Николич не убедил Галицкого в том, что сможет поставить атакующий футбол

Бывший наставник «Локомотива» Марко Николич не возглавит «Краснодар».
Утверждается, что «быки» действительно хотели пригласить серба, но специалист не смог убедить Сергея Галицкого в том, что он способен исповедовать тот самый атакующий и зрелищный стиль игры, который так нравится владельцу клуба.
Планируется, что команду возглавит иностранный специалист.
Прошло время когда можно было атаковать с шашками наголо. Думаю, сейчас главное уметь грамотно обороняться, и Марко давал результат. А под хотелки Галицкого нужно игроков созидательного плана, а они дороговато стоят, и не факт что дадут результат. В общем мечты-мечты где ваша сладость)))
Прошло время когда можно было атаковать с шашками наголо. Думаю, сейчас главное уметь грамотно обороняться, и Марко давал результат. А под хотелки Галицкого нужно игроков созидательного плана, а они дороговато стоят, и не факт что дадут результат. В общем мечты-мечты где ваша сладость)))