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Манчини, Тухель и Гвардиола – претенденты на приз тренеру года от ФИФА

вчера, 17:40

ФИФА объявила финалистов на приз лучшему тренеру 2021 года.

На награду The Best претендуют Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Роберто Манчини (сборная Италии) и Томас Тухель («Челси»).

Манчини со сборной Италии выиграл Евро-2020, Тухель с «Челси» победил в Лиге чемпионов, а Гвардиола с «Ман Сити» победил в АПЛ и дошел до финала ЛЧ.

Церемония награждения состоится 17 января в Цюрихе.

Недавно Манчини был признан тренером года в сборных по версии IFFHS.

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Все комментарии
3ton
3ton
вчера в 23:17
Тухель тут лишний .
Сейчас за короткий отрезок пихать в тройку .
Тухель Типичный Грант .
Оборона прокатила пару матчей - ЛЧ взял , а дальше потух на дистанции

Манчини тут явный фаворит .
Италия играла великолепно и Евро взяли заслуженно .
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 18:42
Тухлый заслужил награду
протон
протон
вчера в 18:10
Пеп - лучший! Обидно будет, если Тухелю дадут, который "Челси" не с начала ЛЧ тренировал. А Манчини-то за что? За выигранную серию пенальти? Италия была далеко не лучшей на ЧЕ, где испанцам с французами просто не повезло
Elliada
Elliada
вчера в 17:57
Я на первое место поставил бы Гвардиолу (как будто вы другого ждали? =)). Но, думаю, будет так: 1-ое место - Манчини, 2-ое - Гвардиола, 3-е Тухель.
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:56
Все они достойны главного приза.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 17:44
Манчини - думаю.
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