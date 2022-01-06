Сергеев согласовал контракт с «Зенитом».

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вчера, 19:58

«Зенит» продолжает работать над переходом форварда «Крыльев Советов» .

Утверждается, что контракт футболиста с питерцами будет рассчитан до конца сезона-2024/2025

Сделка должна состояться в ближайшие 3 дня.