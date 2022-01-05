Ганчаренко несколько дней не отвечал на звонки Галицкого из-за Зубика

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вчера, 16:06

Стали известны некоторые подробности увольнения с поста главного тренера «Краснодара».

Утверждается, что владельцу клуба Сергею Галицкому не понравилась реакция тренера на декабрьское увольнение Руслана Зубика, который работал помощником Ганчаренко.

Об этом сообщил источник, близкий к белорусскому специалисту.