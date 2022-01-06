Сергеев согласовал контракт с «Зенитом».

«Зенит» продолжает работать над переходом форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева.
Утверждается, что контракт футболиста с питерцами будет рассчитан до конца сезона-2024/2025
Сделка должна состояться в ближайшие 3 дня.
В текущем сезоне на счету Сергеева 18 матчей в РПЛ, 6 голов и 4 ассиста.
Не знаю на сколько этот переход может себя оправдать, но уж очень большие сомнения, что Сергеев может стать тем игроком который сможет помочь Зениту в еврокубках и насколько он вообще будет хорош в команде чемпионов России. Футболист только совсем ещё не так давно, года даже не прошло с тех пор , как его команда в которой он играл в ФНЛ, прошла в высший дивизион РПЛ , переходит в команду чемпионов. Он по большому счёту ещё не успел себя зарекомендовать в РПЛ как игрок который действительно достоин повышения в классе, переходит в стан Зенита. Ну тут я думаю больше всего вопросов к самому клубу Зенит и к тренеру . Как и чем он может помочь . Ведь команда Зенит будет играть в иге Европы . Сергеев ни разу в своей карьере не играл на таком уровне, где ФНЛ и где ЛЧ и ЛЕ. В чём подвох такого преобритения . Да и во внутреннем чемпионате, исходя из того что играя за Крылья Советов, где он был голеодором номер один и где на него играла вся команда, такого уж точно не будет в Зените. Там есть те игроки которые сами готовы быть номером один и по статусу , да и по своему эго . И наврядли кто-то из них захочет своими лаврами делиться с новичком из периферии. А ещё учитывая что в Зените главный тренер не Клопп , не Анчелотти и не Моуриньо, то это преобритение вообще под большим вопросом, кто кого и когда вытеснит на лавку , а того хуже вообще ... .
Найдётся ли у Сергеева силы духа и футбольного мастерства , отвоёвывать своё место на поле мы уже скоро увидим. Очень хотелось бы конечно чтобы наши местные игроки делали погоду в командах , но что-то мало верится, что в ближайшее время это будет возможно, исходя из политики клубов, и от безделья чиновников РФС. Будем надеяться на лучшее.
Всем Добра, ну а Сергееву Удачи !!!
Не знаю на сколько этот переход может себя оправдать, но уж очень большие сомнения, что Сергеев может стать тем игроком который сможет помочь Зениту в еврокубках и насколько он вообще будет хорош в команде чемпионов России. Футболист только совсем ещё не так давно, года даже не прошло с тех пор , как его команда в которой он играл в ФНЛ, прошла в высший дивизион РПЛ , переходит в команду чемпионов. Он по большому счёту ещё не успел себя зарекомендовать в РПЛ как игрок который действительно достоин повышения в классе, переходит в стан Зенита. Ну тут я думаю больше всего вопросов к самому клубу Зенит и к тренеру . Как и чем он может помочь . Ведь команда Зенит будет играть в иге Европы . Сергеев ни разу в своей карьере не играл на таком уровне, где ФНЛ и где ЛЧ и ЛЕ. В чём подвох такого преобритения . Да и во внутреннем чемпионате, исходя из того что играя за Крылья Советов, где он был голеодором номер один и где на него играла вся команда, такого уж точно не будет в Зените. Там есть те игроки которые сами готовы быть номером один и по статусу , да и по своему эго . И наврядли кто-то из них захочет своими лаврами делиться с новичком из периферии. А ещё учитывая что в Зените главный тренер не Клопп , не Анчелотти и не Моуриньо, то это преобритение вообще под большим вопросом, кто кого и когда вытеснит на лавку , а того хуже вообще ... .
Найдётся ли у Сергеева силы духа и футбольного мастерства , отвоёвывать своё место на поле мы уже скоро увидим. Очень хотелось бы конечно чтобы наши местные игроки делали погоду в командах , но что-то мало верится, что в ближайшее время это будет возможно, исходя из политики клубов, и от безделья чиновников РФС. Будем надеяться на лучшее.
Всем Добра, ну а Сергееву Удачи !!!