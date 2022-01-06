Агент Меркау прокомментировал информацию об интересе «Динамо» к защитнику

Агент Родриго Виларино, представляющий интересы защитника «Сан-Лоренсо» Николаса Фернандеса, более известного как Меркау, прокомментировал информацию о том, что его клиентом интересуется московское «Динамо».
Не слышал ничего об интересе «Динамо» к Меркау. Из клуба со мной никто не связывался.
А вообще для Динамовских болельщиков есть пока только один Фернандес и зовут его Леандро, а по-русски ЛЁНЯ! ))))
А вообще для Динамовских болельщиков есть пока только один Фернандес и зовут его Леандро, а по-русски ЛЁНЯ! ))))
Там у аргентосов опять кто-то что-то перепутал, только теперь не клубы,
как в случае с Вильей, а игроков..)
Читаем здесь
https://www.soccer.ru/news/1297676/fernandes-nikolas-dinamo
Там у аргентосов опять кто-то что-то перепутал, только теперь не клубы,
как в случае с Вильей, а игроков..)
Читаем здесь
https://www.soccer.ru/news/1297676/fernandes-nikolas-dinamo