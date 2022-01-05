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Ганчаренко несколько дней не отвечал на звонки Галицкого из-за Зубика

вчера, 16:06

Стали известны некоторые подробности увольнения Виктора Ганчаренко с поста главного тренера «Краснодара».

Утверждается, что владельцу клуба Сергею Галицкому не понравилась реакция тренера на декабрьское увольнение Руслана Зубика, который работал помощником Ганчаренко.

Об этом сообщил источник, близкий к белорусскому специалисту.

Виктора Михайловича это очень сильно задело. Он поступил примерно так, как он уже поступал в ЦСКА. Несколько дней тренер просто не брал трубки от руководства краснодарского клуба.

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13 RUS
13 RUS
сегодня в 09:43, ред.
Галицкий уже бы тренером стал, да рулил всем
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответ Ислам0926 (раскрыть)
сегодня в 07:44
Если "Краснодар "мечтает выиграть чемпионат, и всегда бороться за высокие места, то о каких Аленичевых может идти речь? Нужен опытный тренер с именем, желательно иностранец. А все эти Шалимовы, Талалаевы ни о чем.
tims
tims
сегодня в 00:54, ред.
Я о Галицком был лучшего мнения... Команда "Краснодар" официально в отпуске. В отпуске и футболисты, и весь тренерский штаб, включая Ганчаренко. Какие такие важные вопросы президента клуба не могли подождать ещё 5 дней. И не обязан тренер в свой отпуск быть на привязи у Галицкого, он ему не крепостной... Скорее всего, увольнение Ганчаренко было предопределено. Но зачем же действовать так по-цыгански? Хотя почему по-цыгански, по-армянски... Галицкий искал и нашел предлог уволить тренера, и эта хитpoжoпоcть не добавляет уважения и авторитета президенту клуба. И отмыться от этой подлости Галицкому долго не удастся... Сомневаюсь, что "Краснодару" с новым тренером, кто бы им ни был, удастся улучшить своё турнирное положение. Написал всё это безотносительно к личности Ганчаренко и его профессиональных качеств...
112910415
112910415
вчера в 23:24
Хозяин в своём праве!
pomor45
pomor45
вчера в 21:04
Когда Ганчаренко чистит картошку, Галицкий мог бы и подождать.
pomor45
pomor45 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 21:01
Короче, самодур.
Хиромант
Хиромант
вчера в 20:57
- Ну, наконец-то, Галицкий понял, что за гусь Ганчаренко... А ведь болельщики его предупреждали: кого вы берёте? Посмотрите на его статистику! Скачет из клуба в клуб - это ведь неспроста... Только зря время потеряли....

- Болельщики клуба, хоть и не "великие спецы" в контрактно-откатных играх, но за команду они болеют всей душой. И к их мнению тоже стоит прислушиваться... Одна голова (руководителя) хорошо - а миллионы голов (болельщиков) всё же лучше...
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 20:34
Тренер не должен прятать голову в песок, а должен отстаивать свою точку зрения. А обижаться как девочка и не брать трубку ну как-то недостойно для главного тренера, на том конце трубки тоже люди.
berda2003
berda2003
вчера в 20:15
пастушок оборзел - и поплатился...
не велика потеря,тем более он ничерта не решал - так суета на кромке поля...
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:48
Почему то вспомнилось

arsena1
arsena1
вчера в 19:45
Владельцам клубов надо почитать "Домострой" для общения с Гончаренко:
"..Дайте ему побыть одному. Возможно ему надо поплакать"
andrefino13
andrefino13
вчера в 19:38
Ну а то, что не брал трубку, когда звонил Галицкий, считаю косяком, достойным увольнения.
andrefino13
andrefino13
вчера в 19:36
Команды Ганчаренко, при Ганчаренко, играли в самый красивый футбол в РПЛ, это ЦСКА и Краснодар. Скажите Динамо Москва и Крылья, но нет, не хватает им харизмы.
andrefino13
andrefino13 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 19:32
Тот кто доволен результатом.))) Шутка.
andrefino13
andrefino13 ответ Твой Арсен (раскрыть)
вчера в 19:26
То, что Вы, болельщики других клубов, пристально следите за работой Ганчаренко в чужих клубах, говорит о том, что он Вам не безразличен...)))) От любви до ненависти один шаг!
Z. Kramer
Z. Kramer
вчера в 19:24
Виктор Михайлович ведёт себя неподобающе, нужно не прятать голову в песок, а идти на диалог и высказывать своё мнение, вступать в дискуссию.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 19:09
Трубку надо брать.
Вoлхв
Вoлхв
вчера в 18:45
Вот и косяк нашелся...
Байкал-38
Байкал-38 ответ fineflat (раскрыть)
вчера в 18:40
Советую Вам для начала узнать структуру клубов, которых Вы перечислили.
Если Челси ещё подходит к сравнению с Краснодаром (только в вопросе кто хозяин клуба), то у Реала и Баварии президенты избираются на определённый срок и свои деньги они не тратят.
Роль тренера не важна? Тут ответ прост, если руководитель дурак и самодур, то и тренер не поможет! Что собственно мы и видим.
Если руководитель клуба грамотный и собирает возле себя команду единомышленников, которая отлаживает весь механизм машины, то только тогда будет успех.
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 18:35
Я бы на месте Галицкого Аленичева позвал бы жалко что Талалаев занят
youtomee
youtomee
вчера в 18:25
а почему уволили этого помощника? Если Ганчаренко был недоволен этим, надо было поговорить, донести свою позицию...
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 18:23
Может, у него зубик болел?
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:16
Витя Овнюк-это явление негативного свойства.Доказано им самим,эмпирическим путём.
cska1948
cska1948
вчера в 18:16
На мой взгляд, Ганчаренко не бойкотировать звонки Галицкого надо было, а наоборот, ответить и отстаивать своего помощника. Но Ганчаренко повёл себя как обиженная девочка, а таким в спорте не место.
fineflat
fineflat ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 18:06
Владелец клуба это все, он вкладывает деньги это его детище. Тренер никто тем более Ганчаренко. Посмотри Челси, Баварию, Реал. Роль тренера сильно снизилась в последнее время.
ATG
ATG
вчера в 18:00
Какой обидчевый беларус! А когда команда безвольно проигрывает раз за разом - хоть бы раз извинился за такую бесхребетную игру. Но нет, у него всегда есть хорошая отмазка - так сложилось , это футбол! Ну вот и катись
Capral
Capral ответ makkie (раскрыть)
вчера в 17:58
А я вот, вспомнил поражение Спартака в Москве 1:6 от СКА РД в 1984, и что, Бесков- не тренер?
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 17:46
2-1, еле-еле дома с пенальти.
А Краснодар в том матче отскочил, ибо у Спартака на 4-5 голов моментов набралось.

Я, например, вспоминаю 6-1 в пользу Спартака и антирекорд Краснодара в РПЛ.
Capral
Capral
вчера в 17:41
У Ганчара- это не первая истерика в карьере. Перепсихует и вернётся.
Mi6
Mi6
вчера в 17:39
Гнать на уборку картофеля
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