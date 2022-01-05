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Василию Березуцкому предлагали возглавить «Краснодар». Он отказался

вчера, 18:05

После увольнения Виктора Ганчаренко с поста главного тренера «Краснодара» руководство клуба предлагало возглавить команду его помощнику Василию Березуцкому, утверждает источник.

Бывший защитник ЦСКА отказался от предложения. Сегодня утром Березуцкий был отправлен в отставку вместе с Ганчаренко.

«Краснодар» располагается в таблице РПЛ на 5-м месте после 18 туров.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 12:29
Мог бы быть дерби березуцких Краснодар - ЦСка)
galem72
galem72
сегодня в 11:28
Ну васька-то пипец какой атакующий фут поставит. Он ведь знатный атакер был. ))
кони-рулят
кони-рулят ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 09:14
Видимо, мясная курица ещё в запое)))
протон
протон
вчера в 19:16
Если так,то правильно сделал. И по-человечески и прагматично
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:09
Всегда после празднования Нового года в РПЛ было затишье, но фк Краснодар взорвал медиа просторы.
Неужели Зарема не в курсе этих новостей? Как так то? Популярность уплывает!
Сейчас Зарема походу дела начнёт возвращать популярность...
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:36
Источник: matchtv.ru как инсайд от Карпа)))
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 18:28
Вроде до 1 апреля ещё далеко?
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 18:24
А сейчас Трус, Балбес и Бывалый возьмут очередную жертву в РПЛ. Ребят, давайте в БАТЭ, вас там ждут и на вас молятся. А мне в Краснодаре нравится Мусаев. с его уходом команда реально потеряла зрелищность. Где пасы пяткой вразрез через себя на другую половину поля? =))
МапС
МапС
вчера в 18:21, ред.
Поржал, в смысле похрюкал :)))
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:20
Солидарность тренерского штаба
ДСА
ДСА
вчера в 18:20
Ганчаренко всё завалил, а Вася не захотел разхлебывать.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:18
Фигня.Акция "Гуляй,Вася!" началась.Вот что значит неправильный жизненный выбор!
За адекватность
За адекватность
вчера в 18:16
Процесс пошел...
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:11
Но а что ему оставалось делать.
Мaлик
Мaлик
вчера в 18:10
Ну сейчас утки полетят ого го...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:09
Он бы точно поставил атакующий футбол в кость
Mangur
Mangur
вчера в 18:09
Кто спас Краснодаар?
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:06
Очень жирная утка в яблоках !!!)
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