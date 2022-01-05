Василию Березуцкому предлагали возглавить «Краснодар». Он отказался

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вчера, 18:05

После увольнения с поста главного тренера «Краснодара» руководство клуба предлагало возглавить команду его помощнику , утверждает источник.

Бывший защитник ЦСКА отказался от предложения. Сегодня утром Березуцкий был отправлен в отставку вместе с Ганчаренко.