ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Булыкин: «Трансфер Зе Луиша получился неудачным для „Локомотива“»

вчера, 17:23

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о возможном уходе Зе Луиша из московского клуба.

У Зе Луиша не получилось себя показать в «Локомотиве», где-то помешали травмы. Может было недопонимание с новым руководством. Уже нет смысла говорить о том, что не получилось, нужно думать, кто его заменит. Этот трансфер получился неудачным для «Локомотива».

Трансфер Яна Кухты? Сейчас у Кухты будет предсезонная подготовка. Есть еще время адаптироваться к команде, к новым требованиям тренера. У Кухты совершенно другой менталитет, и ему нужно больше времени на адаптацию, чем, допустим, африканскому футболисту. Сможет ли он заменить Смолова или Зе Луиша? Для начала ему надо дать сыграть в десяти матчах, а потом посмотрим.

Все новости
Слухи«Краснодар» закрыл сделку по трансферу Хуниора Алонсо
Сегодня, 08:07 Комментарии7
СлухиХавбек «Химок» Соколов перейдёт в «Крылья Советов»
Вчера, 22:17 Комментарии6
Ветеран «Динамо»: «Уверен, что Смолов принесёт пользу команде»
Вчера, 20:20 Комментарии9
СлухиСергеев согласовал контракт с «Зенитом»
Вчера, 19:58 Комментарии21
Агент Меркау прокомментировал информацию об интересе «Динамо» к защитнику
Вчера, 18:36 Комментарии5
Герой «Спартака», изгой «Локомотива». Зе Луиш оставил неоднозначный след в российском футболе
Вчера, 17:55Александр Чистяков в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии3
Сортировать
Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 18:14
Пиарили его очень сильно, а трансфер получился неудачным?))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:39
Ща Федун со своей Заремой на семейном собрании будут думу думать...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:32
Многие уже и подзабыли, что Зе игрок Локо.
shlomo
shlomo
вчера в 17:30
Неудачный это мягко сказано...
Свeтозар
Свeтозар
вчера в 17:24
Согласен....ну что теперь уж говорить
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100