Руководство «Челси» сообщило Лукаку, что поддерживает Тухеля

Стали известны подробности встречи нападающего «Челси» Ромелу Лукаку с боссами клуба.
Руководство сообщило 28-летнему форварду, что находится на стороне тренера Томаса Тухеля в их недавнем конфликте. Все разногласия были улажены, теперь Лукаку надеется вернуться в заявку клуба к матчу с «Тоттенхэмом».
от его хотелок уже ничего не зависит если так. раз продать его не получится, то в идеале бы использовать опцией в атаке, когда команде нужен навал на столба, чтобы он деньги, которые любит больше всего на свете, отрабатывал в максимально приближенном к мандингос стиле)
от его хотелок уже ничего не зависит если так. раз продать его не получится, то в идеале бы использовать опцией в атаке, когда команде нужен навал на столба, чтобы он деньги, которые любит больше всего на свете, отрабатывал в максимально приближенном к мандингос стиле)