Василию Березуцкому предлагали возглавить «Краснодар». Он отказался

После увольнения Виктора Ганчаренко с поста главного тренера «Краснодара» руководство клуба предлагало возглавить команду его помощнику Василию Березуцкому, утверждает источник.
Бывший защитник ЦСКА отказался от предложения. Сегодня утром Березуцкий был отправлен в отставку вместе с Ганчаренко.
«Краснодар» располагается в таблице РПЛ на 5-м месте после 18 туров.
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Неужели Зарема не в курсе этих новостей? Как так то? Популярность уплывает!
Сейчас Зарема походу дела начнёт возвращать популярность...