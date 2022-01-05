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Николич не убедил Галицкого в том, что сможет поставить атакующий футбол

вчера, 14:48

Бывший наставник «Локомотива» Марко Николич не возглавит «Краснодар».

Утверждается, что «быки» действительно хотели пригласить серба, но специалист не смог убедить Сергея Галицкого в том, что он способен исповедовать тот самый атакующий и зрелищный стиль игры, который так нравится владельцу клуба.

Планируется, что команду возглавит иностранный специалист.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 10:56
А зачем сербу убеждать Арутюняна в том, чего он в принципе делать не умеет? Ох уж эти слушки...
))
112910415
112910415
вчера в 23:27
Такой вопрос трудно решить быстро
Хиромант
Хиромант
вчера в 21:14
- Ищущий, да обрящет... Всё у Галицкого получится! Главное не опускать руки и верить в себя...

- Удачи Краснодару!
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
вчера в 19:36
Йоахима Лева берите
ntl htv
ntl htv
вчера в 19:11
При Николиче Краснодар в РПЛ играл бы ровнее и мог бы быть в тройке или вторым. Слабость Николича в неумении выигрывать решающие игры как в РПЛ и особенно в европе.
АЛЕКСАНДР ТЕЗИКОВ
АЛЕКСАНДР ТЕЗИКОВ
вчера в 19:03
одни и те же рожи...Найдите кого нить достойного../
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 18:27
Без соответствующих игроков и Гвардиола не справится.
Союзник противников
Союзник противников ответ Dima salev (раскрыть)
вчера в 18:17
Да-а-а,этот фрукт-суператакующий тренерюга!
Dima salev
Dima salev
вчера в 18:13
Краснодару нужен Курбан бердыев
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 17:43
Да-да...
Один из первых комментируешь любые новости о Спартаке.
протон
протон
вчера в 17:15
Я уже говорил тебе, что такое безумие? Безумие - это точное повторение одного и того же действия, раз за разом, в надежде на изменение. Это есть безумие
протон
протон
вчера в 17:14
Проще Гончаренко тогда уж позвать. Он наверное, еще и чемоданы собрать не успел😄 на адаптацию времени не нужно, тоже плюс☝️
Но лучшим вариантом будет Кононов, при Кононове Краснодар очень достойно выступал.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ makkie (раскрыть)
вчера в 16:48
Нет у меня привычки обсуждать другие клубы тем более спартак, улыбнуться смешному, да.
1 984
1 984
вчера в 16:25
На самом деле мне нравится подход Галицкого. В футболе важен не только результат.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:15
Вот шума навёл
4RT
4RT
вчера в 15:54
Для этого нужны высокоскоростные футболисты,а не пешеходы 😁
Ironigor
Ironigor ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 15:50
Ну у того скорее проблемы с принцессой несмеяной больше !!!)))
Futurista
Futurista ответ particular (раскрыть)
вчера в 15:48
Презентация на паровозе Галицкого не убедила)...
particular
particular
вчера в 15:46, ред.
Интересно, а какова планка требований у Галицкого... А есть ли таковые в мировом футболе... Не убедительная презентация - ещё не повод для выдворения кандидата...
Сп62
Сп62 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 15:41
Один барин в Москве тоже ищет нужного тренера. Результат пока 9-е место.
Mi6
Mi6
вчера в 15:33
Бьелсу нужно - он заставит бегать
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 15:28
Может заберёт Лешу березуцкого по протоптанной дорожке уже
lotsman
lotsman
вчера в 15:27
Одного выгнал, другой не прошёл кастинг, а ведь скоро сборы.))
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 15:24
То-то я вижу тебя постоянно на наших ветках.
Как перестанешь обсуждать Спартак, и я твоему примеру последую)
Главный судья
Главный судья
вчера в 15:21
Свободные тренера для Краснодара выбирайте Вальверде, Лев, Лемпард, Франк де Бур, Жорже Жесус....
David Young
David Young ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 15:19
.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ makkie (раскрыть)
вчера в 15:13
Ты бы так спартак обсуждал.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:12
Ищу тренера :
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:12
Тренер Краснодара - главная интрига Нового Года.
Ironigor
Ironigor ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 15:10
Привет ✌.
Я думаю хозяин - барин . Пусть ищет то что считает нужным для своего детища. Он упёртый и думаю всё равно найдёт , уж получше от Кононова до Ганчаренко всех вместе взятых . Клубу всего навсего двенадцать лет, так что всё ещё впереди. Удачи Быкам !
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