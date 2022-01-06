Герой «Спартака», изгой «Локомотива». Зе Луиш оставил неоднозначный след в российском футболе

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06 января 2022, 17:55

Время уходить.

Два с половиной года назад Томас Цорн продавал Зе Луиша из «Спартака» в «Порту», а теперь договорился с африканским форвардом от лица «Локомотива» о досрочном расторжении контракта, истекавшего по окончании сезона-2022/23. Цорн сыграл запоминающуюся роль в карьере Зе Луиша, а мы оцениваем эффективность форварда в рядах двух московских команд.

Зе Луиш в «Спартаке» (2015-2019) = 35 голов + 24 ассиста в 109 матчах

Пришел: из «Браги» за 6.5 млн евро.

Ушел: в «Порту» за 10.75 млн евро.

Африканский форвард появился в «Спартаке» еще при Дмитрии Аленичеве, который искал альтернативу Юре Мовсисяну на острие атаки. Именно армянского форварда Зе Луиш и заменил в своем дебютном матче за «красно-белых», а через 15 минут воткнул и первый гол за «Спартак», сравняв счет в матче с «Уфой» — 2:2. Мог забить и победный в той игре, но подвела реализация. И такое с ним случится еще не раз: промахи из выгодных позиций стали верными спутниками Зе на этапе адаптации. Научится относиться к моментам прилежнее уже при Каррере.

Несмотря на проблемы с реализацией и регулярные походы в лазарет, причем иногда по специфическим поводам (проблемы с ногтями, травма косой мышцы живота и всякое другое), болельщики «Спартака» полюбили Зе Луиша. Когда был здоров, играл неравнодушно и эстетически красиво: легко бежал, очень высоко выпрыгивал, выбирал нетривиальные решения. А еще проявлял себя в больших матчах: только по ходу первого сезона забил в ворота «Зенита», «Локомотива» и «Динамо».

В чемпионском сезоне «Спартака» форвард из Кабо-Верде стрелял редко, но метко: победными дублями по «Краснодару» и ЦСКА в домашних матчах, снова забил «Зениту». Вдобавок раздал 7 ассистов, ведь всегда замечал партнеров и не был эгоистом на поле. Впечатляющей результативностью не отличался, лучший результат в РПЛ показал в своем последнем сезоне за «Спартак», когда забил 10 голов, зато всегда казался полезным, играя умно и ответственно.

Именно этим и привлек внимание «Порту». Томас Цорн как раз обновлял состав «Спартака», и предложение «драконов» по Зе Луишу в размере 10 миллионов евро было признано удовлетворительным. Прижившийся в команде нападающий попрощался с партнерами со слезами на глазах и отправился обратно в Португалию, где уже играл за «Жил Висенте» и «Брагу».

Интерлюдия. Зе Луиш в «Порту» (2019-2020) = 10 голов + 2 ассиста в 32 матчах

Зе Луиш бодро начал в «Порту»: забил 6 голов в 6 стартовых матчах чемпионата Португалии, огорчил «Краснодар» в квалификации Лиги чемпионов. Но продолжения не последовало. К концу сентября Зе забил 7 голов, а за весь оставшийся сезон — только 3. Несколько раз выбывал из строя из-за проблем с мышцами, что тоже не поспособствовало успехам на футбольном поле. Зе Луиш выиграл с «Порту» «Золотой дубль» — чемпионат и Кубок Португалии, но «драконы» сочли за благо продать проблемного форварда, когда к ним обратился «Локомотив».

Зе Луиш в «Локомотиве» (2020-2022) = 1 гол + 3 ассиста в 16 матчах

Пришел: из «Порту» за 5.5 млн евро.

Ушел: свободным агентом.

Трансферы «Локомотива», осуществленные при покровительстве Плутника и непосредственном участии Рангника и Цорна нам только предстоит оценить, а Зе Луиш — это наследство Василия Кикнадзе. Сомнения относительно этого трансфера были сразу, бывший президент «Локомотива» назвал Зе Луиша «сбитым летчиком», пока сам нападающий хорохорился и обещал фанатам чемпионство.

Сейчас уже очевидно, что правы оказались скептики и критики, ведь за полтора года недешево обошедшийся футболист принял участие в 16 матчах и забил всего лишь один гол в матче, который «Локомотив» проиграл «Динамо» со счетом 1:5. Была парочка удачных матчей, в том числе дебютный против «Уфы» (снова), где отметился ассистом, но картина в целом говорит о катастрофической неэффективности вложений.

И ведь не скажешь, что провал Зе Луиша не прогнозировался. О подверженности форварда травмам знают даже начинающие пользователи «Трансфермаркта», а профессиональные менеджеры должны владеть более полной информацией. Порвалось там, где тонко. В декабре 2020-го Зе сломал одну из костей ступни, возвращение на поле заняло 4 месяца. В августе получил травму бедра, должен был вернуться в строй через полтора-два месяца, но «Локомотив» уже тогда обозначил свои намерения, исключив Зе Луиша из заявки на сезон.

Расторжение контракта — лишь логичное следствие решения, принятого еще в сентябре. В «Локомотиве» щедро одаривают тех, кто не нужен клубу: Марко Николич получил 3 миллиона евро за расторжение контракта, годовая зарплата Зе Луиша — 2.8 млн евро. Согласился уйти, если ему выплатят причитающуюся сумму до июня 2022, хотя контракт действовал до конца сезона-2022/23. В любом случае Зе внакладе не остался, а «Локо» завершил отношения с футболистом, на которого в сумме потратил больше 10 миллионов евро. Вот он, футбольный бизнес по-русски.