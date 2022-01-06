Манчини, Тухель и Гвардиола – претенденты на приз тренеру года от ФИФА

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вчера, 17:40

ФИФА объявила финалистов на приз лучшему тренеру 2021 года.

На награду The Best претендуют («Манчестер Сити»), (сборная Италии) и («Челси»).

Манчини со сборной Италии выиграл Евро-2020, Тухель с «Челси» победил в Лиге чемпионов, а Гвардиола с «Ман Сити» победил в АПЛ и дошел до финала ЛЧ .

Церемония награждения состоится 17 января в Цюрихе.