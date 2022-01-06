Булыкин: «Трансфер Зе Луиша получился неудачным для „Локомотива“»

Бывший футболист «Локомотива» высказался о возможном уходе из московского клуба.

У Зе Луиша не получилось себя показать в «Локомотиве», где-то помешали травмы. Может было недопонимание с новым руководством. Уже нет смысла говорить о том, что не получилось, нужно думать, кто его заменит. Этот трансфер получился неудачным для «Локомотива».

Трансфер Яна Кухты? Сейчас у Кухты будет предсезонная подготовка. Есть еще время адаптироваться к команде, к новым требованиям тренера. У Кухты совершенно другой менталитет, и ему нужно больше времени на адаптацию, чем, допустим, африканскому футболисту. Сможет ли он заменить Смолова или Зе Луиша? Для начала ему надо дать сыграть в десяти матчах, а потом посмотрим.