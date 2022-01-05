Николич не убедил Галицкого в том, что сможет поставить атакующий футбол

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вчера, 14:48

Бывший наставник «Локомотива» не возглавит «Краснодар».

Утверждается, что «быки» действительно хотели пригласить серба, но специалист не смог убедить Сергея Галицкого в том, что он способен исповедовать тот самый атакующий и зрелищный стиль игры, который так нравится владельцу клуба.

Планируется, что команду возглавит иностранный специалист.