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Сергеев согласовал контракт с «Зенитом»

вчера, 19:58

«Зенит» продолжает работать над переходом форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева.

Утверждается, что контракт футболиста с питерцами будет рассчитан до конца сезона-2024/2025

Сделка должна состояться в ближайшие 3 дня.

В текущем сезоне на счету Сергеева 18 матчей в РПЛ, 6 голов и 4 ассиста.

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 23:55
...от одного имени русского уже приятно, Иван...!!! Удачи тебе, Ваня!!!
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 23:30
Жаль если превратится в лавочника,но возможно уход Азмуна и Зюбы даст шанс,но тутнадо будет пахать.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:17
Не верю...в наших напов..
Что то с ними происходит...когда они достигают свой цели...и оказываются на верхушке РПЛьной пирамиды....
Помнится как Локо возлагал надежды на Портнягина...как Зенит раздавал авансы Заболотному...как обнадёживающе по началу выглядел Соболев в Москве...и т.д.
Сергеев...рад буду ошибаться...но...
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 23:17
Шикарное усиление под ЛЧ
KLINSI
KLINSI
вчера в 23:06
Ну теперь в ночной клуб, обмыть сделку)).
Василий 50
Василий 50
вчера в 22:30
Посмотрим, что из этого выйдет.
Ironigor
Ironigor ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 22:19
    pomor45
    pomor45 ответ 1bear (раскрыть)
    вчера в 22:12
    А сколько за КС не забивал? За Зенит тем более не забьёт.
    pomor45
    pomor45 ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 22:08
      Ironigor
      Ironigor ответ pomor45 (раскрыть)
      вчера в 21:45
        pomor45
        pomor45 ответ Ironigor (раскрыть)
        вчера в 21:40
          1bear
          1bear
          вчера в 21:29
          ну если за КС забивал,то за Зенит - тем более
          протон
          протон
          вчера в 21:22
          Сергеев согласовал контракт с «Зенитом»
          Федор Паршунин
          Федор Паршунин
          вчера в 21:13
          Остался вопрос - кто еще уйдет по сходной цене на распродаже:
          Ironigor
          Ironigor
          вчера в 21:05
          Сергеев согласовал контракт с «Зенитом».
          Не знаю на сколько этот переход может себя оправдать, но уж очень большие сомнения, что Сергеев может стать тем игроком который сможет помочь Зениту в еврокубках и насколько он вообще будет хорош в команде чемпионов России. Футболист только совсем ещё не так давно, года даже не прошло с тех пор , как его команда в которой он играл в ФНЛ, прошла в высший дивизион РПЛ , переходит в команду чемпионов. Он по большому счёту ещё не успел себя зарекомендовать в РПЛ как игрок который действительно достоин повышения в классе, переходит в стан Зенита. Ну тут я думаю больше всего вопросов к самому клубу Зенит и к тренеру . Как и чем он может помочь . Ведь команда Зенит будет играть в иге Европы . Сергеев ни разу в своей карьере не играл на таком уровне, где ФНЛ и где ЛЧ и ЛЕ. В чём подвох такого преобритения . Да и во внутреннем чемпионате, исходя из того что играя за Крылья Советов, где он был голеодором номер один и где на него играла вся команда, такого уж точно не будет в Зените. Там есть те игроки которые сами готовы быть номером один и по статусу , да и по своему эго . И наврядли кто-то из них захочет своими лаврами делиться с новичком из периферии. А ещё учитывая что в Зените главный тренер не Клопп , не Анчелотти и не Моуриньо, то это преобритение вообще под большим вопросом, кто кого и когда вытеснит на лавку , а того хуже вообще ... .
          Найдётся ли у Сергеева силы духа и футбольного мастерства , отвоёвывать своё место на поле мы уже скоро увидим. Очень хотелось бы конечно чтобы наши местные игроки делали погоду в командах , но что-то мало верится, что в ближайшее время это будет возможно, исходя из политики клубов, и от безделья чиновников РФС. Будем надеяться на лучшее.
          Всем Добра, ну а Сергееву Удачи !!!
          ANATOLY KANDAUROV
          ANATOLY KANDAUROV
          вчера в 20:59
          С клубом то может и согласовал, но важно, чтобы Дзюба одобрил.
          Байкал-38
          Байкал-38 ответ nikoladolgov (раскрыть)
          вчера в 20:44
          В Самаре видать школа дворников процветает! Местные все туда подались. За родные КС некому играть, одни приезжие!!!
          Шуnя771
          Шуnя771
          вчера в 20:34
          В полку лавочников прибыло?)
          mОr158
          mОr158
          вчера в 20:33
          так согласовал или нет...
          подписал или нет.....
          не понятно?!?
          nikoladolgov
          nikoladolgov
          вчера в 20:08
          Странно , а где свои Аршавины и Кержаковы ?
          Неужели все в дворники подались ?
          drug01
          drug01
          вчера в 19:59
          Удачи и процветания
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