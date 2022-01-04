ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Англия. Премьер-Лига 2021/2022

Руководство «Челси» сообщило Лукаку, что поддерживает Тухеля

вчера, 09:21

Стали известны подробности встречи нападающего «Челси» Ромелу Лукаку с боссами клуба.

Руководство сообщило 28-летнему форварду, что находится на стороне тренера Томаса Тухеля в их недавнем конфликте. Все разногласия были улажены, теперь Лукаку надеется вернуться в заявку клуба к матчу с «Тоттенхэмом».

Все новости
Тухель: «Лукаку извинился. Он вернулся к тренировкам с командой»
Вчера, 17:38 Комментарии26
Слухи«Челси» накажет Лукаку за скандальное интервью
Вчера, 12:54 Комментарии25
Слухи«Челси» и Лукаку уладили все разногласия
03 января Комментарии13
Кавазашвили: «Для Федуна Газизов — заноза в заднице. Правда за Шамилем»
03 января Комментарии20
Слухи«Челси» ждёт решения Тухеля по Лукаку. Клуб не хочет ухода игрока в январе
03 января Комментарии34
Лукаку излил душу о страданиях в «Челси». Тухель в ярости, форвард не сыграет с «Ливерпулем»
02 январяДанил Бритвин в блоге Футбол - это больКомментарии11
Сортировать
Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:35
Детский сад, он уже всё равно не заиграет в полную силу. Если он действительно хочет уходить, надо его отпустить.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 11:07
АПЛ - это не РПЛ , делишки Дзюб и Глушаковых не пройдут.
SHMEL
SHMEL
вчера в 10:52
Лукаку из ничего,просто так стал посмешищем, когда подавляющее большинство одноклубников, болельщиков против него.А всего лишь нужно было подумать, перед тем как давать интервью.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:38
Преклонили таки колени!
протон
протон
вчера в 10:35
Разве Лукаку не спрашивал совета у своих агентов, перед тем как дать интервью? Удивительное по своей глупости поведение. Кем он себя считает?
от его хотелок уже ничего не зависит если так. раз продать его не получится, то в идеале бы использовать опцией в атаке, когда команде нужен навал на столба, чтобы он деньги, которые любит больше всего на свете, отрабатывал в максимально приближенном к мандингос стиле)
Gahi
Gahi
вчера в 10:21
Всё правильно, каждый должен знать своё место в команде. Удачи
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:12
Лукаку вручили "чёрную метку" 😜
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:10
Он ожидал вставания на колено перед собой))) А тут облом...
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:05
Поставили на место.... и правильно
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:02
Поставили игрока на место.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:45
Хуже было бы, если бы тренер психанул...
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 09:36
Ещё бы быть на стороне Лукаку в такой ситуации...Хотя бельгиец судя по всему дуб, и возможно думал, что его поддержат, ведь он был крайне удивлён, почему его интервью вызвало столько шума 😁
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:33
Лукаки пора возвращаться в Интер
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 09:31
Тренерский штаб "Челси" сопровождет Лукаку на тренировку с целью подготовить его к следующему матчу:
1 984
1 984
вчера в 09:31
Это правильно.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100