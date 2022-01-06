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Агент Меркау прокомментировал информацию об интересе «Динамо» к защитнику

вчера, 18:36

Агент Родриго Виларино, представляющий интересы защитника «Сан-Лоренсо» Николаса Фернандеса, более известного как Меркау, прокомментировал информацию о том, что его клиентом интересуется московское «Динамо».

Не слышал ничего об интересе «Динамо» к Меркау. Из клуба со мной никто не связывался.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:30
Ну вот и ответ на утреннее сообщение об интересе Динамо к Ноколасу Фернандесу.
А вообще для Динамовских болельщиков есть пока только один Фернандес и зовут его Леандро, а по-русски ЛЁНЯ! ))))
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:01
Время покажет
протон
протон
вчера в 18:43
А Лаксальта тогда куда девать?
баск
баск
вчера в 18:39, ред.
Не-не, этот агент может расслабиться.
Там у аргентосов опять кто-то что-то перепутал, только теперь не клубы,
как в случае с Вильей, а игроков..)

Читаем здесь
https://www.soccer.ru/news/1297676/fernandes-nikolas-dinamo
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:39
Так окно открыто...
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