Руководство «Челси» сообщило Лукаку, что поддерживает Тухеля

1641277297

вчера, 09:21

Стали известны подробности встречи нападающего «Челси» с боссами клуба.

Руководство сообщило 28-летнему форварду, что находится на стороне тренера в их недавнем конфликте. Все разногласия были улажены, теперь Лукаку надеется вернуться в заявку клуба к матчу с «Тоттенхэмом».