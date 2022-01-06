Манчини, Тухель и Гвардиола – претенденты на приз тренеру года от ФИФА

ФИФА объявила финалистов на приз лучшему тренеру 2021 года.
На награду The Best претендуют Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Роберто Манчини (сборная Италии) и Томас Тухель («Челси»).
Манчини со сборной Италии выиграл Евро-2020, Тухель с «Челси» победил в Лиге чемпионов, а Гвардиола с «Ман Сити» победил в АПЛ и дошел до финала ЛЧ.
Церемония награждения состоится 17 января в Цюрихе.
Недавно Манчини был признан тренером года в сборных по версии IFFHS.
Сейчас за короткий отрезок пихать в тройку .
Тухель Типичный Грант .
Оборона прокатила пару матчей - ЛЧ взял , а дальше потух на дистанции
Манчини тут явный фаворит .
Италия играла великолепно и Евро взяли заслуженно .
Сейчас за короткий отрезок пихать в тройку .
Тухель Типичный Грант .
Оборона прокатила пару матчей - ЛЧ взял , а дальше потух на дистанции
Манчини тут явный фаворит .
Италия играла великолепно и Евро взяли заслуженно .