь механизм машины, то только тогда будет успех.